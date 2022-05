Lucid Motors anuncia sus planes de lanzamiento en Europa de los modelos Lucid Air Dream Edition

"La expansión a Europa y la decisión de ofrecer el Lucid Air Dream Edition en este mercado sirven para fortalecer la posición de Lucid como marca global y apoyan aún más nuestra misión de elevar los estándares de la industria de los vehículos eléctricos", destacó Zak Edson, vicepresidente de ventas y servicio de Lucid. "La primera oferta de la compañía, el Lucid Air Dream Edition, ofrece una aceleración de 0 a 100 km en 2,7 segundos o una autonomía estimada de 900 km* con una sola carga, junto con una arquitectura eléctrica de 924 V para una carga rápida impresionante: todas las prestaciones, la calidad y la autonomía lo hacen perfectamente adecuado para el mercado europeo."

Dream Editions para Europa

Después de lanzar con éxito el Lucid Air Dream Edition P y el Lucid Air Dream Edition R en Norteamérica, con un volumen limitado de 520 unidades, Lucid ha anunciado que ofrecerá un número muy limitado de unidades a los titulares de las reservas en Europa para celebrar el lanzamiento de Lucid Air y destacar la visión de Lucid sobre el avance de los eléctricos de lujo. Estas dos versiones distintas -la Dream Edition P, con una cadena cinemática optimizada para el rendimiento, y la Dream Edition R, que encarna el exigente enfoque de Lucid de maximizar la autonomía- se ofrecerán a los titulares de las reservas en Alemania, Países Bajos, Noruega y Suiza. También cuentan con acabados exteriores e interiores exclusivos y todas las mejoras disponibles, con especificaciones adicionales que se detallan a continuación.



DreamEdition P DreamEdition R Motores Motor Dual, AWD Motor Dual, AWD Potencia (total, F&R) 1.111 hp (828 kW) 933 hp (696 kW) Par de torsión (total, F&R) 1.390 Nm 1.390 Nm 0-100 kph 2,7 sec 2,9 sec Velocidad máxima 270 km/h 270 km/h Neumáticos Desarrollado especialmente Pirelli P-Zero: 245/35 21" (F) y 265/35 21" (R) 19" opcional Desarrollado especialmente Pirelli P-Zero: 245/45 19" (F&R) 21" opcional Tensión del sistema 924 V 924 V

Los clientes de los países mencionados con una reserva existente para un Lucid Air pueden solicitar una actualización de su reserva a un Air Dream Edition P o Dream Edition R mientras esté disponible.

Precios

Los precios de los Lucid Air Dream Edition P y Dream Edition R, totalmente equipados, serán los que se indican en la siguiente tabla.



Alemania Países Bajos Suiza Noruega Air Dream Edition P/R 218.000 € 222.000 € 199.000 CHF 1.850.000 NOK

Incluido el 19% de IVA, las tasas de destino y los gastos de documentación Incluido el 21% de IVA, las tasas de destino y los gastos de documentación Incluido el 7,7% de IVA, las tasas de destino y los gastos de documentación Incluido las tasas de destino y los gastos de documentación

Está previsto que las primeras entregas comiencen a finales del año 2022. Los precios y las fechas de entrega de los Lucid Air Pure, Air Touring y Air Grand Touring, así como los precios opcionales para los mercados de la UE, se anunciarán a finales de este año y se espera que comiencen en aproximadamente 100.000 euros para el Lucid Air Pure en Alemania y los Países Bajos, 100.000 francos suizos en Suiza y 1.000.000 de NOK en Noruega.

Expansión europea

Lucid acepta actualmente reservas de clientes europeos en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza y Reino Unido. Al realizar una reserva totalmente reembolsable a partir de 300 euros, los clientes se asegurarán su lugar en la cola de los modelos Lucid Air Pure, Touring y Grand Touring cuando comiencen las entregas en sus respectivos países. Estos mercados específicos fueron seleccionados debido a una combinación de infraestructura de recarga, aceptación del mercado y tamaño. Está prevista una mayor expansión en Europa en el futuro, incluyendo más Estudios y centros de servicios en las principales ciudades europeas y un modelo con volante a la derecha para Reino Unido.

Experiencia del Estudio

Con un modelo de venta directa al consumidor, cada Lucid Studio ofrece una experiencia de primera calidad orientada digitalmente y adaptada a las preferencias de cada cliente, ya sea que lo visite en persona, que haga sus consultas totalmente en línea o que combine ambas opciones. Munich Studio de Lucid permitirá a los clientes experimentar plenamente la marca y obtener información sobre sus productos en un lugar que destaca la estética de diseño única de la empresa. Al explorar un Lucid Studio, los visitantes tendrán una visión de cómo la empresa se inspira en la belleza, la innovación y la diversidad de su estado natal de California.

* Lucid Air está en fase de preproducción para el mercado europeo, por lo que las especificaciones finales no están disponibles actualmente. Los rangos proporcionados son los rangos WLTP proyectados por el fabricante cuando está equipado con llantas de 19" y son sólo para fines informativos. Las gamas WLTP oficiales pueden variar y se anunciarán cuando estén disponibles. La autonomía real variará en la conducción real y puede estar influenciada por otros factores como el comportamiento de conducción, los impactos ambientales, las condiciones de la ruta, etc.

El consumo de energía eléctrica es de 13,12 kWh/100 km para el Lucid Air Dream Edition R; las emisiones de CO2 son de 0 g/k.

Acerca de Lucid Group

La misión de Lucid es inspirar la adopción de la energía sostenible creando tecnologías avanzadas y los vehículos eléctricos de lujo más cautivadores centrados en la experiencia humana. El primer coche de la empresa, el Lucid Air, es una berlina de lujo de última generación con un diseño de inspiración californiana que ofrece un lujoso espacio interior de tamaño completo en un espacio exterior de tamaño medio. Apoyado en una tecnología de baterías probada en competición y en trenes motrices propios desarrollados íntegramente en la empresa, el Lucid Air fue nombrado Coche del Año® 2022 por MotorTrend. Las entregas del Lucid Air, que se produce en la nueva fábrica de Lucid en Casa Grande, Arizona, están actualmente en marcha para los clientes de Estados Unidos.

