Lucid Motors ouvre son premier studio de vente au détail à Oslo, en Norvège, et nomme Michael Van der Sande au poste de directeur général pour l'Europe

AMSTERDAM, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) qui établit de nouvelles normes avec la voiture électrique à l'autonomie la plus longue et à la recharge la plus rapide du marché, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son tout dernier point de vente européen à Oslo, en Norvège. Le site d'Oslo est le quatrième espace de vente de la société en Europe et sera ouvert au public à partir du samedi 4 mars. L'ouverture du studio se fera en présence du nouveau directeur général de Lucid Europe, Michael Van de Sande.

Lucid announced the opening of its newest European retail location in Oslo, Norway, which will open to the public on Saturday, March 4, and marks the company's fourth retail space in Europe. Lucid's Oslo Studio represents its first retail location in the Nordics, with the space located in the heart of the city on Karl Johans gate 16C. This milestone marks another step towards the company's mission to inspire the adoption of sustainable energy on a global scale.

Situé au cœur de la ville d'Oslo, au Karl Johans gate 16C, il s'agira également de la première boutique Lucid Studio dans les pays nordiques. Cette étape marque un pas de plus dans le sens de la mission de l'entreprise, qui consiste à encourager l'adoption de l'énergie renouvelable à l'échelle mondiale.

« Nous sommes ravis d'ouvrir ce tout nouveau studio à Oslo, en Norvège, une nation pionnière dans l'adoption des véhicules électriques et des infrastructures de recharge », a déclaré Michael Van der Sande, directeur général de Lucid Europe. « Nous sommes convaincus que les clients norvégiens apprécieront l'autonomie exceptionnelle, le design unique, l'espace intérieur extraordinaire et les temps de recharge qui font office de référence offerts par la gamme Lucid Air. »

Les amateurs de véhicules électriques et de berlines de sport locaux sont invités à venir visiter la nouvelle boutique Lucid Studio le samedi 4 mars, à partir de 10 h 30, pour l'inauguration. Les personnes intéressées doivent contacter le magasin Lucid d'Oslo pour réserver un essai de conduite de la Lucid Air.

L'expérience Studio

Chaque boutique Lucid Studio offre une expérience de luxe axée sur le numérique et adaptée aux préférences de chaque client, que le client décide de visiter le magasin en personne, de faire des demandes en ligne uniquement ou de combiner les deux. Dans une boutique Lucid Studio, les clients peuvent découvrir pleinement la marque et obtenir des informations sur les produits, dans un cadre qui fait ressortir l'esthétique de conception unique de la société. Lorsque les visiteurs explorent une boutique Lucid Studio, cela leur permet de comprendre la façon dont la société s'inspire de la beauté, de l'innovation et de la diversité de son État natal, la Californie.

Annonce concernant l'équipe de direction européenne

Outre l'ouverture prochaine du studio, Lucid a annoncé la nomination de Michael Van der Sande au poste de directeur général pour l'Europe, sous la responsabilité directe de Peter Rawlinson, PDG et directeur de Lucid.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de l'automobile de performance et de luxe, Van der Sande apportera à son nouveau rôle beaucoup de connaissances et une grande expertise. Il rejoindra le siège européen de Lucid à Amsterdam.

Le nouveau directeur a déclaré : « Ayant suivi l'évolution de Lucid au fil des ans, je suis convaincu que la Lucid Air est la meilleure voiture électrique sur le marché actuel. Je suis ravi de rejoindre Lucid et j'ai hâte de travailler avec nos équipes des deux côtés de l'Atlantique pour proposer nos voitures électriques de pointe aux clients de toute l'Europe. »

Avant de rejoindre Lucid, Michael a occupé le poste de directeur général de l'unité Special Vehicle Operations chez Jaguar Land Rover ainsi que plusieurs autres postes de direction, notamment celui de vice-président senior et directeur général chez Alpine Cars, de directeur commercial chez Aston Martin et de vice-président des ventes, du marketing et des services mondiaux chez Tesla. Il est titulaire d'un M.B.A. de l'université de Nyenrode.

