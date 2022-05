Lucid Motors annonce ses plans de lancement pour le marché européen, ainsi que le prix et les spécifications des modèles Lucid Air Dream Edition

En outre, la société prévoit d'ouvrir son premier magasin de détail européen, le Lucid Studio à Odeonsplatz, à Munich (Allemagne), le 13 mai 2022. L'espace de vente luxueux invitera les clients à découvrir la marque et ses produits au cœur du quartier emblématique de la vieille ville. La société a l'intention d'ouvrir d'autres Studios et centres de services en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suisse en 2022, et au cours des années à avenir, elle compte étendre sa présence sur d'autres marchés clés du continent européen.

« Notre expansion européenne et notre décision de vendre la Lucid Air Dream Edition dans ce marché renforcent la position de Lucid en tant que marque mondiale, tout en appuyant notre mission d'élever les normes de l'industrie des véhicules électriques, a déclaré Zak Edson, vice-président des ventes et des services à Lucid. Le premier produit de la société, Lucid Air Dream Edition, peut non seulement aller de 0 à 100 km en 2,7 secondes, mais est aussi doté d'une autonomie estimée à 900 km* sur une seule charge. Par ailleurs, son architecture électrique à 924 V offre une capacité impressionnante de charge rapide. Cette combinaison de performance, de qualité et d'autonomie en fait une voiture idéale pour le marché européen. »

Les modèles Dream Edition pour le marché européen

Après avoir lancé avec succès Lucid Air Dream Edition P et Lucid Air Dream Edition R en Amérique du Nord, avec une quantité limitée à 520 unités, Lucid a annoncé qu'elle offrira un nombre très limité de réservations en Europe afin de célébrer le lancement de Lucid Air, et afin de souligner son engagement à faire progresser le marché des véhicules électriques de luxe. Deux modèles distincts seront mis à la disposition des clients ayant effectué une réservation en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suisse : la Dream Edition P, dotée d'un motopropulseur optimisé, et la Dream Edition R, qui incarne l'accent mis par Lucid sur la maximisation de l'autonomie. Les modèles proposés sont dotés de garnitures extérieures et intérieures exclusives et de toutes les options de mise à niveau disponibles. D'autres spécifications sont détaillées ci-dessous.



Dream Edition P Dream Edition R Moteurs Double moteur, traction intégrale Double moteur, traction intégrale Puissance (total, marche avant et marche arrière) 1 111 chevaux (828 kW) 933 chevaux (696 kW) Couple (total, marche avant et marche arrière) 1 390 Nm 1 390 Nm 0 à 100 km/h 2,7 secondes 2,9 secondes Vitesse de pointe 270 km/h 270 km/h Pneus Pirelli P-Zero conçus sur mesure : 245/35 21 po (avant) et 265/35 21 po (arrière) 19 po en option Pirelli P-Zero conçus sur mesure : 245/45 19 po (avant et arrière) 21 po en option Tension du système 924 V 924 V

Les clients situés dans les pays mentionnés ci-dessus et détenant une réservation existante pour une voiture Lucid Air peuvent demander le surclassement de leur réservation au modèle Air Dream Edition P ou Dream Edition R, sous réserve de disponibilité.

Prix

Le tableau ci-dessous indique le prix de vente des modèles Lucid Air Dream Edition P et Dream Edition R entièrement équipées.



Allemagne Pays-Bas Suisse Norvège Air Dream Edition P/R 218 000 € 222 000 € 199 000 CHF 1 850 000 NOK

Incluant la taxe sur la valeur ajoutée de 19 %, les frais de destination et les frais de documentation Incluant la taxe sur la valeur ajoutée de 21 %, les frais de destination et les frais de documentation Incluant la taxe sur la valeur ajoutée de 7,7 %, les frais de destination et les frais de documentation incluant les frais de destination et de documentation

Les premières livraisons sont attendues à la fin de 2022. Le prix et les dates de livraison des modèles Lucid Air Pure, Air Touring et Air Grand Touring, ainsi que le prix des options supplémentaires pour les marchés de l'UE, seront annoncés plus tard cette année. Le prix de la Lucid Air Pure devrait commencer à environ 100 000 € en Allemagne et aux Pays-Bas, à 100 000 CHF en Suisse et à 1 000 000 NOK en Norvège.

Expansion européenne

Lucid accepte actuellement les réservations des clients européens situés dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Espagne, Islande, Italie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. En plaçant une réservation entièrement remboursable, dont le prix commence à 300 €, les clients ont la garantie d'avoir une place dans la file d'attente des modèles Lucid Air Pure, Touring et Grand Touring lorsque les livraisons commenceront dans leurs pays respectifs. Ces marchés spécifiques ont été sélectionnés pour leurs infrastructures de recharge, ainsi que la taille de leur marché et le degré d'acceptation de celui-ci. La société compte poursuivre son expansion Europe à l'avenir, notamment en ouvrant des Studios et des centres de services supplémentaires dans les grandes villes européennes et en lançant un modèle avec conduite à droite destiné au Royaume-Uni.

