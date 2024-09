Luminance étend sa présence aux États-Unis avec un nouveau bureau à Dallas

Le leader mondial de l'IA juridique renforce sa présence aux États-Unis après un tour de table de 40 millions de dollars et une forte croissance (x5).

LONDRES, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Luminance, le pionnier de l'IA Legal-Grade™, ouvre ses portes à Dallas, au Texas, pour répondre à la demande croissante des clients américains. Cette décision fait suite à l'expansion récente du siège de la société à New York et à des embauches importantes en Amérique du Nord, notamment à San Francisco et au Canada, afin de faire face à la conquête accélérée du marché dans la région.

Fondée par des experts en IA de l'Université de Cambridge, Luminance génère désormais plus d'un tiers de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Récemment intégrée à la liste Inc. 5000 des entreprises privées américaines à la croissance la plus rapide, l'entreprise a multiplié son ARR par plus de cinq au cours des deux dernières années et a vu le nombre de clients américains adoptant son produit phare, Luminance Corporate, augmenter de 225 % depuis janvier 2023. La clientèle de l'entreprise compte aujourd'hui plus de 700 organisations dans plus de 70 pays, des géants de la technologie tels qu'AMD et Hitachi, des entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons telles qu'AB InBev et Panda Express, le géant pharmaceutique LG Chem, et des fabricants mondiaux tels que Koch Industries et Yokogawa.

La croissance stratégique de Luminance aux États-Unis est soutenue par le récent financement de série B de 40 millions de dollars. L'investissement a été mené par March Capital, une société de capital-risque basée à Santa Monica, avec la participation de National Grid Partners, GTM Capital et d'autres investisseurs existants, dont le grand cabinet d'avocats Slaughter and May.

Eleanor Lightbody, PDG de Luminance, a déclaré : " Notre récent financement témoigne de la force de notre technologie, qui définit une nouvelle catégorie d'IA Legal-Grade™. Jusqu'ici, Luminance a conquis des parts de marché aux États-Unis de manière organique. Aujourd'hui, nous doublons notre présence à Dallas et à New York, qui ne sont que les premières étapes de notre expansion aux États-Unis, ce qui nous permettra de mieux servir nos clients existants et d'offrir notre IA spécialisée et brevetée à davantage d'organisations dans le monde entier. "

Outre son expansion aux États-Unis, Luminance continuera à mettre l'accent sur l'innovation en matière de produits. Au cours des 12 derniers mois, l'entreprise a lancé plusieurs premières dans le secteur, notamment un chatbot Legal-Grade™ pour des questions-réponses instantanées et une reformulation automatisée, une fonctionnalité " Self-Serve " permettant aux équipes non juridiques d'examiner et de négocier des contrats avec des tiers, et " Auto Mark-Up ", qui permet aux utilisateurs de mettre n'importe quel accord en conformité avec les normes de l'entreprise en un seul clic.

George Niño, vice-président exécutif, conseiller juridique principal et secrétaire général de Yokogawa Corporation of America, a déclaré : " Luminance a changé la donne pour notre entreprise et surpasse les autres solutions disponibles à l'heure actuelle. En tant que multinationale, nous sommes impatients de voir comment la plus grande présence de Luminance sur le terrain renforcera notre partenariat.

À propos de Luminance

Reposant sur un grand modèle de langage (LLM) juridique propriétaire, le co-pilote juridique spécialisé de Luminance offre une IA de nouvelle génération à chaque point de contact d'une entreprise avec ses documents, de la génération du contrat à la négociation et à l'analyse post-exécution. Développée par des experts en IA de renommée mondiale, validée par des avocats de premier plan et utilisée par plus de 700 clients dans 70 pays, Luminance est la pionnière de l'IA Legal-Grade™ : là où la machine rencontre le contrat.