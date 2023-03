- Lucid Motors abre su primer taller en Oslo (Noruega) y contrata a Michael van der Sande como director general para Europa.

ÁMSTERDAM, 3 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), que establece nuevos estándares con el coche eléctrico de mayor autonomía y carga más rápida del mercado, ha anunciado hoy la apertura de su nuevo punto de venta europeo en Oslo, Noruega. El de Oslo es el cuarto punto de venta en Europa y abrirá sus puertas al público el sábado 4 de marzo. La apertura del estudio contará con la presencia del recién nombrado director general de Lucid Europa, Michael van de Sande.

Lucid announced the opening of its newest European retail location in Oslo, Norway, which will open to the public on Saturday, March 4, and marks the company's fourth retail space in Europe Lucid's Oslo Studio represents its first retail location in the Nordics, with the space located in the heart of the city on Karl Johans gate 16C. This milestone marks another step towards the company's mission to inspire the adoption of sustainable energy on a global scale.

El estudio de Oslo es el primero de Lucid en los países nórdicos y está situado en el corazón de la ciudad, en Karl Johans gate 16C. Este hito supone un paso más en la misión de la empresa de inspirar la adopción de la energía sostenible a escala mundial.

"Estamos encantados de abrir este nuevo estudio en Oslo, Noruega, un país a la vanguardia de la adopción del vehículo eléctrico y la infraestructura de carga", explicó Michael van der Sande, director general de Lucid Europa. Estamos seguros de que los clientes noruegos apreciarán la excepcional autonomía, el diseño único, el increíble espacio interior y los tiempos de carga de referencia que ofrece la gama Lucid Air".

Los entusiastas de los vehículos eléctricos y las berlinas deportivas de la zona están invitados a visitar el Estudio Lucid el sábado 4 de marzo a partir de las 10:30 h para la gran inauguración. Los interesados pueden ponerse en contacto con la sede de Lucid en Oslo para reservar una prueba de conducción del Lucid Air.

Experiencia de estudio

Cada Lucid Studio ofrece una experiencia de lujo orientada digitalmente y adaptada a las preferencias de cada cliente, ya sea que lo visite en persona, realice consultas totalmente en línea o combine ambas opciones. Los Lucid Studios permiten a los clientes experimentar la marca y obtener información sobre sus productos en lugares que ponen de relieve la estética de diseño exclusiva de la empresa. Los visitantes que se adentren en los Lucid Studio podrán hacerse una idea de cómo la empresa se inspira en la belleza, la innovación y la diversidad de su estado natal, California.

Actualización del liderazgo en Europa

Además de la próxima apertura del estudio, Lucid ha anunciado el nombramiento de Michael van der Sande como nuevo director general para Europa, bajo las órdenes directas de Peter Rawlinson, consejero delegado y director técnico de Lucid.

Con más de 30 años de experiencia en el sector de la automoción de alto rendimiento y de lujo, van der Sande aporta a su nuevo cargo una gran cantidad de conocimientos y experiencia. Trabajará en Ámsterdam, en la sede europea de Lucid.

Van der Sande indicó: "Tras haber seguido el desarrollo de Lucid a lo largo de los años, estoy seguro de que el Lucid Air es el mejor coche eléctrico del mercado actual. Estoy encantado de unirme a Lucid y estoy deseando trabajar con el equipo a ambos lados del Atlántico para llevar nuestros vanguardistas coches eléctricos a los clientes de toda Europa".

Antes de incorporarse a Lucid, Michael fue director general de Operaciones de Vehículos Especiales de Jaguar Land Rover y ocupó otros cargos directivos, como vicepresidente senior y director general de Alpine Cars, director comercial de Aston Martin y vicepresidente senior de Ventas, Marketing y Servicios Globales de Tesla. Michael tiene un máster en Administración de Empresas por la Nyenrode Business University.

Acerca de Lucid Group

La misión de Lucid es inspirar la adopción de energías sostenibles creando tecnologías avanzadas y los vehículos eléctricos de lujo más cautivadores centrados en la experiencia humana. Lucid Air es una berlina de lujo de última generación con un diseño de inspiración californiana que ofrece un espacio interior de tamaño completo en una huella exterior de tamaño medio. Lucid Air Dream Edition cuenta con una autonomía oficial WLTP de hasta 883 kilómetros o hasta 1.111 caballos. Producido en la fábrica de Lucid en Casa Grande, Arizona, las entregas del Lucid Air ya están en marcha a clientes de Estados Unidos, Canadá, Europa y Oriente Medio.

Si desea más información acerca de las emisiones de CO2 y de su consumo energético, consulte www.lucidmotors.com/nl-nl/air/specs

Contacto

[email protected]

[email protected]

Marcas registradas

Esta comunicación contiene marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales y derechos de autor de Lucid Group, Inc. y sus filiales y otras empresas, que son propiedad de sus respectivos titulares.

Declaraciones de futuro

Esta comunicación incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "estimación", "plan", "proyecto", "previsión", "intención", "será", "esperará", "anticipará", "cree", "busca", "objetivo", "continuar", "podría", "puede", "podría", "posible", "potencial", "predecir" u otras expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre planes y expectativas en relación con el nuevo Lucid Studio en Oslo, Noruega, incluidas las expectativas sobre la experiencia en el estudio, y la promesa de la tecnología de Lucid. Estas declaraciones se basan en varios supuestos, identificados o no en esta comunicación, y en las expectativas actuales de la dirección de Lucid. Estas declaraciones prospectivas no pretenden servir como garantía, seguridad o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas por ningún inversor como tales. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y pueden diferir de estas previsiones. Muchos acontecimientos y circunstancias reales escapan al control de Lucid. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos los factores analizados bajo el título "Factores de riesgo" en la Parte I, Punto 1A del Informe Anual de Lucid en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, así como otros documentos que Lucid ha presentado o presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores. Si cualquiera de estos riesgos se materializa o las suposiciones de Lucid resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Es posible que existan riesgos adicionales que Lucid desconozca en la actualidad o que Lucid considere irrelevantes en la actualidad y que también podrían hacer que los resultados reales difirieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o previsiones de Lucid sobre acontecimientos futuros y puntos de vista a la fecha de esta comunicación. Lucid prevé que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Lucid. Sin embargo, aunque Lucid puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Lucid renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de Lucid en ninguna fecha posterior a la fecha de esta comunicación. En consecuencia, no debe depositarse una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2013719/Lucid_Studio_Oslo_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2013720/Lucid_Studio_Oslo_2.jpg

SOURCE Lucid Group