Lucid annonce Munsterhuis Autobedrijven comme son premier partenaire commercial aux Pays-Bas

Ce partenariat renforce la présence de Lucid, en venant compléter le Lucid Studio et le Centre de services déjà implantés à Hilversum, et en élargissant l'accès des clients à l'échelle nationale.

Munsterhuis est l'un des groupes automobiles les plus établis des Pays-Bas ; il accompagne ses clients depuis plus de six décennies grâce à une offre complète de services comprenant la vente de véhicules, l'entretien, la location longue durée et l'assurance.

AMSTERDAM, 20 août 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ : LCID), fabricant des véhicules et technologies définis par logiciel les plus avancés au monde, annonce aujourd'hui que Munsterhuis Autobedrijven (Munsterhuis) comme son premier partenaire commercial aux Pays-Bas.

Lucid and Munsterhuis Autobedrijven partner to expand Lucid's footprint and expand customer access in the Netherlands.

Ce partenariat associe les véhicules électriques primés de Lucid à l'expertise de Munsterhuis en matière de vente automobile et de service client, afin de rendre la berline Lucid Air1 et le SUV Lucid Gravity2 encore plus accessibles aux clients néerlandais. Munsterhuis exploitera un point de vente dédié à la marque Lucid à Hengelo, complété par des services après-vente et d'entretien agréés par Lucid sur le même site. Ensemble, Lucid et Munsterhuis proposeront des véhicules primés, un accompagnement client personnalisé et une offre de services complète sur l'ensemble du marché.

Munsterhuis est l'un des groupes automobiles les plus établis des Pays-Bas ; il accompagne ses clients depuis plus de six décennies grâce à une offre complète de services comprenant la vente de véhicules, l'entretien, la location longue durée et l'assurance. Cette entreprise familiale s'est forgé une solide réputation en matière de service à la clientèle et d'excellence opérationnelle dans toute la région de Twente et au-delà.

« Notre partenariat avec Munsterhuis marque une nouvelle étape importante dans l'expansion européenne de Lucid », déclare Lawrence Hamilton, président de Lucid pour l'Europe. « Les Pays-Bas constituent un marché clé où la demande en matière de mobilité innovante et durable est très forte. La réputation de longue date de Munsterhuis en fait un partenaire idéal pour faire découvrir la marque Lucid et notre gamme primée à davantage de clients néerlandais. »

« L'arrivée de Lucid marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour Munsterhuis », déclare Jochen Munsterhuis, directeur chez Munsterhuis. « Nous nous efforçons sans cesse de proposer à nos clients les solutions de mobilité les plus innovantes et les plus tournées vers l'avenir. La technologie de pointe de Lucid, son efficacité exceptionnelle et son approche sans compromis du luxe font de cette marque un atout idéal pour notre portefeuille. Nous sommes fiers de compter Lucid parmi nous et nous avons hâte d'accueillir nos premiers clients Lucid. »

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de la stratégie de vente au détail hybride de Lucid en Europe, dans la lignée de l'annonce faite en début d'année, en collaboration avec le détaillant allemand Wackenhut.

Pour plus d'informations sur Lucid Motors et ses produits, veuillez consulter le site officiel de Lucid : https://lucidmotors.com/

Pour plus d'informations sur Munsterhuis, rendez-vous sur le site officiel : munsterhuis.nl

À propos de Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ : LCID) est une entreprise technologique qui crée des expériences de mobilité exceptionnelles grâce à l'innovation pour faire avancer le monde. Construite sur la technologie propriétaire de Lucid et les architectures de véhicules définies par logiciel, la gamme de véhicules primés de l'entreprise intègre l'approche Compromise Nothing™ de Lucid aux segments haut de gamme du marché automobile mondial. Lucid conçoit et développe ses produits en interne et les fabrique dans ses usines intégrées verticalement en Arizona et en Arabie saoudite, ce qui lui permet d'innover en permanence en matière de véhicules, de logiciels, d'assistance avancée à la conduite et de capacités d'autonomie.

À propos de Munsterhuis Autobedrijven

Munsterhuis Autobedrijven est un groupe automobile néerlandais de premier plan qui compte plus de 60 ans d'expérience dans la vente de véhicules et les services de mobilité. Au service aussi bien des particuliers que des entreprises, la société propose une gamme complète de solutions automobiles, notamment la vente de véhicules, l'entretien, le leasing, la location, l'assurance et les services de réparation. En tant qu'entreprise familiale disposant de plusieurs sites aux Pays-Bas, Munsterhuis est reconnue pour son approche axée sur le client et son engagement en faveur de la qualité et du service.

