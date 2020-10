Lumen amplia "Colombia XV", su data center de Bogotá

BOGOTÁ, Colombia, 8 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Lumen (NYSE: LUMN) – amplió "Colombia XV", su data center en Bogotá, para ayudar a satisfacer las demandas de los clientes corporativos y permitir que las empresas aprovechen al máximo sus aplicaciones con acceso, administración y gestión de datos mejorados. La ampliación consolida el footprint del data center al tiempo que agrega 450 metros cuadrados adicionales de espacio, creando casi 2.400 metros cuadrados de área blanca en el data center.

"Nos encontramos en un momento en el que la tecnología, impulsada por volúmenes masivos de datos está cambiando por completo nuestra manera de vivir y trabajar," explica Felipe Gómez Jaramillo, Director de Data Center, Seguridad y Cloud para el Clúster Andino de Lumen. En esta 4ª Revolución Industrial los datos se convierten en el pilar para tomar decisiones trascendentales para los negocios, por lo que es importante que estos datos se almacenen, procesen, aseguren y analicen correctamente".

Además, estos centros de datos cuentan con la tecnología para atender las demandas que el mercado exige, lo que permite proveer soluciones escalables, efectivas, seguras y rentables. Empresas de todas las industrias están utilizando este tipo de infraestructura y accediendo a la Infraestructura como Servicio (IasS) para aumentar la eficiencia de sus costos. Así, las empresas pueden concentrar sus inversiones y esfuerzos en el core del negocio, mientras garantizan la seguridad, administración y disponibilidad de su información.

Además de los servicios de hosting y housing provistos en los data centers de Lumen, las empresas pueden acceder a las ofertas de Plataforma como servicios (PaaS), en donde se entrega a las organizaciones una solución completa de infraestructura tecnológica, totalmente administrada y asegurada, tales como; nubes privadas, comunitarias, públicas, granjas de servidores físicos y virtuales, administración de sistemas operativos y bases de datos, seguridad administrada, almacenamiento y backup.

"Lumen luce muy distinta hoy respecto de cómo era hace apenas unos años, y los servicios y soluciones que proveemos también han cambiado significativamente", puntualizó Gómez. "Lumen se focaliza en proveer una plataforma de tecnología que ayude a nuestros clientes corporativos a aprovechar las aplicaciones emergentes y crear experiencias digitales increíbles, lo cual requiere de una ampliación y modernización de nuestros data centers.

Hechos clave

Colombia XV cuenta con certificaciones Tier III del Uptime Institute en diseño y construcción; ISO 9001: 2015; ISO 27001:2013; ISO 27017:2015; ISAE3402 SOC1; PCI-DSS 3.21; ISO/IEC; 27001:2013; ISO/IEC 27017:2015 ; SAP Outsourcing Operations Partner y Veritas Gold Partner, lo que refleja el compromiso de la empresa en mantener el alto nivel de calidad establecido por los estándares y normas internacionales para la gestión de data centers.

Lumen posee 18 data centers en América Latina, y más de 350 en todo el mundo, todos ellos conectados al backbone de la red IP de Lumen. Los clientes de servicios de data center de Lumen pueden fácilmente satisfacer sus necesidades de acceso a redes de banda ancha.

Los data centers de Lumen en Latinoamérica están ubicados en algunas de las principales ciudades en las que opera la compañía: Argentina (4), Brasil (3), Chile (1), Colombia (3), - dos en Bogotá y uno en Cali -, Ecuador (3), Perú (1) y Venezuela (1).

Edificio propio o con entrada independiente.



Acceso controlado y guardias 7 x 24.



Circuito cerrado de televisión con cámaras en todas las áreas de circulación.



Ingreso de visitantes solo acompañados por personal de la empresa.



Reporte de acceso disponible a pedido de los clientes.



Recursos redundantes y alta disponibilidad.



Subsistemas de Alimentación, Transformación, Securitización, Distribución, Refrigeración y Extinción de incendios en arquitectura

