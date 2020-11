Lufkin Industries adquire o negócio Rod Lift da América do Norte da Schlumberger N.V.

Expande a plataforma global em soluções de rod lift

MISSOURI CITY, Texas, 2 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Lufkin Industries ("Lufkin"), empresa do portfólio da KPS Capital Partners, LP ("KPS"), anunciou hoje que concluiu a aquisição do negócio North American Land Rod Lift (o "negócio Rod Lift" ou o "negócio") da Schlumberger NV ("Schlumberger") (NYSE: SLB).

O negócio Rod Lift da Schlumberger é um grande fornecedor de produtos e serviços de rod Lift na América do Norte (em terra) com marcas como Don-Nan, Shores Lift Solutions, KBA Engineering, Platinum Pumpjack Services e RLC Rod Lift Consulting. O negócio oferece aos seus clientes uma oferta completa de produtos, incluindo bombas de fundo de poço e acessórios, unidades de bombeamento de vigas, hastes de sucção e produtos de elevação a gás. O negócio Rod Lift tem capacidade significativa de fabricação e distribuição e desenvolveu ofertas de tecnologia diferenciadas, incluindo o software PumpTrak de propriedade exclusiva. O negócio tem uma presença expansiva em todas as principais regiões produtoras de petróleo na América do Norte (em terra), incluindo a Bacia do Permian, onde a Don-Nan opera há quase 60 anos.

A Lufkin tornou-se uma empresa independente após ser adquirida pela KPS da Baker Hughes em 30 de junho de 2020. A Lufkin, com sede em Missouri City, Texas, é fornecedora líder global de produtos, tecnologias, serviços e soluções de rod lift, incluindo controle automatizado e equipamentos de otimização e software para equipamentos rod lift para o setor de petróleo e gás. Com mais de 100 anos de liderança no setor, a Lufkin fabrica uma linha completa de unidades de bombeamento de superfície, bombas de haste de sucção de fundo de poço e sistemas de automação em seis instalações de fabricação e montagem em todo o mundo. A Lufkin possui uma ampla cobertura global de serviços que opera em todo o mundo produtor de petróleo.

Michael Psaros, cofundador e sócio-gerente da KPS disse: "Estamos entusiasmados em combinar a Lufkin e o negócio Rod Lift da Schlumberger, que juntos têm uma reputação incomparável de confiabilidade, excelente tecnologia, inovação, atendimento ao cliente e presença global. O parceiro da KPS, Ryan Baker, alavancando os recursos de capital significativos e a plataforma global da KPS, lidera com sucesso uma equipe que está construindo a Lufkin por meio da aquisição de negócios, tecnologias e produtos complementares que atendem ao setor de exploração e produção de energia. A KPS tem o compromisso de expandir a plataforma da Lufkin, apesar da volatilidade sem precedentes no negócio de energia, o que beneficiará os clientes da Lufkin e do negócio Rod Lift da Schlumberger".

Andy Cordova, presidente da Lufkin disse: "O verdadeiro vencedor da fusão são os clientes da Lufkin e do negócio Rod Lift da Schlumberger. Nossos clientes agora terão acesso aos muitos pontos fortes de ambos os negócios, pois unimos a melhor tecnologia, processos de fabricação e presença global. Continuaremos focados em oferecer excelente qualidade, entrega e atendimento ao cliente em nossa plataforma à medida que combinamos esses negócios e muito mais".

Simmons Energy, uma divisão da Piper Sandler & Co., atuou como consultor e os escritórios Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e Dentons serviram como consultores jurídicos da Lufkin e suas afiliadas. O PPHB LP atuou como consultor e o Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP atuou como consultor jurídico da Schlumberger.

Sobre o negócio Rod Lift Business da Schlumberger

Sobre a Lufkin Industries

Sobre a KPS Capital Partners

A KPS, por meio de suas entidades de gestão afiliadas, é a administradora do KPS Special Situations Funds, uma família de fundos de investimento com mais de US$ 11,5 bilhões de ativos sob gestão (em 30 de junho de 2020). Há mais de duas décadas, os parceiros da KPS trabalham exclusivamente para realizar uma valorização de capital significativa, fazendo investimentos de controle de capital em empresas de manufatura e industrial em uma ampla variedade de setores, entre eles, materiais básicos, consumidor de marca, produtos de luxo e de saúde, peças automotivas, meios de produção e fabricação em geral. A KPS cria valor para seus investidores trabalhando de forma construtiva com equipes de gestão talentosas para melhorar os negócios e gera retornos de investimento melhorando estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a lucratividade das empresas de seu portfólio, em vez de depender principalmente da alavancagem financeira. As empresas do portfólio da KPS Funds têm receitas anuais agregadas de aproximadamente US$ 10,6 bilhões, operam 168 fábricas em 27 países e têm aproximadamente 32 mil funcionários diretos e por meio de joint ventures em todo o mundo (em 30 de junho de 2020, pro forma para aquisições recentes). A estratégia de investimento KPS e as empresas do portfólio são descritas em detalhes no www.kpsfund.com.