Contact presse :

Sebastian Michel

Responsable des relations publiques et de la communication pour l'Europe chez Lucid

[email protected]

Camilla Jokisch

Responsable des relations publiques et de la communication pour l'Europe chez Lucid

[email protected]

Déclarations prospectives

La présente communication contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions des « règles refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l'intention de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « chercher à », « cibler », « continuer », « pouvoir », « possible », « potentiel », « prédire » ou d'autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations sur des sujets historiques. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant l'expansion de Lucid en Europe et les avantages attendus du partenariat commercial conclu entre Lucid et Munsterhuis, notamment un accès élargi pour les clients et une couverture de services étendue aux Pays-Bas. Ces déclarations sont basées sur diverses hypothèses, identifiées ou non dans cette communication, et sur les attentes actuelles de la direction de Lucid. Ces déclarations prospectives ne sont pas destinées à servir de garantie, d'assurance ou de déclaration définitive de fait ou de probabilité, et ne doivent pas être considérées comme telles par un investisseur. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et peuvent différer de ces déclarations prospectives. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle de Lucid. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment les facteurs évoqués dans la mise en garde et la section « Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, des rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q, rapports d'actualité sur le formulaire 8-K, ainsi que d'autres documents que Lucid a déposés ou déposera auprès de la Securities and Exchange Commission. Si l'un de ces risques se matérialise ou si les hypothèses de Lucid s'avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer matériellement des résultats implicites de ces déclarations prospectives. Il peut exister d'autres risques que Lucid ne connaît pas actuellement ou que la société considère comme non significatifs, susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. En outre, les déclarations prospectives reflètent les attentes, les plans ou les prévisions de Lucid concernant des événements et des points de vue futurs à la date de cette communication. Lucid prévoit que des événements et des développements ultérieurs entraîneront une modification de ses appréciations. Cependant, bien que Lucid puisse décider de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, la société décline expressément toute obligation de le faire. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les appréciations de Lucid à toute date postérieure à la date de cette communication. En conséquence, il convient de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives.

1)

GERMANY

Lucid Air 325 - 920 kW (442 - 1.251 PS), 694 - 960 km kombinierte Reichweite (WLTP), 0 g CO₂/km, 19,1 - 11,8 kWh/100 km, CO₂-Klasse: A.

Die Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Verfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Energieverbrauch und die Reichweite des Fahrzeugs im tatsächlichen Betrieb sind von verschiedenen Faktoren abhängig, u.a. dem Einbau von Ausstattung aus dem Teilehandel und Zubehör sowie Wetter- und Verkehrsbedingungen und dem persönlichen Fahrverhalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen sowie zum Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen sind im kostenlosen Leitfaden zum Kraftstoffverbrauch der Deutsche Automobil Treuhand (DAT), auch abrufbar unter www.dat.de/co2, verfügbar.

NETHERLANDS

Lucid Air 325 - 920 kW (442 - 1.251 pk), 694 - 960 km gecombineerde actieradius (WLTP), 0 g CO₂ per gereden km (WLTP), energieverbruik 19,1 - 11,8 kWh/100 km.

De actieradius is gebaseerd op de WLTP-procedure (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). De WLTP-waarden zijn gebaseerd op tests van het voertuig met de standaarduitrusting af fabriek. Het energieverbruik en de actieradius van een voertuig kunnen worden beïnvloed door de installatie van uitrustingen, onderdelen en accessoires, alsook door weers- en verkeersomstandigheden en persoonlijk rijgedrag.

SWITZERLAND – GERMAN

Lucid Air 325 - 920 kW (442 - 1.251 PS), 694 - 960 km kombinierte Reichweite (WLTP), Energieverbrauch (Fahrbetrieb): 19,1 - 11,8 kWh/100 km, Benzinäquivalent: 1,30 - 2,10 l/100 km, CO₂-Emissionen (Fahrbetrieb): 0 g/km, CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 13 - 21 g/km, Energieeffizienz-Kategorie: A - C.

Die Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Verfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Energieverbrauch und die Reichweite des Fahrzeugs im tatsächlichen Betrieb sind von verschiedenen Faktoren abhängig, u.a. dem Einbau von Ausstattung aus dem Teilehandel und Zubehör sowie Wetter- und Verkehrsbedingungen und dem persönlichen Fahrverhalten.

CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas; die mittlere CO₂-Emission aller (markenübergreifend) angebotenen Fahrzeugtypen beträgt 111 g/km für das Jahr 2026; der Zielwert liegt bei 93,6 g/km.

SWITZERLAND – FRENCH

Lucid Air 325 - 920 kW (442 - 1.251 ch), 694 - 960 km d'autonomie combinée (WLTP), consommation d'énergie (liée à la conduite): 19,1 - 11,8 kWh/100 km, équivalent essence: 1,30 - 2,10 l/100 km, émissions de CO₂ (liées à la conduite): 0 g/km, émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité: 13 - 21 g/km, catégorie d'efficacité énergétique: A - C.

Les valeurs d'autonomie sont basées sur la procédure WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, Procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers). Les valeurs WLTP sont déterminées à partir de tests réalisés avec l'équipement standard d'usine. La consommation d'énergie et l'autonomie peuvent être influencées par l'installation de pièces, d'équipements et d'accessoires achetés sur le marché, ainsi que par des facteurs tels que les conditions météorologiques, les conditions de circulation et le style de conduite.

Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique; les émissions moyennes de CO₂ de tous les types de véhicules proposés (quelle que soit la marque) s'élèvent à 111 g/km pour l'année 2026, la valeur cible provisoire étant 93,6 g/km.

NORWAY

Lucid Air 325 - 920 kW (442 - 1.251 hk), 694 - 960 km kombinert rekkevidde (WLTP), 0 g CO₂/km, 19,1 - 11,8 kWh/100 km.

Rekkevidden er bestemt i henhold til WLTP-prosedyren (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). WLTP-verdiene er basert på tester av kjøretøyet med standardutstyret fra fabrikken. Bilens energiforbruk og rekkevidde kan påvirkes av ettermontert utstyr og tilbehør, vær- og trafikkforhold samt personlig kjøreatferd.

2)

GERMANY Lucid Gravity 418 - 617 kW (568 - 839 PS), 511 - 748 km kombinierte Reichweite (WLTP), 0 g CO₂/km, 19,4 - 18,2 kWh/100 km, CO₂-Klasse: A.

Die Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Verfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Energieverbrauch und die Reichweite des Fahrzeugs im tatsächlichen Betrieb sind von verschiedenen Faktoren abhängig, u.a. dem Einbau von Ausstattung aus dem Teilehandel und Zubehör sowie Wetter- und Verkehrsbedingungen und dem persönlichen Fahrverhalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen sowie zum Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen sind im kostenlosen Leitfaden zum Kraftstoffverbrauch der Deutsche Automobil Treuhand (DAT), auch abrufbar unter www.dat.de/co2, verfügbar.

NETHERLANDS

Lucid Gravity 418 - 617 kW (568 - 839 pk), 511 - 748 km gecombineerde actieradius (WLTP), 0 g CO₂ per gereden km, energieverbruik 19,4 - 18,2 kWh/100 km.

De actieradius is gebaseerd op de WLTP-procedure (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). De WLTP-waarden zijn gebaseerd op tests van het voertuig met de standaarduitrusting af fabriek. Het energieverbruik en de actieradius van een voertuig kunnen worden beïnvloed door de installatie van uitrustingen, onderdelen en accessoires, alsook door weers- en verkeersomstandigheden en persoonlijk rijgedrag.

SWITZERLAND – GERMAN

Lucid Gravity 418 - 617 kW (568 - 839 PS), 511 - 748 km kombinierte Reichweite (WLTP), Energieverbrauch (Fahrbetrieb): 19,4 - 18,2 kWh/100 km, Benzinäquivalent: 2,00 - 2,13 l/100 km, CO₂-Emissionen (Fahrbetrieb): 0 g/km, CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 20 - 22 g/km, Energieeffizienz-Kategorie: B - C.

Die Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Verfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Energieverbrauch und die Reichweite des Fahrzeugs im tatsächlichen Betrieb sind von verschiedenen Faktoren abhängig, u.a. dem Einbau von Ausstattung aus dem Teilehandel und Zubehör sowie Wetter- und Verkehrsbedingungen und dem persönlichen Fahrverhalten.

CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas; die mittlere CO₂-Emission aller (markenübergreifend) angebotenen Fahrzeugtypen beträgt 111 g/km für das Jahr 2026; der Zielwert liegt bei 93,6 g/km.

SWITZERLAND – FRENCH

Lucid Gravity 418 - 617 kW (568 - 839 ch), 511 - 748 km d'autonomie combinée (WLTP), consommation d'énergie (liée à la conduite): 19,4 - 18,2 kWh/100 km, équivalent essence: 2,00 - 2,13 l/100 km, émissions de CO₂ (liées à la conduite) : 0 g/km, émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité: 20 - 22 g/km, catégorie d'efficacité énergétique: B - C.

Les valeurs d'autonomie sont basées sur la procédure WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, Procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers). Les valeurs WLTP sont déterminées à partir de tests réalisés avec l'équipement standard d'usine. La consommation d'énergie et l'autonomie peuvent être influencées par l'installation de pièces, d'équipements et d'accessoires achetés sur le marché, ainsi que par des facteurs tels que les conditions météorologiques, les conditions de circulation et le style de conduite.

Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique; les émissions moyennes de CO₂ de tous les types de véhicules proposés (quelle que soit la marque) s'élèvent à 111 g/km pour l'année 2026, la valeur cible provisoire étant 93,6 g/km.

NORWAY

Lucid Gravity 418 - 617 kW (568 - 839 hk), 511 - 748 km kombinert rekkevidde (WLTP), 0 g CO₂/km, 19,4 - 18,2 kWh/100 km.

Rekkevidden er bestemt i henhold til WLTP-prosedyren (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). WLTP-verdiene er basert på tester av kjøretøyet med standardutstyret fra fabrikken. Bilens energiforbruk og rekkevidde kan påvirkes av ettermontert utstyr og tilbehør, vær- og trafikkforhold samt personlig kjøreatferd.