Lucid annonce les prix européens de la Lucid Air Pure AWD et de la Lucid Air Touring

AMSTERDAM, 24 mai 2023 /PRNewswire/ -- Lucid Group , Inc. (NASDAQ: LCID), qui lance de nouvelles normes en matière d'expérience électrique de luxe avec la Lucid Air, lauréate du 2023 World Luxury Car Award, a annoncé aujourd'hui les prix européens des modèles Lucid Air Pure AWD et Air Touring, comme suit :



Allemagne Pays-Bas Suisse Norvège Lucid Air Pure AWD 109 000 € 115 000 € 125 000 CHF 1 140 000 NOK Lucid Air Touring 129 000 € 134 000 € 145 000 CHF 1 300 000 NOK

The Lucid Air Touring offers an extraordinary fusion of performance, range, and interior space. It sits in the heart of the Lucid Air family and offers the most options and flexibility - allowing customers to create a version that fits their needs. Deliveries of the Air Touring are expected to start in Q3 2023 in Germany, The Netherlands, Switzerland, and Norway. Stealth Appearance is available for the Air Touring with a metal roof and all models equipped with a Glass Canopy roof. It dramatically redefines the nature of the Lucid Air, with changes of up to 35 components on the exterior of the vehicle. . The most immediate visible change is the darkened Stealth components that frame the Air’s distinctive Glass Canopy roof. Elsewhere, Stealth Appearance adds black gloss and satin graphite accents to further enhance the sharpened appearance. Air Pure is the elemental Air model, offering the same unique design and many of the key attributes of the Air line-up at a more attainable price. It launches with the dual-motor, all-wheel drive (AWD) version delivering 480 horsepower. Deliveries of the Air Pure AWD are expected to commence in Q4 2023 in Germany, The Netherlands, Switzerland, and Norway.

Alors que les premières Lucid Air Dream Edition et Air Grand Touring sont déjà en circulation en Allemagne et aux Pays-Bas, les deux prochaines versions de la Lucid Air, Air Pure AWD et Air Touring, se distinguent par le fait qu'elles sont équipées de la batterie Long Range de Lucid, une batterie plus petite et plus légère de 92 kWh. Grâce à un espace plus important pour les jambes à l'arrière, la batterie plus petite crée une position assise encore plus confortable tout en offrant une autonomie combinée WLTP estimée à 725 kilomètres1. Les deux modèles offrent une capacité de charge allant jusqu'à 250 kW et sont disponibles en option avec le système avancé d'aide à la conduite DreamDrive Pro de Lucid.

Lucid a également annoncé que les clients européens pourront configurer les véhicules avec Stealth Appearance, un thème extérieur optionnel au caractère plus sombre.

Lucid Air Pure

Air Pure est le modèle Air basique, offrant le même design unique et de nombreux attributs clés de la gamme Air à un prix plus accessible. Il est lancé avec la version à double moteur et à transmission intégrale (AWD), qui délivre 480 chevaux. Les livraisons de l'Air Pure AWD devraient débuter au quatrième trimestre 2023 en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et en Norvège.

L'Air Pure AWD sera suivie d'une variante à moteur unique et à propulsion arrière (RWD) dans le courant de l'année 2024. Les plans de livraison et le prix de l'Air Pure RWD seront communiqués ultérieurement.

Conçue avec le pack batterie Lucid Long Range, le pack batterie le plus léger et le plus compact de Lucid, composé de 18 modules contre 22 modules pour le pack Extended Range, l'Air Pure AWD reprend le Lucid Space Concept pour faire de l'efficacité de la carrosserie du véhicule une forme d'art. L'Air Pure AWD est plus efficace sur la route, avec une autonomie combinée WLTP estimée à 725 kilomètres1, tout en offrant plus d'espace intérieur avec près de 8 centimètres d'espace supplémentaire pour les jambes à l'arrière. Par conséquent, même avec le pack plus compact et sculpté et le confort extraordinaire des sièges arrière, l'autonomie de l'Air Pure AWD démarre bien au-dessus de celle de la plupart des autres véhicules électriques de luxe.

L'Air Pure est le premier modèle Air à être équipé d'un toit entièrement métallique. Entièrement en aluminium, il minimise le poids et abaisse le centre de gravité de la voiture, et confère à l'Air Pure une personnalité unique... un complément parfait à l'imposante verrière que l'on connaît chez les autres variantes de la Lucid Air.

Une nouvelle couleur de peinture est également introduite dans la famille Lucid, appelée Fathom Blue. Cette couleur, inspirée de l'océan Pacifique, est multidimensionnelle, avec des tons subtils et froids qui évoluent avec la lumière du jour. Sa profondeur et sa sophistication font de Fathom Blue une finition idéale pour mettre en valeur les longues lignes horizontales et les courbes extérieures de l'Air Pure.

