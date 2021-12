Lufkin Industries neemt US Rod en Patriot Pump over

MISSOURI CITY, Texas, 1 december 2021 /PRNewswire/-- Lufkin Industries ("Lufkin"), een portefeuillebedrijf van KPS Capital Partners, LP ("KPS"), heeft vandaag aangekondigd dat het de overnames van US Rod en Patriot Pump heeft afgerond.

US Rod is een toonaangevende API-gelicentieerde fabrikant en leverancier van kunstmatige liftproducten, waaronder zuigstangen, stanggeleiders, koppelingen, ponystangen, stabilisatorstangen en zinkstaven. US Rod produceert 100% in de VS gemaakte producten in haar ultramoderne productiefaciliteit in Nappanee, Indiana. US Rod heeft continu geïnvesteerd in geavanceerde automatisering en robotsystemen om haar klanten hoogwaardige producten te kunnen leveren.

Patriot Pump, gevestigd in Williston, North Dakota, is een toonaangevende leverancier van hefstangproducten en -diensten voor boorgaten aan de belangrijkste olie- en gasbedrijven in North Dakota, Montana, Colorado en Kansas.

US Rod en Patriot Pump verbeteren de mogelijkheden van Lufkin om haar klanten volledig geïntegreerde pompstangsystemen en een uitgebreide reeks diensten te bieden, waaronder zuigstangen, boorgatpompen, straalpompeenheden en automatisering, allemaal ondersteund door Lufkin's reputatie voor wereldklasse kwaliteit en betrouwbaarheid.

Saeid Rahimian, CEO van Lufkin, zegt: "We zijn erg verheugd om US Rod en Patriot Pump over te nemen en ze in Lufkin te integreren. Deze overnames versterken het portfolio van Lufkin met superieure producten en diensten en vormen een uitbreiding van onze uitmuntende, zeer ervaren teams. In samenwerking met KPS en zijn aanzienlijke kapitaal en middelen, kijken we ernaar uit om het Lufkin-platform verder te laten groeien ten dienste van onze klanten."

Mike Shores, mede-oprichter van US Rod en Patriot Pump, voegt hieraan toe: "De complete US Rod- en Patriot Pump-teams zijn verheugd om deel uit te maken van Lufkin, een legendarisch bedrijf en merk binnen onze branche. We zijn van mening dat dit een geweldige stap is voor onze klanten, verkopers en medewerkers. Zij zullen profiteren van de ervaring van ons gecombineerde team en de merknaam van Lufkin plus het uitgebreide Amerikaanse en internationale distributienetwerk."

Over Lufkin Industries

Lufkin, met hoofdzetel in Missouri City, Texas, is een toonaangevende wereldwijde leverancier van producten, technologieën, diensten en oplossingen voor hefstangen, waaronder geautomatiseerde controle- en optimalisatieapparatuur en software voor hefstangapparatuur voor de olie- en gasindustrie. Met meer dan 100 jaar leiderschap in de sector, produceert Lufkin een complete lijn van oppervlaktepompeenheden, zuigstangpompen voor boorgaten en automatiseringssystemen over de hele wereld. Lufkin heeft een uitgebreide wereldwijde dienstverlening die in de hele olieproducerende wereld actief is. Voor meer informatie over Lufkin, ga naar www.lufkin.com.

