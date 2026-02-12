Lucid dévoile The Seven Suite : une immersion dans le son, l'espace et le mouvement électrique

Lucid propose une expérience musicale cinématographique unique à Berlin, capitale de l'industrie cinématographique allemande

en son cœur Sept véhicules Lucid Gravity ont été intégrés dans une composition orchestrale en direct inspirée d'un film de la compositrice franco-américaine Uèle Lamore

BERLIN, Allemagne, 12 février 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ : LCID), fabricant des véhicules électriques les plus avancés au monde, va au-delà de la narration automobile traditionnelle pour s'intéresser à la création culturelle. Juste avant que le monde du cinéma n'afflue à Berlin, Lucid propose une expérience cinématographique unique dans la capitale du cinéma allemand.

Hier, au célèbre Tempodrom de Berlin, la société californienne de véhicules électriques a organisé une performance cinématographique en direct, associant une performance électrique à une expérience musicale électrisante. Intitulé The Seven Suite, l'événement a rassemblé une performance orchestrale, une installation spatiale, sept véhicules Lucid Gravity, 14 personnalités culturelles qui façonnent le cinéma d'aujourd'hui, et plus de 300 invités de haut niveau issus des médias, de la culture, de l'art et du monde des affaires.

Conçue comme une œuvre spécifique, The Seven Suite associe la musique, l'architecture et l'expérience humaine pour explorer la manière dont la performance électrique peut également être perçue sur le plan émotionnel. Cette soirée a marqué le premier pas de Lucid dans un dialogue européen contemporain sur le son, l'espace et le mouvement.

La configuration spatiale de The Seven Suite : là où le son, l'espace et le mouvement convergent

Au centre de l'expérience à l'intérieur du Tempodrom, sept Lucid Gravity étaient disposés en cercle. À l'intérieur du cercle : un ensemble en direct, interprétant une composition en sept mouvements inspirée d'un film. Assis à l'intérieur du véhicule, 14 invités représentant le gotha du cinéma européen ont pris place à l'intérieur des « frunks » (coffres avant) spécialement conçus et uniques, formant ainsi le périmètre humain du spectacle.

Uèle Lamore, compositrice et chef d'orchestre primée, a guidé le public dans une expérience sonore spatiale façonnée par la lumière, le rythme et l'espace, transformant Lucid Gravity en une architecture émotionnelle et The Seven Suite en un moment cinématographique. Lamore est un compositeur franco-américain qui, depuis des années, signe les musiques de films présentés à Cannes et façonne le cinéma d'art et d'essai européen. Son travail reflète la propre identité de Lucid : émotionnellement exacte, techniquement rigoureuse, conçue pour l'émotion.

Au fur et à mesure que la composition se déploie en couches soigneusement orchestrées, les véhicules deviennent une architecture émotionnelle, ancrant l'expérience et façonnant la manière dont le son et le mouvement sont perçus dans l'espace. Le travail de Lamore évolue avec fluidité entre la discipline orchestrale et l'expérimentation électronique contemporaine, reflétant une fois de plus le désir de Lucid d'une ingénierie définie par l'accessibilité émotionnelle et l'excellence technique.

À l'intérieur du cercle : la perspective devient une part intégrante de l'expérience

Sept paires d'invités sélectionnés - des personnalités culturelles qui façonnent le cinéma européen contemporain, dont Diane Kruger, Emilia Schüle, Jannis Niewöhner et Edin Hasanovic - ont pris place dans les compartiments avant des véhicules. Leur présence a transformé l'un des éléments de conception les plus distinctifs de Lucid Gravity, le coffre, en un espace inattendu pour la présence humaine et l'expérience artistique. Placés au cœur de l'installation, les invités étaient intégrés à la composition elle-même. Chaque binôme unique est choisi en fonction de la philosophie raisonnée et émotionnelle de Lucid et réunit deux perspectives créatives différentes : l'intuition et la technique, la narration et la structure, la force créative et la technique de mise en scène. L'idée est simple : deux personnes, un même partagé, vécu côte à côte, mais perçu différemment.

Autour d'eux, un public de plus de 300 invités a suivi la performance, découvrant l'œuvre sous différents angles. Ensemble, l'installation s'est déployée comme une expérience stratifiée façonnée par la proximité, la perspective et la présence.

Introduire la Gravity par la paternité culturelle

The Seven Suite marque le premier pas de Lucid dans un dialogue culturel européen contemporain. Une performance électrique révélée par l'atmosphère et l'émotion, instinctivement ressentie, plutôt qu'analysée.

Cette approche reflète ce qui définit Lucid Gravity : Un SUV qui offre un espace généreux pouvant accueillir jusqu'à sept passagers, des performances sans effort et des technologies intuitives d'une manière qui semble naturelle. Il offre la liberté d'un véhicule sept places de grande taille avec l'agilité et la confiance d'une voiture performante, conçue pour passer sans encombre de la vie quotidienne aux grands voyages. Conduire la Lucid Gravity, ce n'est pas choisir entre le confort, la performance ou l'innovation, c'est tout avoir, sans compromis.

« Chez Lucid, nous concevons des expériences qui ont un écho émotionnel », déclare Lawrence Hamilton, président de Lucid pour l'Europe. « The Seven Suite capture l'essence de ce qui nous motive - transformer une technologie avancée en quelque chose de profondément humain. Il ne s'agit pas de spectacle, mais de connexion : comment le son, la lumière et le mouvement peuvent rendre l'innovation tangible et l'émotion unique ».

Pour plus d'informations sur Lucid Motors et ses produits, veuillez consulter le site officiel de Lucid : https://lucidmotors.com/

Pour plus d'informations sur Uèle Lamore, visitez le site officiel : https://www.uelelamore.com/

Des images en haute résolution de l'événement et de la Lucid Gravity sont disponibles ici : https://spgroup.box.com/s/ig3c1zs1kp74n4s52pbzaqtwjlqio1z0

À propos de Lucid Group

Lucid (NASDAQ : LCID) est une entreprise technologique basée dans la Silicon Valley qui se consacre à la création des véhicules électriques les plus avancés au monde. La Lucid Air primée et le SUV Lucid Gravity offrent les meilleures performances de leur catégorie, un design sophistiqué, un vaste espace intérieur et une efficacité énergétique inégalée. Lucid assemble les deux véhicules dans ses usines ultramodernes à intégration verticale en Arizona et en Arabie saoudite. Grâce à sa technologie d'avant-garde et à ses innovations, Lucid contribue à l'avancement des technologies de pointe des véhicules électriques au bénéfice de tous.

