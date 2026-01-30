Lucid Air obtient la meilleure autonomie lors du NAF Winter Test 2026

OSLO, Norvège, 30 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ : LCID), fabricant des véhicules électriques les plus avancés au monde, a annoncé que l'un de ses véhicules a obtenu la meilleure autonomie lors du test hivernal « El Prix » organisé cette année par la Norges Automobil-Forbund (NAF). Un modèle Lucid Air Grand Touring1 a parcouru une distance incroyable de 520 kilomètres lors du test hivernal de la NAF le plus froid jamais enregistré, avec des températures descendant jusqu'à moins 31 degrés Celsius sur des routes enneigées. Le voyage s'est déroulé sans arrêt pour recharger les batteries, de la capitale norvégienne, Oslo, jusqu'aux hautes terres pittoresques, en passant par la circulation urbaine, les routes de montagne, les autoroutes et les routes secondaires. Le concurrent le plus proche a atteint une autonomie de 421 kilomètres.

A Lucid Air Grand Touring achieved the longest range in this year’s Norges Automobil-Forbund (NAF) Winter Test “El Prix.” It covered 520 kilometers during the coldest NAF Winter Test ever recorded, with temperatures dropping to minus 31 degrees Celsius on snowy roads. The journey was conducted without charging stops from Norway’s capital, Oslo, to the scenic highlands, including city traffic, mountain roads, highways, and secondary roads. The next closest contender achieved 421 kilometers. At the heart of the Lucid Air Grand Touring lies Lucid’s advanced proprietary electric powertrain technology. With a WLTP range of up to 960 kilometers and a combined consumption of 13.5 kWh/100 km, the Lucid Air Grand Touring is the benchmark in its segment.

« Nous sommes fiers de participer pour la première fois au test hivernal de la NAF. Je pense qu'il est juste de dire que la Lucid Air Grand Touring est la reine de la gamme, même dans des conditions hivernales extrêmes », déclare Lawrence Hamilton, président de Lucid pour l'Europe. « Ce test fournit des indications précieuses sur les performances des véhicules électriques dans le monde réel et met en évidence les progrès remarquables que nous avons accomplis dans le développement des véhicules électriques. Atteindre cet objectif dans des conditions particulièrement difficiles souligne la quête incessante de Lucid en matière d'efficacité et d'innovation. »

Lucid Air Grand Touring : la reine de la gamme

Au cœur de la Lucid Air Grand Touring se trouve la technologie de pointe de Lucid en matière de groupe motopropulseur électrique. Avec une autonomie WLTP allant jusqu'à 960 kilomètres et une consommation combinée de 13,5 kWh/100 km, la Lucid Air Grand Touring est la référence dans son segment. Développant une puissance impressionnante de 611 kW (831 PS), la berline atteint les 270 km/h. Grâce à sa capacité de charge rapide, la batterie permet de récupérer jusqu'à 400 kilomètres d'autonomie en 16 minutes seulement. Conçue pour accueillir confortablement jusqu'à cinq passagers, la Lucid Air Grand Touring offre un intérieur spacieux et raffiné, fabriqué avec des matériaux de haute qualité.

En été 2025, la Lucid Air Grand Touring avait déjà établi le nouveau record d'autonomie lors du test estival de la NAF, avec une distance impressionnante de 828,6 kilomètres, dépassant le précédent record de 672 kilomètres établi en 2023. La Lucid Air Grand Touring détient également le titre GUINNESS WORLD RECORDS™ du « Plus long trajet effectué par une voiture électrique en une seule charge », couvrant une distance extraordinaire de 1 205 kilomètres réalisée en juillet 2025.

Essai hivernal de la NAF

Deux fois par an, la NAF et Motor, le principal magazine automobile norvégien, testent l'autonomie et la vitesse de chargement des voitures électriques dans des conditions typiques des pays nordiques. Connu sous le nom de « El Prix », il s'agit de la plus grande évaluation en conditions réelles de véhicules électriques au monde. Tous les véhicules commencent le test avec une batterie complètement chargée et suivent un itinéraire qui comprend des zones urbaines, des autoroutes et, à la fin, des routes rurales. Le test commence à Oslo, se poursuit à Lillehammer et à Dombås, et le dernier tronçon entre Hjerkinn et Rondane Gjestegård est répété jusqu'à ce que le véhicule ne puisse plus respecter la limite de vitesse. Cette année, un total de 24 véhicules ont participé au test hivernal de la NAF.

À propos de Lucid Group

Lucid (NASDAQ : LCID) est une entreprise technologique basée dans la Silicon Valley qui se consacre à la création des véhicules électriques les plus avancés au monde. La Lucid Air primée et le SUV Lucid Gravity offrent les meilleures performances de leur catégorie, un design sophistiqué, un vaste espace intérieur et une efficacité énergétique inégalée. Lucid assemble les deux véhicules dans ses usines ultramodernes à intégration verticale en Arizona et en Arabie saoudite. Grâce à sa technologie d'avant-garde et à ses innovations, Lucid contribue à l'avancement des technologies de pointe des véhicules électriques au bénéfice de tous.

1) Lucid Air Grand Touring 611 kW (831 PS), WLTP : 817 à 960 km d'autonomie combinée, 0 g CO₂/km, 16,0 - 13,5 kWh/100 km.

Les valeurs ont été déterminées conformément à la procédure WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). La consommation d'énergie et l'autonomie du véhicule en fonctionnement réel dépendent de divers facteurs, notamment de l'installation d'équipements et d'accessoires de seconde monte, ainsi que des conditions météorologiques et de circulation et du comportement de conduite personnel.

