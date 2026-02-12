Lucid stellt „The Seven Suite" vor: Ein Live-Eintauchen in Klang, Raum und elektrische Bewegung

Lucid bringt ein einzigartiges cineastisches Musikerlebnis direkt in die deutsche Filmhauptstadt Berlin

The Seven Suite ist eine intime künstlerische Live-Performance im kultigen Berliner Tempodrom mit Lucid Gravity 1 im Mittelpunkt.

im Mittelpunkt. Sieben Lucid Gravity-Fahrzeuge wurden in eine vom Film inspirierte Live-Orchesterkomposition der französisch-amerikanischen Komponistin Uèle Lamore integriert

BERLIN, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), Hersteller der fortschrittlichsten Elektrofahrzeuge der Welt, geht über das traditionelle Erzählen von Autogeschichten hinaus und wird zum Kulturschaffenden. Kurz bevor die Kinowelt nach Berlin strömt, bringt Lucid ein einzigartiges Kinoerlebnis direkt in die Hauptstadt des deutschen Films.

The Californian EV company, Lucid, hosted an intimate cinematic live performance in Berlin, titled The Seven Suite, which fused electric performance with an electrifying musical experience. The event brought together an orchestral performance, a spatial installation, seven Lucid Gravity vehicles, 14 cultural voices that shape cinema today, and more than 300 high-profile guests out of the media, culture, art, and business worlds.

Gestern veranstaltete die kalifornische EV-Firma im Berliner Tempodrom eine intime, filmische Live-Performance, die elektrische Performance mit einem elektrisierenden Musikerlebnis verband. Unter dem Titel The Seven Suite brachte die Veranstaltung eine Orchesteraufführung, eine Rauminstallation, sieben Lucid Gravity-Fahrzeuge, 14 kulturelle Stimmen, die das heutige Kino prägen, und mehr als 300 hochkarätige Gäste aus den Bereichen Medien, Kultur, Kunst und Wirtschaft zusammen.

Das als ortsspezifisches Werk konzipierte The Seven Suite kombiniert Musik, Architektur und die menschliche Erfahrung, um zu untersuchen, wie elektrische Performance auch emotional wahrgenommen werden kann. Der Abend markierte den ersten Schritt von Lucid zu einem zeitgenössischen europäischen Dialog über Klang, Raum und Bewegung.

Der räumliche Aufbau von The Seven Suite: Wo Ton, Raum und Bewegung zusammenkommen

Im Zentrum des Erlebnisses im Tempodrom waren sieben Lucid Gravity-Wagen im Kreis angeordnet. Innerhalb des Kreises: ein Live-Ensemble, das eine vom Film inspirierte Komposition in sieben Sätzen aufführte. In den speziell entworfenen und einzigartigen Kofferräumen der Fahrzeuge saßen 14 Gäste, die sich aus dem Who-is-Who des europäischen Kinos zusammensetzten und den menschlichen Perimeter der Aufführung bildeten.

Die preisgekrönte Komponistin und Dirigentin Uèle Lamore führte das Publikum durch ein räumliches Klangerlebnis, das von Licht, Rhythmus und Raum geprägt war. Sie verwandelte Lucid Gravity in eine emotionale Architektur und The Seven Suite in einen cineastischen Moment. Lamore ist eine französisch-amerikanische Komponistin, die seit Jahren Filme in Cannes vertont und das europäische Arthouse-Kino prägt. Ihre Arbeit spiegelt die eigene Identität von Lucid wider: emotional exakt, technisch streng, auf Emotionen ausgelegt.

Während sich die Komposition in sorgfältig orchestrierten Schichten entfaltete, wurden die Fahrzeuge zu einer emotionalen Architektur, die das Erlebnis verankerte und die Wahrnehmung von Klang und Bewegung im Raum prägte. Lamores Werk bewegte sich fließend zwischen orchestraler Disziplin und zeitgenössischen elektronischen Experimenten und spiegelte damit Lucids eigenen Wunsch nach einer Technik wider, die sich durch emotionale Zugänglichkeit und technische Exzellenz auszeichnet.

