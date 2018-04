LUCÍA ZÁRATE: THE ODYSSEY OF THE WORLD'S SMALLEST WOMAN por Cecilia Velástegui es elegido finalista para los Premios Foreword INDIES al Libro del Año 2017

La autora Cecilia Velástegui comentó: "Me siento honrada por este reconocimiento de Foreword Reviews. Dediqué muchos años a investigar y escribir Lucía Zárate: The Odyssey of the World's Smallest Woman. Las proporciones mínimas de Lucía cautivaron a las audiencias en la Exposición del Centenario de Filadelfia en 1876, y la convirtieron en una celebridad que se reunió con el presidente Hayes y la reina Victoria. Su conmovedora odisea de la vida real es fascinante".

Lucía Zárate es un cautivante relato de supervivencia, resiliencia y la fuerza inspiradora de la amistad, ambientada en las barracas de feria circenses en la década de 1880. La novela recibió el primer puesto en los Premios Internacionales al Libro Latino, los premios literarios hispanos más antiguos y de mayor envergadura del país. La novela de Velástegui también quedó segunda después de la novela de 2017 del prolífico maestro Arturo Pérez-Reverte What We Become (El tango de la Guardia Vieja en su edición original en español).

Foreword Magazine, Inc. celebra todos los años su programa de premios anuales. Los finalistas representan los mejores libros publicados en 2017. Después de que se presentaran para su consideración más de 2000 títulos individuales que abarcaban 65 géneros, el equipo editorial de Foreword determinó la lista de finalistas. Los ganadores serán decididos por un equipo de expertos y libreros—en representación de los lectores de Foreword—de todo el país.

Los ganadores en cada género se anunciarán el 15 de junio de 2018.

"La elección de finalistas para los INDIES es siempre el momento destacado de nuestro año, pero la tarea es muy ardua por la alta calidad de las presentaciones", comentó Victoria Sutherland, fundadora/editora de Foreword Reviews.

