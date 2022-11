Lucid annonce l'ouverture de son premier point de vente suisse à Genève

L'ouverture officielle du Lucid Studio au Cours de Rive 10 aura lieu le 18 novembre

AMSTERDAM, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Lucid Group (NASDAQ: LCID), qui établit de nouvelles normes avec ses véhicules électriques de luxe avancés, a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir son premier point de vente en Suisse, le Lucid Studio au Cours de Rive 10 à Genève, le vendredi 18 novembre 2022.

The Swiss Studio will mark the company’s second retail location in Europe, after the Munich Studio opening in May of this year. The luxury retail space will invite customers to experience the Lucid brand and its products in the heart of Geneva.

Cet espace commercial de luxe invitera les clients à découvrir la marque Lucid et ses produits au cœur de Genève. Le studio suisse sera le deuxième site de vente au détail de la société en Europe, après l'ouverture du studio de Munich en mai de cette année. Lucid prévoit d'étendre sa présence physique dans d'autres pays d'Europe dans les années à venir.

« L'accueil réservé à Lucid lors de l'événement d'avant-première qui s'est tenu récemment à Zurich a été formidable, ce qui reflète l'adhésion unique du pays au luxe, à l'innovation et à l'environnement », a déclaré Zak Edson, vice-président des ventes et du service, Lucid Group. « Nous avons un nombre croissant de détenteurs de réservations pour le Lucid Air en Suisse et le nouveau Lucid Studio à Genève sera l'occasion parfaite pour les amateurs de VE de s'engager et de s'informer sur le Lucid Air révolutionnaire. »

L'expérience Studio

Avec un modèle de vente directe au consommateur, chaque boutique Lucid Studio offre une expérience haut de gamme axée sur le numérique et adaptée aux préférences de chaque client, que le client décide de visiter le magasin en personne, de faire des demandes en ligne uniquement ou de combiner les deux. Le Lucid Studio à Genève permettra aux clients d'explorer pleinement la marque et d'obtenir des informations sur ses produits, dans un cadre qui fait ressortir l'esthétique de conception unique de la société. En explorant un Lucid Studio, les visiteurs comprendront la façon dont la société s'inspire de la beauté, de l'innovation et de la diversité de son État natal, la Californie (États-Unis).

Expansion européenne

Lucid accepte les réservations des clients européens et devrait livrer les premiers véhicules en Europe à la fin de 2022. En effectuant une réservation entièrement remboursable à partir de 300 euros, les clients d'Autriche, de Belgique, du Danemark, de Finlande, de France, d'Allemagne, d'Italie, de Monaco, des Pays-Bas, de Norvège, d'Espagne, de Suède, de Suisse et du Royaume-Uni peuvent s'assurer une place dans la file d'attente pour les modèles Lucid Air Pure, Touring et Grand Touring lorsque les livraisons commenceront dans leurs pays respectifs. Une nouvelle expansion en Europe est prévue à l'avenir, avec notamment des centres de studios et de services supplémentaires dans les principales villes européennes.

À propos de Lucid Group

Lucid s'est donné pour mission d'inspirer l'adoption de l'énergie durable en créant des technologies avancées et les véhicules électriques les plus captivants, centrés sur l'expérience humaine. La première voiture de la société, Lucid Air, est une berline de luxe à la pointe de la technologie. Son design inspiré de la Californie lui procure l'espace intérieur d'un véhicule de luxe pleine grandeur, tout en conservant une empreinte extérieure de taille moyenne. La très attendue Lucid Air Grand Touring développe 819 chevaux. Lucid Air est fabriquée dans l'usine de Lucid à Casa Grande, en Arizona, et la société a commencé les livraisons aux clients des États-Unis et du Canada.