Im Inneren des Kreises: Perspektive wird Teil des Erlebnisses

Sieben Paare ausgewählter Gäste – kulturelle Stimmen, die das zeitgenössische europäische Kino prägen, darunter Diane Kruger, Emilia Schüle, Jannis Niewöhner und Edin Hasanovic – saßen in den Frontkofferräumen der Fahrzeuge. Ihre Anwesenheit verwandelte eines der markantesten Designelemente von Lucid Gravity, den Kofferraum, in einen unerwarteten Raum für menschliche Präsenz und künstlerische Erfahrung. Die Gäste wurden im Herzen der Installation positioniert und waren in die Komposition selbst eingebettet. Jede dieser einzigartigen Kombinationen wurde unter Berücksichtigung der Lucid-Philosophie „Herz und Verstand" (Heart and Mind) ausgewählt und bringt zwei unterschiedliche kreative Perspektiven zusammen – Intuition und technisches Handwerk, Erzählung und Struktur, kreative Kraft und Regietechnik. Die Idee ist einfach: zwei Menschen, derselbe Moment, nebeneinander erlebt und doch unterschiedlich wahrgenommen.

Um sie herum verfolgte ein Publikum von mehr als 300 Gästen die Aufführung und betrachtete das Werk aus verschiedenen Blickwinkeln. Zusammen entfaltete sich die Installation zu einer vielschichtigen Erfahrung, die von Nähe, Perspektive und Präsenz geprägt war.

Einführung in die Schwerkraft durch kulturelle Schaffensschaft

The Seven Suite markiert den ersten Schritt von Lucid in einen zeitgenössischen europäischen Kulturdialog. Eine elektrische Performance, die sich durch Atmosphäre und Emotionen offenbart, die instinktiv gefühlt und nicht analysiert werden.

Dieser Ansatz spiegelt wider, was Lucid Gravity selbst ausmacht: Ein SUV, der großzügigen Raum für bis zu sieben Passagiere, mühelose Leistung und intuitive Technologie auf eine Weise vereint, die sich natürlich anfühlt. Er bietet die Freiheit eines siebensitzigen Großraumfahrzeugs mit der Agilität und dem Auftritt eines Sportwagens und ist so konzipiert, dass er sich nahtlos zwischen Alltag und außergewöhnlichen Reisen bewegt. Beim Fahren des Lucid Gravity geht es nicht darum, sich zwischen Komfort, Leistung oder Innovation zu entscheiden; es geht darum, alles zu haben, ohne Kompromisse.

„Bei Lucid entwerfen wir Erlebnisse, die Menschen bewegen", so Lawrence Hamilton, President of Europe bei Lucid. „The Seven Suite fängt die Essenz dessen ein, was uns antreibt – fortschrittliche Technologie in etwas zutiefst Menschliches zu verwandeln. Es geht nicht um Spektakel, sondern um Verbindung: wie Ton, Licht und Bewegung Innovation greifbar und Emotionen unverwechselbar machen können."

Informationen zur Lucid Group

Lucid (NASDAQ: LCID) ist ein im Silicon Valley ansässiges Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung der fortschrittlichsten Elektrofahrzeuge der Welt konzentriert. Die preisgekrönten Modelle Lucid Air und Lucid Gravity SUV bieten erstklassige Leistung, raffiniertes Design, einen großzügigen Innenraum und eine unvergleichliche Energieeffizienz. Lucid montiert beide Fahrzeuge in seinen hochmodernen, vertikal integrierten Fabriken in Arizona und Saudi-Arabien. Mit seiner branchenführenden Technologie und seinen Innovationen treibt Lucid den Stand der Technik in der EV-Technologie zum Nutzen aller voran.

1) Lucid Gravity 418 - 617 kW (568 - 839 PS), 511 - 748 km kombinierte Reichweite (WLTP), 0 g CO₂/km, 19,4 - 18,2 kWh/100 km, CO₂-Klasse: A.

Die Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Verfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Energieverbrauch und die Reichweite des Fahrzeugs im tatsächlichen Betrieb sind von verschiedenen Faktoren abhängig, u.a. dem Einbau von Ausstattung aus dem Teilehandel und Zubehör sowie Wetter- und Verkehrsbedingungen und dem persönlichen Fahrverhalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen sowie zum Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen sind im kostenlosen Leitfaden zum Kraftstoffverbrauch der Deutsche Automobil Treuhand (DAT), auch abrufbar unter www.dat.de/co2, verfügbar.

