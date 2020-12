Lumen presenta Data Access Accelerator

DENVER, 2 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Las empresas de todo el mundo buscan mejorar la forma en que administran sus datos para mejorar el rendimiento de las aplicaciones de uso intensivo de datos. Para ayudar a estas empresas a acceder a los datos que residen en cualquier parte del mundo como si fueran locales, Lumen Technologies (NYSE: LUMN) acaba de lanzar Data Access Accelerator. Este servicio gerenciado, que se ejecuta en la Plataforma Lumen, permite que se adquieran y procesen datos no estructurados y basados en archivos desde diferentes ubicaciones. Ahora las empresas pueden experimentar una productividad mejorada del acceso a los archivos en tiempo casi real, independientemente del lugar, invertir menos tiempo y dinero para mover los archivos y dedicarle más tiempo a obtener insights valiosos de sus datos. Es otra forma en la que Lumen está promoviendo el progreso humano a través de la tecnología.

Spend less time moving files across your organization and more time gaining valuable insight from data with Lumen’s Data Access Accelerator. This new solution helps improve your productivity by allowing you to access files in near-real time regardless of their location.

"Hoy en día tener éxito en los negocios significa poder adquirir, analizar y actuar sobre los datos desde cualquier lugar, desde la nube al borde de la red distribuida," comentó David Shacochis, vicepresidente de tecnología para empresas y CTO de campo en Lumen Technologies. "Con Data Access Accelerator de Lumen, las organizaciones obtienen acceso a sus datos a través de redes seguras, de modo que los archivos almacenados a miles de kilómetros de distancia se cargan como si estuvieran almacenados localmente. Esta solución las ayuda a aprovechar las aplicaciones intensivas en datos de la 4a Revolución Industrial y pueden usarse en combinación con la plataforma global edge compute de Lumen."

Lumen Data Access Accelerator ofrece los siguientes beneficios para las organizaciones:

Tiempo de creación de valor acelerado a partir de los datos con la capacidad de realizar conexiones de alto desempeño con datos basados en archivos, dispersos geográficamente, sin tener que copiarlos o moverlos antes.

con la capacidad de realizar conexiones de alto desempeño con datos basados en archivos, dispersos geográficamente, sin tener que copiarlos o moverlos antes. Productividad mejorada para el usuario a partir del acceso a los archivos en tiempo casi real, y ampliando el modo en que pueden usarse dichos archivos y dónde pueden procesarse y manipularse.

a partir del acceso a los archivos en tiempo casi real, y ampliando el modo en que pueden usarse dichos archivos y dónde pueden procesarse y manipularse. Infraestructura adaptable capaz de ajustarse a las cambiantes necesidades del negocio, minimizado la dependencia de TI para crear una nueva infraestructura para el almacenamiento y la transferencia de los datos.

capaz de ajustarse a las cambiantes necesidades del negocio, minimizado la dependencia de TI para crear una nueva infraestructura para el almacenamiento y la transferencia de los datos. Integridad y seguridad más robustas de los datos gracias a la ejecución de los archivos en el punto de origen, en lugar de tener que crear copias duplicadas.

gracias a la ejecución de los archivos en el punto de origen, en lugar de tener que crear copias duplicadas. Maximice la competitividad obteniendo valor de los datos más rápidamente que quienes tienen que lidiar con la replicación de datos.

obteniendo valor de los datos más rápidamente que quienes tienen que lidiar con la replicación de datos. Ciclo de vida simplificado de la gestión de datos con una solución totalmente gerenciada y monitoreada por Lumen.

"Las empresas están esforzándose para convertir los datos no estructurados en valor para el negocio, porque a menudo se almacenan en entornos y lugares separados, lejos de las herramientas de analítica, las aplicaciones y de los usuarios que las necesitan," comentó Lynda Stadtmueller, vicepresidenta de investigaciones, redes, data center & cloud, de Frost & Sullivan. "El nuevo Data Access Accelerator de Lumen optimizará y acelerará el flujo de estos datos no estructurados, posibilitando que los usuarios y las máquinas accedan a estos como si fueran locales. Como servicio totalmente gerenciado, el Data Access Accelerator de Lumen simplifica la gestión de datos, posibilitando que las organizaciones maximicen el valor de sus datos."

Recursos Adicionales

Para más información sobre el Data Access Accelerator, visite: https://www.lumen.com/es-ar/hybrid-it-cloud/data-access-accelerator.html

Acerca de Lumen Technologies

Lumen se guía por la convicción de que la humanidad está en su mejor estado cuando la tecnología mejora nuestra forma de vivir y trabajar. Con 720.000 km de rutas de fibra y prestando servicios a clientes en más de 60 países, entregamos la plataforma más rápida y segura para aplicaciones y datos, para ayudar a empresas, gobiernos y comunidades a entregar experiencias increíbles. Conozca más sobre las soluciones de red, nube, seguridad, comunicación y colaboración de Lumen y nuestro propósito de promover el progreso humano a través de la tecnología en news.lumen.com, LinkedIn: /Lumentechnologies, Twitter: @Lumentechco, Facebook: /Lumentechnologies, Instagram: @Lumentechnologies y YouTube: /Lumentechnologies. Lumen y Lumen Technologies son marcas registradas de Lumen Technologies, LLC en los Estados Unidos. Lumen Technologies, LLC es una filial de propiedad absoluta de CenturyLink, Inc.

Síganos en nuestras Redes Sociales de LATAM:

LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube

* La marca Lumen se lanzó el 14 de septiembre de 2020. Como resultado, CenturyLink, Inc. se conoce como Lumen Technologies, o simplemente Lumen. Se espera que el nombre legal de CenturyLink, Inc. se cambie formalmente a Lumen Technologies, Inc. una vez que se completen todos los requisitos aplicables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1346354/DAA_FINAL.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275666/Lumen_Logo.jpg

FUENTE Lumen Technologies

SOURCE Lumen Technologies