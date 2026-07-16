LumApps nomme Si-Mohamed Said au poste de Chief Product Strategy & Growth Officer

Une nomination stratégique pour accompagner la prochaine phase de croissance de LumApps

LYON, France, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- À la suite du lancement de LumApps AI, LumApps renforce son équipe dirigeante pour accélérer la prochaine étape de sa stratégie d'innovation. Dans cette nouvelle phase de croissance, Si-Mohamed Said rejoint l'entreprise en tant que Chief Product Strategy & Growth Officer. Il aura pour mission de définir la stratégie produit, d'accélérer le développement de l'offre et de piloter la stratégie go-to-market à l'échelle mondiale.

Simo Said, Chief Product Strategy & Growth Officer

Dirigeant expérimenté des logiciels B2B, Si-Mohamed Said est reconnu pour sa capacité à transformer l'innovation en succès commerciaux dans le monde entier grâce à une stratégie product-to-market performante. Plus récemment, il a accompagné le lancement stratégique de LumApps AI, l'AI Employee Hub où collaborateurs et agents IA travaillent ensemble pour transformer les investissements dans l'IA en usages quotidiens.

« L'IA transforme déjà la façon dont les entreprises fonctionnent, et chaque collaborateur devrait pouvoir en bénéficier dans son travail au quotidien », déclare Si-Mohamed Said. « LumApps réunit tous les atouts pour mener cette transformation : un AI Employee Hub unique, une base clients solide, une dynamique de marché forte et une vision claire pour faire de l'IA un levier d'adoption au quotidien. Je suis très enthousiaste à l'idée d'aider les organisations à apporter la valeur de l'IA à chaque collaborateur, quels que soient leur métier ou leur secteur d'activité. »

Tout au long de sa carrière, Si-Mohamed Said a accompagné la croissance d'entreprises B2B sur des marchés internationaux, dans de nombreux secteurs d'activité et auprès de tous types de clients. Avant de rejoindre LumApps, il a passé près de vingt ans chez SAP, où il occupait le poste de Global Vice President et pilotait les lancements mondiaux de l'ensemble du portefeuille produits, notamment les solutions ERP. Il a également dirigé les équipes marketing et digital d'Oracle pour la région ECEMEA avant d'occuper des fonctions de Chief Marketing Officer puis de Chief Product Officer au sein de plusieurs éditeurs de logiciels B2B en forte croissance.

« Notre stratégie a toujours reposé sur un principe : innover en interne tout en allant chercher les meilleures expertises à l'extérieur », souligne Sébastien Ricard, CEO de LumApps. « Qu'il s'agisse d'acquisitions stratégiques ou du recrutement de dirigeants, chacune de nos décisions poursuit le même objectif : faire de LumApps le leader mondial de l'expérience collaborateur augmentée par l'IA. L'arrivée de Simo s'inscrit pleinement dans cette stratégie. »

Pour en savoir plus sur LumApps et sa plateforme AI Employee Hub, rendez-vous sur lumapps.com.

À propos de LumApps

LumApps AI est l'AI Employee Hub où collaborateurs et agents IA travaillent ensemble pour transformer les investissements dans l'IA en adoption au quotidien. La plateforme propose un portefeuille complet de services aux collaborateurs et d'agents IA couvrant les tâches et workflows du quotidien, afin d'offrir aux entreprises une voie concrète vers une adoption de l'IA à grande échelle.

Intégrée à Google Workspace et Microsoft 365, LumApps accompagne plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde et est reconnue Leader des solutions intranet par Gartner® et Forrester®.

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