Lucid gibt Munsterhuis Autobedrijven als ersten Handelspartner in den Niederlanden bekannt

Durch diese Partnerschaft erweitert Lucid seine Präsenz, ergänzt das bestehende Lucid Studio und Service Center in Hilversum und verbessert den Zugang für Kunden im ganzen Land.

Munsterhuis ist eine der traditionsreichsten Automobilgruppen der Niederlande und betreut seine Kunden seit mehr als sechs Jahrzehnten mit einem umfassenden Angebot an Fahrzeugverkauf, Wartung, Leasing und Versicherungen.

AMSTERDAM, 20. August 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), Hersteller der weltweit fortschrittlichsten softwaredefinierten Fahrzeuge und Technologien, gab heute bekannt, dass Munsterhuis Autobedrijven (Munsterhuis) sein erster Vertriebspartner in den Niederlanden wird.

Lucid and Munsterhuis Autobedrijven partner to expand Lucid's footprint and expand customer access in the Netherlands.

Die Partnerschaft vereint die preisgekrönten Elektrofahrzeuge von Lucid mit der Expertise von Munsterhuis im Automobilhandel und im Kundenservice, um die Limousine Lucid Air1 und den SUV Lucid Gravity2 für niederländische Kunden noch zugänglicher zu machen. Munsterhuis wird in Hengelo eine eigene Lucid-Verkaufsstelle betreiben, ergänzt durch autorisierte Lucid-Kundendienst- und Serviceeinrichtungen am selben Standort. Gemeinsam werden Lucid und Munsterhuis preisgekrönte Fahrzeuge, eine individuelle Kundenbetreuung und ein flächendeckendes Serviceangebot auf dem gesamten Markt anbieten.

Munsterhuis ist eine der traditionsreichsten Automobilgruppen der Niederlande und betreut seine Kunden seit mehr als sechs Jahrzehnten mit einem umfassenden Angebot an Fahrzeugverkauf, Wartung, Leasing und Versicherungen. Das Familienunternehmen hat sich in der Region Twente und darüber hinaus einen hervorragenden Ruf für seine Kundenbetreuung und operative Exzellenz erworben.

„Unsere Partnerschaft mit Munsterhuis stellt einen weiteren Meilenstein für die europäische Expansion von Lucid dar", sagte Lawrence Hamilton, President of Europe bei Lucid. „Die Niederlande sind ein Schlüsselmarkt mit einer großen Nachfrage nach innovativer und nachhaltiger Mobilität. Dank seines langjährigen guten Rufs ist Munsterhuis ein idealer Partner, um mehr niederländischen Kunden die Marke Lucid und unsere preisgekrönte Modellpalette näherzubringen."

„Die Gründung von Lucid läutet ein spannendes neues Kapitel für Munsterhuis ein", sagte Jochen Munsterhuis, Director bei Munsterhuis. „Wir sind stets bestrebt, unseren Kunden die innovativsten und zukunftsweisendsten Mobilitätslösungen anzubieten. Die branchenführende Technologie von Lucid, die herausragende Effizienz und der kompromisslose Anspruch an Luxus machen die Marke zu einer perfekten Ergänzung unseres Portfolios. Wir sind stolz darauf, Lucid in unseren Reihen zu haben, und freuen uns darauf, unsere ersten Lucid-Kunden willkommen zu heißen."

Diese Partnerschaft setzt die Hybrid-Einzelhandelsstrategie von Lucid in Europa fort und knüpft an die Ankündigung an, die Anfang dieses Jahres gemeinsam mit dem deutschen Einzelhändler Wackenhut erfolgte.

