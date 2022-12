- Lucid comienza las entregas de Lucid Air Dream Edition a clientes en Europa y confirma un rango de conducción oficial WLTP de hasta 883 km

Lucid Air llega a Europa con las primeras entregas a clientes en Alemania y Holanda.

La edición limitada de Lucid Air Dream recibe el procedimiento de prueba de vehículos ligeros armonizados a nivel mundial (WLTP) oficial con un rango de manejo de 883 km.1 Esto convierte al Lucid Air en el vehículo eléctrico de mayor rango en el mercado europeo.

ÁMSTERDAM, 21 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Lucid Group (NASDAQ: LCID), estableciendo nuevos estándares con el automóvil eléctrico de mayor autonomía y carga más rápida del mercado, anunció hoy que ha comenzado las entregas de Lucid Air en Europa, con los primeros clientes en Alemania y los Países Bajos.

Lucid Air se lanza en Europa con la Dream Edition de producción limitada. Está disponible en dos versiones distintas, optimizadas para resaltar diferentes facetas de este excepcional sedán eléctrico de lujo.

Dream Edition Performance cuenta con dos motores que producen una potencia combinada de 828 kW (1.111 caballos de fuerza) y una autonomía de conducción totalmente eléctrica de 799 km en el ciclo combinado WLTP. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos.





La gama Dream Edition encarna el enfoque riguroso de Lucid en la eficiencia, con una autonomía de conducción eléctrica líder en la industria de hasta 883 km en el ciclo combinado WLTP. La gama Dream Edition también está propulsada por dos motores, que producen 696 kW (933 caballos de fuerza).

Lucid también es líder de la industria en términos de carga, con una arquitectura eléctrica de más de 900 V para Air Dream Edition y Air Grand Touring. Cuando se usa un cargador rápido de CC capaz de más de 300 kW, Lucid Air Grand Touring puede añadir 400 km de alcance en aproximadamente 15 minutos, lo que lo convierte en un vehículo ideal para viajar en Europa.

Expansión minorista europea

Lucid Motors, con su sede europea en Amsterdam, está expandiendo activamente su presencia física en la región. Recientemente abrió su tercera ubicación minorista y el primer centro combinado de servicio, entrega y ventas en Europa, ubicado en Hilversum, Países Bajos, en las afueras de Ámsterdam. Esto sigue a las aperturas de Studio a principios de este año en Ginebra, Suiza y Múnich, Alemania. Está prevista una mayor expansión en Europa en el futuro.

Lucid actualmente acepta reservas de clientes europeos para todos los niveles de equipamiento de Lucid Air. Al realizar una reserva totalmente reembolsable a partir de 300 euros, los clientes de Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Mónaco, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido pueden asegurar su lugar en la fila para los modelos Lucid Air Pure, Touring y Grand Touring cuando comiencen las entregas en sus respectivos países.

Acerca de Lucid Group

La misión de Lucid es inspirar la adopción de energía sostenible mediante la creación de tecnologías avanzadas y los vehículos eléctricos de lujo más cautivadores centrados en la experiencia humana. El primer automóvil de la compañía, Lucid Air, es un sedán de lujo de última generación con un diseño inspirado en California que presenta un lujoso espacio interior de tamaño completo en un espacio exterior de tamaño mediano. El muy esperado Lucid Air Grand Touring cuenta con 819 caballos de fuerza. Actualmente se están realizando entregas de Lucid Air, que se produce en la fábrica de Lucid en Casa Grande, Arizona, a clientes de EE. UU., Canadá y Europa.

1 Las cifras WLTP se basan en la prueba del vehículo con equipamiento estándar de fábrica. La instalación de equipos y accesorios del mercado de accesorios, así como factores como el clima y las condiciones del tráfico y el comportamiento de conducción individual, pueden influir en el consumo de energía y la autonomía de un vehículo.

Cifras de autonomía WLTP para ambas variantes de Lucid Air Dream Edition: (Dream Edition Performance: hasta 799 km; Dream Edition Range: hasta 883 km)

