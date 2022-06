LumiraDx amplía su cartera de pruebas cardiovasculares con la marca CE de su prueba NT-proBNP

La prueba D-Dimer está ampliamente aceptada como el primer paso en el tratamiento de los pacientes con sospecha de TEV. La prueba LumiraDx D-Dimer puede utilizarse ahora junto con un modelo de evaluación de la probabilidad clínica previa a la prueba para excluir la trombosis venosa profunda (TVP) y la enfermedad de embolia pulmonar (EP) en pacientes sintomáticos.1 Un estudio clínico prospectivo (EMBOL) llevado a cabo en el Reino Unido y Alemania con 618 pacientes sintomáticos que se presentaron en el servicio de urgencias y en el ámbito clínico ambulatorio, demostró que la prueba LumiraDx D-Dimer tiene una fuerte correlación con el método de referencia del laboratorio con un valor predictivo negativo del 99,5% en el punto de corte de 500 ug/L, cuando se utiliza en combinación con una puntuación de probabilidad previa a la prueba. EMBOL es el primer estudio que demuestra de forma prospectiva el uso de una prueba cuantitativa D-Dimer en POC para descartar la TEV en pacientes sintomáticos, lo que tiene la oportunidad de mejorar significativamente la evaluación de la atención primaria por parte de los médicos y también reducir potencialmente el tiempo de la visita al hospital del paciente, así como las pruebas de seguimiento.

Ron Zwanziger, consejero delegado de LumiraDx comentó: "Las nuevas y actualizadas marcas CE para nuestras pruebas NT-proBNP y D-Dimer representan un importante avance en las pruebas cardiovasculares en el espacio de los puntos de atención. Los sistemas sanitarios de Europa y de todo el mundo están tratando de trasladar la atención de los entornos hospitalarios centralizados a los entornos comunitarios. Nuestras nuevas pruebas ofrecen resultados en cuestión de minutos a partir de una muestra fácil de recoger con el dedo, lo que permite una gestión rápida y precisa de las afecciones cardiovasculares por parte de los primeros intervinientes, la atención primaria, la atención de urgencia y el servicio de urgencias. Poder hacer esto en el punto de atención puede mejorar las vías de los pacientes, reducir las tensiones en los sistemas de salud, específicamente en los departamentos de emergencias y conducir a mejores resultados de los pacientes."

La prueba LumiraDx D-Dimer está disponible comercialmente en toda Europa. Se espera que la prueba LumiraDx NT-proBNP comience a comercializarse a finales de este año.

* No todas las pruebas están disponibles en todos los países y regiones. Para obtener más detalles sobre la disponibilidad de los productos, visite www.lumiradx.com .

Acerca de LumiraDx

LumiraDx (Nasdaq: LMDX) es una empresa de diagnóstico de punto de atención de próxima generación que está transformando la atención médica comunitaria. Fundada en el año 2014, LumiraDx fabrica y comercializa una plataforma de diagnóstico innovadora que admite un amplio menú de pruebas con un rendimiento comparable al del laboratorio en el punto de atención. Las soluciones de prueba de diagnóstico LumiraDx están siendo implementadas por gobiernos e instituciones de atención médica líderes en laboratorios, atención de urgencia, consultorios médicos, farmacias, escuelas y lugares de trabajo para evaluar, diagnosticar y controlar el bienestar y la enfermedad. LumiraDx tiene en el mercado y en fase de desarrollo más de 30 pruebas que cubren enfermedades infecciosas, enfermedades cardiovasculares, diabetes y trastornos de la coagulación, todo en la plataforma LumiraDx. Además, LumiraDx tiene una cartera integral de soluciones de prueba de la COVID-19 rápidas, precisas y rentables desde el laboratorio hasta el punto de necesidad.

LumiraDx tiene su sede en Reino Unido y cuenta con más de 1.600 empleados en todo el mundo. Para más información acerca de LumiraDx y LumiraDx Platform visite www.lumiradx.com .