Weitere Informationen zu Lucid Motors und dessen Produkte finden Sie auf der offiziellen Lucid-Website: https://lucidmotors.com/

Weitere Informationen zu Munsterhuis finden Sie auf der offiziellen Website: munsterhuis.nl

Informationen zur Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) ist ein Technologieunternehmen, das durch Innovation außergewöhnliche Mobilitätserlebnisse schafft, um die Welt voranzubringen. Basierend auf Lucids firmeneigener Technologie und softwaredefinierten Fahrzeugarchitekturen bringt die Produktpalette des Unternehmens mit ihren preisgekrönten Fahrzeugen den Ansatz „Compromise Nothing™" von Lucid in die Premium-Segmente des globalen Automobilmarktes. Lucid entwirft und entwickelt seine Produkte im eigenen Haus und fertigt sie in seinen vertikal integrierten Werken in Arizona und Saudi-Arabien. Dies ermöglicht kontinuierliche Innovationen in den Bereichen Fahrzeuge, Software sowie fortschrittliche Fahrerassistenz- und Autonomiefunktionen.

Information zu Munsterhuis Autobedrijven

Munsterhuis Autobedrijven ist eine führende niederländische Automobilgruppe mit mehr als 60 Jahren Erfahrung im Fahrzeugverkauf und im Bereich Mobilitätsdienstleistungen. Das Unternehmen betreut sowohl Privat- als auch Geschäftskunden und bietet ein umfassendes Spektrum an Automobillösungen, darunter Fahrzeugverkauf, Wartung, Leasing, Vermietung, Versicherungen und Reparaturdienstleistungen. Als Familienunternehmen mit mehreren Standorten in den Niederlanden ist Munsterhuis für seine kundenorientierte Ausrichtung sowie sein Engagement für Qualität und Service bekannt.

Medienkontakt

Sebastian Michel

PR & Communications Manager Europe bei Lucid

[email protected]

Camilla Jokisch

Lead PR & Communications Europe bei Lucid

[email protected]

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „schätzen", „planen", „projizieren", „prognostizieren", „beabsichtigen", „werden", „sollen", „erwarten", „antizipieren", „glauben", „anstreben", „anvisieren", „fortsetzen", „könnten", „können", „dürfen", „möglich", „potenziell", „vorhersagen" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die künftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder keine Aussagen über historische Sachverhalte sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur Expansion von Lucid in Europa sowie zu den erwarteten Vorteilen der Vertriebspartnerschaft von Lucid mit Munsterhuis, darunter ein erweiterter Kundenzugang und eine verbesserte Serviceabdeckung in den Niederlanden. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, unabhängig davon, ob sie in dieser Mitteilung genannt werden oder nicht, sowie auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsleitung von Lucid. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantie, Zusicherung oder endgültige Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten zu verstehen und dürfen von Investoren nicht als solche angesehen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände lassen sich nur schwer oder gar nicht vorhersagen und können von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb der Kontrolle von Lucid. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der Faktoren, die im Warnhinweis und unter „Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, in den nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K sowie in anderen Dokumenten, die Lucid bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat oder einreichen wird, erörtert werden. Sollte sich eines dieser Risiken verwirklichen oder sollten sich die Annahmen von Lucid als falsch erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Es kann zusätzliche Risiken geben, die Lucid derzeit nicht kennt oder die Lucid derzeit für unwesentlich hält, die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Lucid hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider. Lucid geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich die Einschätzungen von Lucid ändern werden. Auch wenn Lucid sich dazu entschließen könnte, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Lucid ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht so verstanden werden, dass sie die Einschätzungen von Lucid zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung wiedergeben. Dementsprechend sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden.

1)

GERMANY

Lucid Air 325 - 920 kW (442 - 1.251 PS), 694 - 960 km kombinierte Reichweite (WLTP), 0 g CO₂/km, 19,1 - 11,8 kWh/100 km, CO₂-Klasse: A.

