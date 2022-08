Lumen fecha a venda de seu negócio na América Latina para a Stonepeak

Nova parceria estratégica entre a Lumen e a Cirion oferece benefícios para clientes de ambas as empresas

DENVER, 1 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Lumen Technologies (NYSE: LUMN) anunciou hoje que fechou oficialmente a venda de suas operações na América Latina para a Stonepeak, por US$ 2,7 bilhões em dinheiro. Este negócio na América Latina chama-se Cirion, e opera como uma empresa independente dentro do portfólio da Stonepeak.



Principais destaques:

A Lumen e a Cirion estabeleceram um relacionamento estratégico para atender os clientes de ambas as empresas na região, que se beneficiarão desta parceria contínua.

A transação de US$ 2,7 bilhões fornece capital adicional para permitir à Lumen investir em áreas-chave de crescimento e apoiar as outras prioridades de alocação de capital da empresa, incluindo o pagamento de dívida em curso.

bilhões fornece capital adicional para permitir à Lumen investir em áreas-chave de crescimento e apoiar as outras prioridades de alocação de capital da empresa, incluindo o pagamento de dívida em curso. A Stonepeak nomeou Facundo Castro , Presidente Regional da Lumen LATAM, como o novo CEO da Cirion e está mantendo a atual equipe executiva e os colaboradores existentes. Nos últimos meses, a Cirion acrescentou diversos novos contratados à equipe executiva, todos trazendo extensa experiência no setor em toda a região.

Consulte aqui para acessar as Perguntas Frequentes sobre o anúncio de hoje: https://news.lumen.com/image/LATAM-Cirion-Transaction-FAQ.pdf

"Esta separação representa um passo importante para alcançar os objetivos estratégicos da Lumen enquanto intensificamos nosso foco em ativos estratégicos fundamentais, ao mesmo tempo em que fornecemos uma oportunidade de crescimento para nossos colaboradores e clientes da LATAM", disse o Presidente e CEO da Lumen, Jeff Storey. "Esta transação também posiciona nossa Plataforma Lumen para um crescimento de longo prazo, permitindo à Lumen investir em uma combinação estratégica de ativos e parcerias que nos permite fornecer o que nossos clientes desejam, em qualquer lugar do mundo".

A Lumen e a Cirion estabeleceram um relacionamento estratégico para atender clientes na região. Este inclui acordos recíprocos de revenda e de rede que aproveitam as extensas infraestruturas de fibra, data centers e outros ativos de rede de cada empresa.





"Compartilhamos o entusiasmo de Jeff com a oportunidade da Cirion na América Latina, dada a sólida infraestrutura da plataforma e ambição para continuar ampliando sua rede de fibra e data centers em toda a região", disse o Gerente Geral e Co-Head de Comunicações da Stonepeak, Andrew Thomas. "Estamos animados com nossa parceria com a equipe da Cirion e para aplicar nossa experiência como investidores ativos em infraestrutura digital global para impulsionar um crescimento sustentável de longo prazo".

Recursos Adicionais:

Sobre a Lumen Technologies e o pessoal da Lumen:

A Lumen é guiada por nossa crença de que a humanidade está em sua melhor forma quando a tecnologia promove a maneira como vivemos e trabalhamos. Com aproximadamente 720.000 km de rotas de fibra e atendendo clientes em mais de 60 países, entregamos uma plataforma rápida e segura para aplicações e dados, para ajudar empresas, governos e comunidades a fornecer experiências surpreendentes. Saiba mais sobre as soluções de rede, edge cloud, segurança, comunicação e colaboração da Lumen e sobre o nosso propósito de promover o progresso humano através da tecnologia em news.lumen.com /home, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies and YouTube: /lumentechnologies. Lumen e Lumen Technologies são marcas registradas nos Estados Unidos.

Sobre a Stonepeak

A Stonepeak é uma firma líder em investimentos alternativos especializada em infraestrutura e ativos reais com cerca de US$ 49,3 bilhões em ativos sob gestão. Através de seu investimento em empresas de ativos físicos, conservadores, globalmente, a Stonepeak visa criar valor para seus investidores e empresas do portfólio e ter um impacto positivo nas comunidades em que opera. A Stonepeak patrocina veículos de investimentos focados em capital privado e crédito. A empresa fornece capital, apoio operacional e uma parceria comprometida com o crescimento sustentável de investimentos em setores-alvo, que incluem comunicações, transição energética, transporte e logística, e infraestrutura social. A Stonepeak está sediada em Nova York, com escritórios em Austin, Hong Kong, Houston, Londres e Sydney. Para mais informações, por favor visite www.stonepeak.com .

Sobre a Cirion

A Cirion é uma provedora líder de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto abrangente de soluções de redes de fibra, conectividade, colocation, infraestrutura em nuvem e comunicação e colaboração com o objetivo de promover o progresso da América Latina através da tecnologia. A Cirion atende a mais de 6.400 clientes latino-americanos e multinacionais, incluindo empresas, agências governamentais, provedores de serviços em nuvem, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A Cirion possui e opera um portfólio de redes e data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região da América Latina. Saiba mais sobre a Cirion em www.ciriontechnologies.com

Declarações Prospectivas

Com exceção das informações históricas e factuais aqui contidas, os assuntos apresentados neste comunicado à imprensa, incluindo declarações a respeito dos proventos esperados da transação e benefícios das transações e parcerias, e outras declarações identificadas por palavras como "estima", "espera", "projeta", "planeja", "pretende", "irá" e expressões similares, são declarações prospectivas dentro do significado das disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e suposições, muitas das quais estão além de nosso controle. Eventos e resultados atuais podem ser diferentes materialmente daqueles previstos, estimados ou projetados se um ou mais destes riscos ou incertezas se materializar, ou se suposições subjacentes provarem ser incorretas. Fatores que podem afetar os resultados reais incluem, mas não se limitam a: possibilidade de que os benefícios previstos das transações e parcerias não possam ser totalmente realizados da maneira contemplada; a possibilidade de que possa ser mais difícil do que o previsto separar os negócios da empresa na América Latina de seus outros negócios em conexão com a alienação; a possibilidade de que a Empresa possa ser obrigada a pagar impostos mais altos do que o previsto, a fazer pagamentos imprevistos nos termos dos acordos de transação ou a receber menos receitas líquidas em dinheiro do que o previsto; mudanças nas necessidades de caixa, posição financeira ou planos de negócios, operacionais ou financeiros da Empresa; os efeitos da concorrência de uma ampla variedade de fornecedores competitivos; a capacidade do comprador de manter com sucesso a qualidade e lucratividade de suas ofertas de produtos e serviços e de introduzir novas ofertas em tempo hábil e com boa relação custo-benefício; e outros fatores de risco e declarações cautelares, conforme detalhado de tempos em tempos nos relatórios da Empresa arquivados junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, "SEC). Você deve estar ciente de que novos fatores podem surgir periodicamente e que não podemos identificar todos esses fatores nem podemos prever o impacto de cada um deles nas transações e parcerias. Não deposite confiança indevida nestas declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste comunicado de imprensa. A menos que exigido legalmente, a Empresa não assume nenhuma obrigação e renuncia expressamente à obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo.

