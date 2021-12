Lufkin Industries adquiere a US Rod y a Patriot Pump

MISSOURI CITY, Texas, 1 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Lufkin Industries ("Lufkin"), una compañía de portafolio de KPS Capital Partners, LP ("KPS"), anunció hoy que ha completado las adquisiciones de US Rod y Patriot Pump.

US Rod es un fabricante y proveedor líder de productos de levantamiento artificial con licencia de API, entre los que se incluyen varillas de succión, guías de varillas, acoples, vástagos y barras estabilizadoras y de lastre. US Rod fabrica productos 100 % hechos en Estados Unidos en su planta de última generación en Nappanee, Indiana. US Rod ha invertido continuamente en sistemas avanzados de automatización y robótica para ofrecer los productos de la más alta calidad a sus clientes.

Patriot Pump, con sede en Williston, Dakota del Norte, es un proveedor líder de productos y servicios de perforación de elevadores de varillas para los principales operadores de petróleo y gas en Dakota del Norte, Montana, Colorado y Kansas.

US Rod y Patriot Pump mejoran aún más las capacidades de Lufkin para ofrecer a sus clientes sistemas de bombeo de varillas totalmente integrados y un paquete integral de servicios, que incluyen varillas de succión, bombas de fondo, unidades de bombeo de viga y automatización, todo respaldado por la reputación de Lufkin de calidad y confiabilidad de clase mundial.

Saeid Rahimian, director ejecutivo de Lufkin, expresó: "Nos complace mucho haber adquirido e integrado a US Rod y Patriot Pump en Lufkin. Estas adquisiciones fortalecen el portafolio de productos y servicios superiores de Lufkin y amplían nuestros equipos excepcionales y altamente experimentados. En asociación con KPS y su importante capital y recursos, esperamos seguir ampliando la plataforma Lufkin al servicio de nuestros clientes".

Mike Shores, cofundador de US Rod y Patriot Pump, agregó: "Los equipos completos de US Rod y Patriot Pump están emocionados por volverse parte de Lufkin, una empresa y marca legendaria de nuestra industria. Creemos que este es un paso magnífico para nuestros clientes, proveedores y empleados, quienes se beneficiarán de aprovechar la experiencia de nuestro equipo combinado, así como la marca de Lufkin y la extensa red de distribución en los Estados Unidos y a nivel internacional".

Acerca de Lufkin Industries

Lufkin, con sede en Missouri City, Texas, es un proveedor global líder de productos, tecnologías, servicios y soluciones de varillas de elevación, incluidos equipos y software de control y optimización automatizados para equipos de elevadores de varillas para la industria del petróleo y el gas. Con más de 100 años de liderazgo en la industria, Lufkin fabrica una línea completa de unidades de bombeo de superficie, bombas de succión de fondo y sistemas de automatización en todo el mundo. Lufkin tiene una amplia presencia global de servicios que opera en todo el mundo productor de petróleo. Para obtener más información sobre Lufkin, visite www.lufkin.com.

FUENTE Lufkin Industries

SOURCE Lufkin Industries