Die Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Verfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Energieverbrauch und die Reichweite des Fahrzeugs im tatsächlichen Betrieb sind von verschiedenen Faktoren abhängig, u.a. dem Einbau von Ausstattung aus dem Teilehandel und Zubehör sowie Wetter- und Verkehrsbedingungen und dem persönlichen Fahrverhalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen sowie zum Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen sind im kostenlosen Leitfaden zum Kraftstoffverbrauch der Deutsche Automobil Treuhand (DAT), auch abrufbar unter www.dat.de/co2, verfügbar.

NETHERLANDS

Lucid Air 325 - 920 kW (442 - 1.251 pk), 694 - 960 km gecombineerde actieradius (WLTP), 0 g CO₂ per gereden km (WLTP), energieverbruik 19,1 - 11,8 kWh/100 km.

De actieradius is gebaseerd op de WLTP-procedure (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). De WLTP-waarden zijn gebaseerd op tests van het voertuig met de standaarduitrusting af fabriek. Het energieverbruik en de actieradius van een voertuig kunnen worden beïnvloed door de installatie van uitrustingen, onderdelen en accessoires, alsook door weers- en verkeersomstandigheden en persoonlijk rijgedrag.

SWITZERLAND – GERMAN

Lucid Air 325 - 920 kW (442 - 1.251 PS), 694 - 960 km kombinierte Reichweite (WLTP), Energieverbrauch (Fahrbetrieb): 19,1 - 11,8 kWh/100 km, Benzinäquivalent: 1,30 - 2,10 l/100 km, CO₂-Emissionen (Fahrbetrieb): 0 g/km, CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 13 - 21 g/km, Energieeffizienz-Kategorie: A – C.

Die Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Verfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Energieverbrauch und die Reichweite des Fahrzeugs im tatsächlichen Betrieb sind von verschiedenen Faktoren abhängig, u.a. dem Einbau von Ausstattung aus dem Teilehandel und Zubehör sowie Wetter- und Verkehrsbedingungen und dem persönlichen Fahrverhalten.

CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas; die mittlere CO₂-Emission aller (markenübergreifend) angebotenen Fahrzeugtypen beträgt 111 g/km für das Jahr 2026; der Zielwert liegt bei 93,6 g/km.

SWITZERLAND – FRENCH

Lucid Air 325 - 920 kW (442 - 1.251 ch), 694 - 960 km d'autonomie combinée (WLTP), consommation d'énergie (liée à la conduite): 19,1 - 11,8 kWh/100 km, équivalent essence: 1,30 - 2,10 l/100 km, émissions de CO₂ (liées à la conduite): 0 g/km, émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité: 13 - 21 g/km, catégorie d'efficacité énergétique: A – C.

Les valeurs d'autonomie sont basées sur la procédure WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, Procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers). Les valeurs WLTP sont déterminées à partir de tests réalisés avec l'équipement standard d'usine. La consommation d'énergie et l'autonomie peuvent être influencées par l'installation de pièces, d'équipements et d'accessoires achetés sur le marché, ainsi que par des facteurs tels que les conditions météorologiques, les conditions de circulation et le style de conduite.

Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique; les émissions moyennes de CO₂ de tous les types de véhicules proposés (quelle que soit la marque) s'élèvent à 111 g/km pour l'année 2026, la valeur cible provisoire étant 93,6 g/km.

NORWAY

Lucid Air 325 - 920 kW (442 - 1.251 hk), 694 - 960 km kombinert rekkevidde (WLTP), 0 g CO₂/km, 19,1 - 11,8 kWh/100 km.

Rekkevidden er bestemt i henhold til WLTP-prosedyren (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). WLTP-verdiene er basert på tester av kjøretøyet med standardutstyret fra fabrikken. Bilens energiforbruk og rekkevidde kan påvirkes av ettermontert utstyr og tilbehør, vær- og trafikkforhold samt personlig kjøreatferd.

2)

GERMANY Lucid Gravity 418 - 617 kW (568 - 839 PS), 511 - 748 km kombinierte Reichweite (WLTP), 0 g CO₂/km, 19,4 - 18,2 kWh/100 km, CO₂-Klasse: A.

