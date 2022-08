Lumen cierra la Venta de su Negocio en América Latina a Stonepeak

La nueva alianza estratégica entre Lumen y Cirion ofrece beneficios para los clientes de ambas empresas

DENVER, 1 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Lumen Technologies (NYSE: LUMN) anunció hoy el cierre oficial de la venta de sus operaciones en América Latina a Stonepeak, por US$2.700 millones en efectivo. Esta empresa de América Latina se denomina Cirion y opera como una compañía independiente dentro del portafolio de Stonepeak.

Hallazgos clave:

Lumen y Cirion han instaurado una relación estratégica para prestar servicios a los clientes de ambas empresas en la región, quienes se beneficiarán de esta alianza continua.

Esta transacción por US$2.700 millones provee capital adicional que le permitirá a Lumen invertir en áreas de crecimiento clave y apuntalar a las demás prioridades de asignación de capital de la empresa, incluido el pago de deuda en curso.

millones provee capital adicional que le permitirá a Lumen invertir en áreas de crecimiento clave y apuntalar a las demás prioridades de asignación de capital de la empresa, incluido el pago de deuda en curso. Stonepeak ha designado a Facundo Castro , Presidente Regional de Lumen LATAM, como el nuevo CEO de Cirion y retendrá al actual equipo ejecutivo y a los colaboradores existentes. Asimismo, en los últimos meses, Cirion realizó varias contrataciones nuevas para incorporarlos al equipo ejecutivo de la empresa, y todos ellos aportan una amplia experiencia en el sector a lo largo de toda la región.

"Esta separación representa un paso importante para alcanzar los objetivos estratégicos de Lumen mientras afinamos nuestro foco en los activos más estratégicos y al mismo tiempo les brindamos a nuestros colaboradores y clientes de LATAM una oportunidad de crecimiento continuo", comentó Jeff Storey, Presidente y CEO de Lumen. "Esta transacción también posiciona a nuestra Plataforma de Lumen para el crecimiento a largo plazo, posibilitando que Lumen invierta en una combinación de activos y alianzas estratégicas que nos permitan proveer lo que nuestros clientes desean en cualquier parte del mundo."

Lumen y Cirion han entablado una relación estratégica para prestar servicios a los clientes en la región. La misma incluye acuerdos de red y reventa recíprocos aprovechando la vasta infraestructura de fibra, data centers, y demás activos de red de cada compañía.





"Compartimos el entusiasmo de Jeff sobre la oportunidad de Cirion en América Latina, dada la sólida infraestructura de la plataforma y la ambición de seguir expandiendo su red de fibra y de data center en toda la región," comentó Andrew Thomas, Managing Director y Co-Head de Comunicaciones de Stonepeak. "Estamos entusiasmados de asociarnos con el equipo de Cirion y aplicar nuestra experiencia como inversores activos en infraestructura digital global para impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo."





Acerca de Lumen Technologies y la gente de Lumen:

Lumen se guía por la convicción de que la humanidad está en su mejor estado cuando la tecnología mejora nuestra forma de vivir y trabajar. Con aproximadamente 720.000 km de rutas de fibra y prestando servicios a clientes en más de 60 países, entregamos la plataforma más rápida y segura para aplicaciones y datos, para ayudar a empresas, gobiernos y comunidades a proveer experiencias increíbles. Conozca más sobre las soluciones de red, edge cloud, seguridad, comunicación y colaboración de Lumen y nuestro propósito de promover el progreso humano a través de la tecnología en news.lumen.com/home, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies y YouTube: /lumentechnologies. Lumen y Lumen Technologies son marcas registradas en los Estados Unidos.