Le sens du détail et de l'expertise de Lucid se retrouve à l'intérieur de l'Air Pure, où chaque point, chaque nuance et chaque matériau ont été soigneusement étudiés. L'intérieur Mojave PurLuxe est fabriqué à partir d'une combinaison sur mesure d'un cuir remarquablement souple et durable et d'un tissu unique et de haute qualité appelé Dune. Inspiré du mobilier moderne du milieu du siècle, Dune est fabriqué à partir d'un textile tissé 100 % recyclé. Dans l'ensemble, ces matériaux confèrent à l'Air Pure un style chaleureux et intemporel qui lui est propre.

Lucid Air Touring

La Lucid Air Touring offre une fusion extraordinaire de performances, d'autonomie et d'espace intérieur. Elle se situe au cœur de la famille Lucid Air et offre le plus d'options et de flexibilité, permettant aux clients de créer un modèle adapté à leurs besoins. Les livraisons de l'Air Touring devraient débuter au troisième trimestre 2023 en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et en Norvège.

Le groupe motopropulseur à double moteur et à transmission intégrale de l'Air Touring délivre 620 chevaux et peut faire passer le véhicule de 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes. Équipée de la batterie longue portée à 18 modules de Lucid, l'Air Touring offre une autonomie combinée WLTP estimée à 725 kilomètres1, ainsi qu'une excellente efficacité et un espace encore plus grand pour les jambes et les pieds à l'arrière.

L'habitacle de l'Air Touring fait monter le luxe d'un cran avec des matériaux et un savoir-faire toujours plus exceptionnels. Les sièges sont recouverts de cuir Nappa pleine fleur provenant du partenaire de Lucid spécialisé dans les cuirs neutres en carbone, en combinaison avec des textiles recyclés et à des matières synthétiques. Dans la mesure du possible, Lucid s'approvisionne en matériaux durables et utilise des pratiques de fabrication visant à réduire davantage l'impact environnemental de ses véhicules. Les touches de bois sont issues de l'agriculture durable et ont une finition à pores ouverts avec un minimum de revêtement, afin que les occupants puissent sentir le grain authentique du bois... un autre détail inspiré par les meubles modernes du milieu du siècle.

L'Air Touring sera disponible avec un toit en aluminium massif, ainsi qu'avec une verrière en option. Cette verrière donne au véhicule déjà spacieux une impression d'ouverture et d'aération encore plus grande.

Le pouvoir du côté obscur

La Stealth Appearance est disponible en option pour l'Air Grand Touring et l'Air Touring. Le prix de la Stealth Appearance est indiqué ci-dessous pour l'Air Touring avec un toit en métal et pour tous les modèles équipés d'un toit en verrière. Les clients peuvent désormais concevoir leur propre Lucid Air avec la Stealth Appearance sur le configurateur Design Yours . Les prix et tous les détails concernant la Stealth Appearance peuvent être modifiés sans préavis.

Stealth Appearance Allemagne Pays-Bas Suisse Norvège Toit métallique 2 000 € 2 034 € 2 000 CHF 20 702 NOK Verrière 4 000 € 4 067 € 4 000 CHF 41 405 NOK

La Stealth Appearance redéfinit radicalement la nature de la Lucid Air, en modifiant jusqu'à 35 composants à l'extérieur du véhicule. De nombreux composants, qui auraient autrement reçu l'aspect platine, présentent à la place une finition polie Stealth sombre, rappelant la technique de polissage noir spéculaire utilisée en horlogerie et en joaillerie. Le changement le plus visible est l'assombrissement des éléments Stealth qui encadrent le toit en verre de l'Air. Ailleurs, Stealth Appearance ajoute des touches de noir brillant et de graphite satiné pour rehausser encore l'aspect de la voiture, notamment des éléments de la garniture inférieure de la carrosserie et de la garniture entourant les phares connectés de micro lentilles et les feux arrière d'une seule pièce.

La Stealth Appearance comprend également des designs et des finitions de jantes uniques pour chaque taille de jantes (la disponibilité des tailles de jantes dépend du modèle Air) :

Jantes Aero Lite Stealth de 20 pouces, avec inserts de roue noir satiné

Jantes Aero Sport Stealth de 21 pouces, avec inserts de roue noir satiné (prix : 2 000 € en Allemagne et aux Pays-Bas, 2 000 CHF en Suisse et 25 000 NOK en Norvège)

Les jantes Stealth Appearance peuvent être associées à une large palette de couleurs extérieures Lucid Air : Stellar White, Infinite Black, Cosmos Silver, Quantum Grey et Zenith Red.

1 Estimation préliminaire de l'autonomie combinée WLTP du constructeur lorsque les véhicules sont équipés de roues de 19 pouces. Les chiffres officiels WLTP pour les modèles Air Touring et Pure sont en attente.

La consommation d'électricité WLTP estimée pour les modèles Air Touring et Air Pure est de 14,1 kWh/100 km avec des émissions de CO 2 de 0 g/km. Les chiffres officiels de consommation d'électricité WLTP sont en attente.

