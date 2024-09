Luminance erweitert seine Präsenz in den USA mit einem neuen Büro in Dallas

Weltweit führender Anbieter von juristischer KI baut nach einer 40. Mio. USD-Finanzierungsrunde und mehr als 5-fachem Wachstum seine Präsenz in den USA aus

LONDON, 23. Sept. 2024 /PRNewswire/ – Luminance, der Pionier im Bereich Legal-Grade™ AI, öffnet seine Pforten in Dallas, Texas, um der steigenden Kundennachfrage in den USA gerecht zu werden. Der Umzug folgt auf die kürzliche Erweiterung des New Yorker Hauptsitzes des Unternehmens und die Einstellung wichtiger Mitarbeiter in ganz Nordamerika, unter anderem in San Francisco und Kanada, um die Markteroberung in der Region zu beschleunigen.

Luminance wurde von KI-Experten der Universität Cambridge gegründet und erwirtschaftet inzwischen über ein Drittel seines Umsatzes in den USA. Das Unternehmen wurde kürzlich in die Inc. 5000-Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen Amerikas aufgenommen und konnte in den letzten zwei Jahren ein mehr als fünffaches Wachstum des ARR verzeichnen. Seit Januar 2023 hat sich die Zahl der US-Kunden, die das Flaggschiffprodukt Luminance Corporate nutzen, um 225 % erhöht. Heute umfasst der Kundenstamm des Unternehmens mehr als 700 Unternehmen in mehr als 70 Ländern, von Technologiegiganten wie AMD und Hitachi über Lebensmittel- und Getränkehersteller wie AB InBev und Panda Express bis hin zum Pharmariesen LG Chem und den globalen Herstellern Koch Industries und Yokogawa.

Das strategische Wachstum von Luminance in den USA wird durch die jüngste 40. Mio. USD-Finanzierungsrunde der Serie B des Unternehmens unterstützt. Die Investition wurde von der in Santa Monica ansässigen Risikofirma March Capital geleitet, mit Beteiligung von National Grid Partners, GTM Capital und anderen bestehenden Investoren, einschließlich der führenden Anwaltskanzlei Slaughter and May.

Eleanor Lightbody, CEO von Luminance, teilte mit: „Unsere jüngste Finanzierung ist ein Beweis für die Stärke unserer Technologie, die eine neue Kategorie von Legal-Grade™ AI definiert. Bislang hat Luminance seinen Marktanteil in den USA organisch erobert. Jetzt verdoppeln wir unsere Präsenz in Dallas und New York als erste Schritte unserer US-Expansion, um bestehende Kunden besser bedienen zu können und unsere spezialisierte, proprietäre KI mehr Unternehmen weltweit zugänglich zu machen."

Neben der Ausweitung seiner Präsenz in den USA wird Luminance seinen Schwerpunkt weiterhin auf Produktinnovationen legen. In den letzten 12 Monaten hat das Unternehmen mehrere Branchenneuheiten auf den Markt gebracht, darunter einen Legal-Grade™-Chatbot für sofortige Q&A und automatische Neuformulierung, eine „Self-Serve"-Funktionalität für nicht juristische Teams zur Überprüfung und Verhandlung von Verträgen mit Dritten und „Auto Mark-Up", mit der Benutzer jeden Vertrag mit einem Klick an die Unternehmensstandards anpassen können.

George Niño, Executive Vice President, General Counsel und Corporate Secretary der Yokogawa Corporation of America, sagte: „Luminance hat unser Geschäft grundlegend verändert und übertrifft andere heute verfügbare Lösungen. Als multinationales Unternehmen freuen wir uns darauf, zu sehen, wie die wachsende Präsenz von Luminance vor Ort unsere enge Partnerschaft weiter vertieft."

Information zu Luminance

Der spezialisierte juristische Co-Pilot von Luminance basiert auf einem proprietären Large Language Model (LLM) und bringt KI der nächsten Generation zu jedem Berührungspunkt, den ein Unternehmen mit seinen Dokumenten hat – von der Vertragserstellung über die Verhandlung bis hin zur Analyse nach der Ausführung. Luminance wurde von weltweit führenden KI-Experten entwickelt, von führenden Anwälten validiert und wird von über 700 Kunden in 70 Ländern genutzt. Luminance ist der Pionier der Legal-Grade™ AI: wo immer Computer und Vertrag zusammentreffen.