L'expérience Studio

Avec un modèle de vente directe au consommateur, chaque boutique Lucid Studio offre une expérience haut de gamme axée sur le numérique et adaptée aux préférences de chaque client, que le client décide de visiter le magasin en personne, de faire des demandes en ligne uniquement ou de combiner les deux. Le Studio à Munich permettra aux clients d'explorer pleinement la marque et d'obtenir des informations sur ses produits, dans un cadre qui fait ressortir l'esthétique de conception unique de la société. En explorant un Lucid Studio, les visiteurs comprendront la façon dont la société s'inspire de la beauté, de l'innovation et de la diversité de son État natal, la Californie.

* Lucid Air est en phase de préproduction pour le marché européen ; les spécifications définitives ne sont pas disponibles actuellement. Les plages indiquées correspondent aux cotes WLTP que le fabricant prévoit d'obtenir lorsque les voitures sont équipées de roues de 19 po. Ces plages ne sont fournies qu'à titre informatif. Les cotes WLTP officielles seront annoncées lorsqu'elles seront disponibles, et il se peut qu'elles soient différentes. L'autonomie des voitures varie en fonction du mode de conduite et peut être influencée par d'autres facteurs tels que le comportement de conduite, les impacts environnementaux, les conditions de la route, etc.

La Lucid Air Dream Edition R a une consommation électrique de 13,12 kWh/100 km ; ses émissions de CO2 sont de 0 g/k.

À propos du groupe Lucid

Lucid s'est donné pour mission d'inspirer l'adoption de l'énergie durable en créant des technologies avancées et les véhicules électriques les plus captivants, centrés sur l'expérience humaine. La première voiture de la société, Lucid Air, est une berline de luxe à la pointe de la technologie. Son design inspiré de la Californie lui procure l'espace intérieur d'un véhicule de luxe pleine grandeur, tout en conservant une empreinte extérieure de taille moyenne. Alimenté par une technologie de batterie éprouvée pour la course automobile et par des motopropulseurs propriétaires développés entièrement à l'interne, Lucid Air a été nommée voiture de l'année 2022 par MotorTrend®. Lucid Air est fabriquée dans la nouvelle usine de Lucid à Casa Grande, en Arizona, et la société a commencé les livraisons aux États-Unis.

Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.lucidmotors.com/media-room

Contacts pour les médias

[email protected]

[email protected]

Marques de commerce

Le présent communiqué contient les marques de commerce, les marques de service, les noms commerciaux et les droits d'auteur de Lucid Group, Inc. et de ses filiales et autres entités qui sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l'intention », « fera », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « chercher », « cibler », « continuer », « pourrait », « peut », « possible », « potentiel », « prédire » ou d'autres expressions similaires qui prédisent, projettent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations concernant des faits. Ces déclarations prospectives contiennent des énoncés concernant, entre autres : l'expérience client ; les attentes et le calendrier liés aux lancements de produits commerciaux ; la gamme et la performance des véhicules de Lucid ; le prix des véhicules de Lucid ; le calendrier des livraisons ; l'ouverture de studios et de centres de services ; les futurs canaux et stratégies de vente ; les lancements futurs sur les marchés ; ainsi que l'expansion internationale de la société. Ces déclarations sont basées sur diverses hypothèses, identifiées ou non dans le présent communiqué, et sur les attentes actuelles de la direction de Lucid. Ces déclarations prospectives ne sont pas destinées à servir, et ne doivent pas être invoquées par un investisseur comme une garantie, une assurance ou une déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et peuvent différer de ces déclarations prospectives. De nombreux événements et circonstances réels sont indépendants de la volonté de Lucid. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris les facteurs décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » de la partie II, point 1A du rapport trimestriel de Lucid, sur le formulaire 10-Q du trimestre qui s'est terminé le 31 mars 2022, ainsi que dans d'autres documents que Lucid a déposés ou déposera auprès de la Securities and Exchange Commission. Si l'un de ces risques se matérialise ou si les hypothèses de Lucid s'avèrent inexactes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats suggérés par ces déclarations prospectives. Il peut exister d'autres risques que Lucid ne connaît pas actuellement ou que Lucid considère actuellement sans importance qui pourraient également entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prévisionnelles. De plus, les déclarations prospectives reflètent les attentes, les plans ou les prévisions de Lucid concernant les événements et idées futurs à la date du présent communiqué. Lucid prévoit que des événements et des développements ultérieurs entraîneront des changements dans les évaluations de Lucid. Cependant, bien que Lucid puissent choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, Lucid décline expressément toute obligation de le faire. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les évaluations de Lucid à une date postérieure à la date de ce communiqué. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1814068/LM22_AirDream_Munich.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1814067/LM22_MunichStudio.jpg

SOURCE Lucid Motors