Lumen amplia seu data center "Colombia XV" em Bogotá

BOGOTÁ, Colômbia, 8 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Lumen (NYSE: LUMN) ampliou seu data center "Colombia XV" em Bogotá para ajudar a atender as demandas dos clientes corporativos e permitir que as empresas aproveitem ao máximo suas aplicações, com acesso, administração e gestão de dados aprimorados. A ampliação consolida sua infraestrutura ao mesmo tempo em que acrescenta 450 metros quadrados de espaço, criando cerca de 2.400 metros quadrados de área branca no data center.

"Estamos em um momento no qual a tecnologia, impulsionada por uma vasta quantidade de dados, está promovendo a forma como trabalhamos e vivemos", disse Felipe Gómez Jaramillo, diretor de data center, segurança e nuvem para o Cluster Andino da Lumen. "Nesta 4a Revolução Industrial, os dados se tornam o pilar das decisões de negócios pioneiras, então é importante que estes dados sejam armazenados, processados, protegidos e analisados adequadamente".

Adicionalmente, estes data centers fornecem a tecnologia para tratar das demandas que o mercado precisa, permitindo soluções escaláveis, efetivas, seguras e rentáveis. Empresas de todas as indústrias estão usando este tipo de infraestrutura e acessando Infraestrutura como Serviço (IaaS) para ajudar a aumentar a rentabilidade. Desta forma, as empresas podem focar seus investimentos e esforços em seus negócios centrais enquanto garantem a segurança, gestão e disponibilidade da informação.

Além dos serviços de hospedagem e armazenamento fornecidos nos data centers da Lumen, as empresas têm acesso às ofertas de Plataforma como Serviço (PaaS). Elas podem receber uma solução abrangente de infraestrutura tecnológica, totalmente gerenciada e segura, tais como as nuvens privadas e públicas, fazendas de servidores físicos e virtuais, gestão de sistemas operacionais e banco de dados, segurança gerenciada, armazenamento e backup.

"A Lumen hoje parece bem diferente do que parecia até poucos anos atrás e os serviços e soluções que estamos fornecendo também", disse Gomez. "A Lumen está focada em fornecer uma plataforma de tecnologia que ajuda nossos clientes corporativos a tirar proveito das aplicações que estão surgindo e criar experiências digitais incríveis, o que exige o aprimoramento e a atualização de nossos data centers".

Fatos Relevantes

Colombia XV conta com certificações Tier III do Uptime Institute em desenho e construção; ISO 9001: 2015; ISO 27001:2013; ISO 27017:2015; ISAE3402 SOC1; PCI-DSS 3.21; ISO/IEC; 27001:2013; ISO/IEC 27017:2015; Parceiro de Operações de Outsourcing SAP e Parceiro Gold Veritas, o que reflete o compromisso da empresa em manter os altos padrões de qualidade exigidos pelos padrões e regulamentos internacionais para a gestão de data centers.

A Lumen possui 18 data centers na América Latina e mais de 350 ao redor do mundo, todos conectados ao backbone de rede IP da Lumen. Os clientes de data center da Lumen podem facilmente cumprir com suas necessidades de acesso a redes de banda larga.

Os data centers da Lumen na América Latina estão localizados em algumas das principais cidades onde a empresa fornece serviços: Argentina (4), Brasil (3), Chile (1), Colômbia (3 – dois em Bogotá e um em Cali ), Equador (3), Peru (1), e Venezuela (1).

O sistema de construção modular do data center da Lumen segue as diretrizes corporativas destinadas a assegurar o desempenho adequado dos equipamentos de TI e comunicações em suas instalações.

Edifício próprio ou com acesso independente.



Acesso monitorado e vigilância 24/7.



CCTV com câmeras em todas as áreas de trânsito.



O acesso de visitantes só é permitido em companhia de pessoal da empresa.



Relatórios de acesso sob demanda.



Recursos redundantes e com alta disponibilidade.



Subsistemas de geração de energia, transformação, segurança, proteção, refrigeração e extinção de incêndios na arquitetura.

Sobre a Lumen

A Lumen é guiada por nossa crença de que a humanidade está em sua melhor forma quando a tecnologia promove a maneira como vivemos e trabalhamos. Com 720.000 km de rotas de fibra atendendo mais de 60 países, entregamos a plataforma global mais rápida e segura para aplicações e dados, para ajudar empresas, governos e comunidades a fornecer experiências surpreendentes.

Saiba mais sobre as soluções de rede, nuvem, segurança, comunicação e colaboração da Lumen e sobre o nosso propósito de promover o progresso humano através da tecnologia em news.lumen.com , LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies e YouTube: /lumentechnologies. Lumen e Lumen Technologies são marcas registradas da Lumen Technologies, LLC nos Estados Unidos. Lumen Technologies, LLC é uma afiliada de propriedade total da CenturyLink, Inc.

Siga-nos em nossas redes sociais da LATAM:

* A marca Lumen foi lançada em 14 de setembro de 2020. Como resultado, a CenturyLink, Inc. é conhecida como Lumen Technologies, ou simplesmente Lumen. Espera-se que o nome legal CenturyLink, Inc. seja alterado formalmente para Lumen Technologies, Inc. após a conclusão de todos os requisitos aplicáveis.