Die Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Verfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Energieverbrauch und die Reichweite des Fahrzeugs im tatsächlichen Betrieb sind von verschiedenen Faktoren abhängig, u.a. dem Einbau von Ausstattung aus dem Teilehandel und Zubehör sowie Wetter- und Verkehrsbedingungen und dem persönlichen Fahrverhalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen sowie zum Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen sind im kostenlosen Leitfaden zum Kraftstoffverbrauch der Deutsche Automobil Treuhand (DAT), auch abrufbar unter www.dat.de/co2, verfügbar.

NETHERLANDS

Lucid Gravity 418 - 617 kW (568 - 839 pk), 511 - 748 km gecombineerde actieradius (WLTP), 0 g CO₂ per gereden km, energieverbruik 19,4 - 18,2 kWh/100 km.

De actieradius is gebaseerd op de WLTP-procedure (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). De WLTP-waarden zijn gebaseerd op tests van het voertuig met de standaarduitrusting af fabriek. Het energieverbruik en de actieradius van een voertuig kunnen worden beïnvloed door de installatie van uitrustingen, onderdelen en accessoires, alsook door weers- en verkeersomstandigheden en persoonlijk rijgedrag.

SWITZERLAND – GERMAN

Lucid Gravity 418 - 617 kW (568 - 839 PS), 511 - 748 km kombinierte Reichweite (WLTP), Energieverbrauch (Fahrbetrieb): 19,4 - 18,2 kWh/100 km, Benzinäquivalent: 2,00 - 2,13 l/100 km, CO₂-Emissionen (Fahrbetrieb): 0 g/km, CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 20 - 22 g/km, Energieeffizienz-Kategorie: B – C.

Die Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Verfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Energieverbrauch und die Reichweite des Fahrzeugs im tatsächlichen Betrieb sind von verschiedenen Faktoren abhängig, u.a. dem Einbau von Ausstattung aus dem Teilehandel und Zubehör sowie Wetter- und Verkehrsbedingungen und dem persönlichen Fahrverhalten.

CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas; die mittlere CO₂-Emission aller (markenübergreifend) angebotenen Fahrzeugtypen beträgt 111 g/km für das Jahr 2026; der Zielwert liegt bei 93,6 g/km.

SWITZERLAND – FRENCH

Lucid Gravity 418 - 617 kW (568 - 839 ch), 511 - 748 km d'autonomie combinée (WLTP), consommation d'énergie (liée à la conduite): 19,4 - 18,2 kWh/100 km, équivalent essence: 2,00 - 2,13 l/100 km, émissions de CO₂ (liées à la conduite): 0 g/km, émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité: 20 - 22 g/km, catégorie d'efficacité énergétique: B – C.

Les valeurs d'autonomie sont basées sur la procédure WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, Procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers). Les valeurs WLTP sont déterminées à partir de tests réalisés avec l'équipement standard d'usine. La consommation d'énergie et l'autonomie peuvent être influencées par l'installation de pièces, d'équipements et d'accessoires achetés sur le marché, ainsi que par des facteurs tels que les conditions météorologiques, les conditions de circulation et le style de conduite.

Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique; les émissions moyennes de CO₂ de tous les types de véhicules proposés (quelle que soit la marque) s'élèvent à 111 g/km pour l'année 2026, la valeur cible provisoire étant 93,6 g/km.

NORWAY

Lucid Gravity 418 - 617 kW (568 - 839 hk), 511 - 748 km kombinert rekkevidde (WLTP), 0 g CO₂/km, 19,4 - 18,2 kWh/100 km.

Rekkevidden er bestemt i henhold til WLTP-prosedyren (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). WLTP-verdiene er basert på tester av kjøretøyet med standardutstyret fra fabrikken. Bilens energiforbruk og rekkevidde kan påvirkes av ettermontert utstyr og tilbehør, vær- og trafikkforhold samt personlig kjøreatferd.