Acerca de Stonepeak

Stonepeak es una firma líder en inversiones alternativas que se especializa en infraestructura y activos reales con aproximadamente US$49.300 millones de activos bajo su gestión. A través de su inversión en negocios estables, de activos de valor intrínseco a nivel mundial, Stonepeak apunta a crear valor para sus inversionistas y empresas de portafolio, y a generar un impacto positivo en las comunidades en las que opera. Stonepeak patrocina vehículos de inversión focalizados en capital y crédito privado. La firma provee capital, soporte operativo y alianza comprometida en hacer crecer las inversiones de manera sostenida en sus sectores objetivo, que incluyen comunicaciones, transición de energía, transporte y logística, e infraestructura social. Stonepeak tiene su sede en Nueva York, con oficinas en Austin, Hong Kong, Houston, Londres y Sídney. Para más información, por favor visite www.stonepeak.com.

Acerca de Cirion



Cirion es un proveedor líder de infraestructura y tecnología digital, que ofrece una gama integral de soluciones de redes de fibra, conectividad, colocation, infraestructura en la nube, y comunicación y colaboración, con el propósito de promover el progreso en América Latina a través de la tecnología. Cirion presta servicios a más de 6.400 clientes multinacionales y basados en América Latina, que incluyen empresas, organismos gubernamentales, proveedores de servicios en la nube, operadores alámbricos e inalámbricos, ISP y otras empresas líderes. Cirion posee y opera un portafolio de redes y data centers en sus instalaciones, de amplia cobertura, que se extiende por toda la región de América Latina. Conozca más acerca de Cirion en www.ciriontechnologies.com

Declaraciones prospectivas

Con excepción de la información histórica y fáctica contenida en el presente, las cuestiones presentadas en este comunicado de prensa que incluyen declaraciones relacionadas con los resultados esperados de la transacción, los plazos y beneficios de las transacciones propuestas, y demás declaraciones identificadas mediante palabras tales como "estima", "espera", "proyecta", "planea," "pretende," "hará" y expresiones similares, son declaraciones prospectivas, con el significado de las disposiciones de "Puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de postulados, riesgos e incertidumbres muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Los eventos y resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos anticipados, estimados o proyectados en el supuesto de que se materialicen uno o más de esos riesgos o incertidumbres, o si estuvieran incorrectos los postulados subyacentes. Los factores que podrían afectar los resultados reales incluyen sin carácter taxativo: la capacidad de las partes de recibir oportuna y exitosamente las aprobaciones requeridas de los organismos regulatorios; la posibilidad de que la adquirente no pueda financiar la desinversión en su totalidad o conforme con los términos contemplados; la posibilidad de que los beneficios anticipados de la transacción propuestas no puedan materializarse por completo de la manera contemplada; la posibilidad de que resulte más difícil de lo anticipado segregar el negocio de la Empresa de América Latina de sus otros negocios relacionados con la desinversión; la posibilidad de que se le pida a la empresa realizar un pago mayor a los pagos tributarios anticipados, que efectúe pagos no anticipados bajo los acuerdos de la transacción o que de algún modo reciba un ingreso en efectivo neto inferior al anticipado; cambios en los requerimientos de caja, en la posición financiera o en el negocio de la empresa, o en los planes operativos o financieros; los efectos de la competencia de una amplia gama de proveedores competidores; la capacidad del comprador de mantener exitosamente la calidad y rentabilidad de sus ofertas de productos y servicios y de incorporar nuevas ofertas de manera oportuna y rentable; y otros factores de riesgo y declaraciones precautorias mencionados periódicamente en nuestras presentaciones ante la Comisión de Títulos y Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC"). No existen garantías de que la desinversión propuesta por la Compañía de su empresa en América Latina se consume de hecho de la manera descrita, o que siquiera se consume. Es importante que tenga conocimiento de que periódicamente pueden surgir nuevos factores y que nos resulta imposible identificar dichos factores o predecir el impacto de cada uno de ellos sobre la transacción propuesta. No debe depositar una confianza indebida en las presentes declaraciones prospectivas, las que solo se refieren a la fecha del presente comunicado de prensa. Salvo expreso pedido por ley, la Empresa no asume obligación alguna de actualizar públicamente ninguna de nuestras declaraciones prospectivas por motivo alguno, ya sea por el resultado de nuevas informaciones, eventos futuros o por cualquier otro motivo.

