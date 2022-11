Lucid anuncia la apertura de la primera ubicación minorista suiza en Ginebra

La gran inauguración de Lucid Studio en Cours de Rive 10 tendrá lugar el 18 de noviembre

ÁMSTERDAM, 17 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Lucid Group (NASDAQ: LCID), que está estableciendo nuevos estándares con sus vehículos eléctricos de lujo avanzados, anunció hoy planes para abrir su primera tienda minorista en Suiza, Lucid Studio en Cours de Rive 10 en Ginebra, el viernes 18 de noviembre de 2022.

El espacio comercial de lujo invitará a los clientes a experimentar la marca Lucid y sus productos en el corazón de Ginebra. Swiss Studio marcará la segunda ubicación minorista de la compañía en Europa, después de la apertura de Munich Studio en mayo de este año. Lucid espera expandir su huella física en otros países de Europa en los próximos años.

"La respuesta a Lucid en el reciente evento preliminar en Zúrich ha sido tremenda, lo que refleja la adopción única del país por el lujo, la innovación y el medio ambiente", dijo Zak Edson, vicepresidente de ventas y servicio de Lucid Group. "Tenemos un número creciente de titulares de reservas de Lucid Air en Suiza y el nuevo Lucid Studio en Ginebra ofrecerá la oportunidad perfecta para que los entusiastas de los vehículos eléctricos participen y aprendan sobre el innovador Aire Lúcido.

Experiencia Studio

Con un modelo directo al consumidor, cada Lucid Studio ofrece una experiencia prémium orientada digitalmente y adaptada a las preferencias de cada cliente, ya sea que visiten en persona, realicen consultas completamente en línea o combinen ambos. Lucid's Geneva Studio permitirá a los clientes experimentar completamente la marca y obtener información sobre sus productos en un lugar que destaca la estética de diseño única de la compañía. Al explorar un Lucid Studio, los visitantes obtendrán una visión, en su idioma local, de cómo la empresa se inspira en la belleza, la innovación y la diversidad de su estado natal de California (EE. UU.).

Expansión europea

Lucid acepta reservas de clientes europeos y se espera que entregue los primeros vehículos en Europa a finales de 2022. Al realizar una reserva totalmente reembolsable a partir de 300 euros, los clientes de Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Mónaco, los Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido pueden asegurar su lugar en la fila para los modelos Lucid Air Pure, Touring y Grand Touring cuando comiencen las entregas en sus respectivos países. Se planea una mayor expansión en Europa en el futuro, incluidos estudios adicionales y centros de servicios en las principales ciudades europeas.

Acerca de Lucid Group

La misión de Lucid es inspirar la adopción de energía sostenible mediante la creación de tecnologías avanzadas y los vehículos eléctricos de lujo más cautivadores centrados en la experiencia humana. El primer automóvil de la compañía, Lucid Air, es un sedán de lujo de última generación con un diseño inspirado en California que presenta un lujoso espacio interior de tamaño completo en un espacio exterior de tamaño mediano. El muy esperado Lucid Air Grand Touring cuenta con 819 caballos de fuerza. Actualmente se están realizando entregas de Lucid Air, que se produce en la fábrica de Lucid en Casa Grande, Arizona, a clientes de EE. UU. y Canadá.

