Lucinity et Neterium s'associent pour offrir un filtrage en temps réel des transactions et des contreparties grâce au logiciel de prévention de la criminalité financière de Lucinity

L'assistant Luci permet d'obtenir des informations complètes sur les clients

LONDRES, 30 juin 2023 /PRNewswire/ -- Lucinity et Neterium ont annoncé un partenariat visant à intégrer des capacités de filtrage des transactions et des contreparties en temps réel au sein de la plateforme de Lucinity, marquant ainsi l'entrée dans une nouvelle ère des technologies de conformité.

Cette annonce fait suite au lancement récent par Lucinity de Luci , son assistant d'IA générative pionnier, à l'occasion de l'événement Money2020, qui a eu lieu en Europe. Cet assistant s'intègre désormais de manière transparente à Neterium. Luci permet aux clients d'effectuer des contrôles des sanctions en contexte, approfondis et ad hoc, et fournit une interprétation complète des résultats. L'assistant Luci est le premier du genre dans le secteur. Grâce à la plateforme Lucinity, les utilisateurs peuvent intégrer nativement et unifier tous les processus et flux de travail de contrôle au sein d'un seul et même système.

Les clients de Lucinity auront accès aux résultats instantanés du filtrage 24 heures sur 24 via Luci, ce qui renforcera considérablement les mesures de conformité et offrira des avantages inégalés. Les professionnels de la prévention de la criminalité financière peuvent également effectuer une recherche globale sur un acteur en un clic, et même faire une recherche dans les bases de données d'Experian, une recherche sur Internet et au sein de toutes les correspondances de sanctions fournies par Neterium.

Lucinity est une plateforme SaaS de pointe qui s'appuie sur l'IA générative et l'intelligence augmentée pour transformer le secteur des finances grâce à une prévention plus rapide et plus intelligente de la criminalité financière. Neterium, avec sa technologie unique d'appariement holistique qui est native du cloud et de l'API, offre plus de 20 ans d'expertise en matière de conformité dans le secteur de la criminalité financière.

Le partenariat entre Lucinity et Neterium vise à accroître l'efficacité en réunissant le filtrage de haut niveau et la prévention de la criminalité financière au sein d'une seule solution. Cette alliance fournit aux institutions financières un outil complet dédié à la conformité. Grâce à cet outil, elles peuvent identifier les individus ou entités à haut risque et prendre rapidement les mesures qui s'imposent. Le partenariat entre les deux sociétés bénéficie déjà d'une clientèle commune, ce qui souligne le potentiel transformationnel de cette collaboration.

Guðmundur Kristjánsson (GK), fondateur et PDG de Lucinity, semble ravi de la tournure des événements : « Avec le lancement de l'assistant Luci et notre partenariat avec Neterium, Lucinity repousse les limites de l'innovation dans le domaine de la prévention de la criminalité financière. Notre mission est de rationaliser les processus de lutte contre la criminalité financière, en permettant aux professionnels de travailler plus efficacement et de prendre des décisions plus rapidement tout en étant mieux informés. Ensemble, nous remodelons le secteur et le propulsons vers un avenir caractérisé par une productivité sans précédent. »

Luc Meurant, PDG de Neterium, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à Lucinity pour offrir à nos clients une solution de conformité complète et innovante de bout en bout. Cette solution unifiée pour la prévention de la criminalité financière simplifie la conformité, ce qui permet aux institutions financières de répondre plus facilement et plus efficacement aux exigences réglementaires. »

À propos de Lucinity : www.lucinity.com

À propos de Neterium : www.neterium.io

SOURCE Lucinity