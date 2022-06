LumiraDx erweitert kardiovaskuläres Test-Portfolio mit CE-Kennzeichnung seines NT-proBNP-Tests und neuem Ausschlusstest-Claim für seinen D-Dimer-Test

Der D-Dimer-Test ist für das Management von Patienten mit Verdacht auf eine VTE als diagnostisches Hilfsmittel weithin etabliert. Der LumiraDx D-Dimer Test kann nun in Verbindung mit einem klinischen Modell für die Bewertung einer Vortestwahrscheinlichkeit für den Ausschluss einer tiefen Venenthrombose (TVT) und einer Lungenembolie (LE) bei symptomatischen Patienten eingesetzt werden.1 Eine prospektive klinische Studie (EMBOL), die im Vereinigten Königreich und in Deutschland mit 618 symptomatischen Patienten durchgeführt wurde, die in der Notaufnahme und in ambulanten Einrichtungen vorstellig wurden, zeigte eine starke Korrelation der Ergebnisse des LumiraDx D-Dimer-Tests mit der Laborreferenzmethode und einen negativen Vorhersagewert von 99,5 % bei einem Schwellenwert von 500 μg/l FEU bei Einsatz des Tests in Kombination mit einem Vortestwahrscheinlichkeits-Score. EMBOL ist die erste Studie, die prospektiv den Einsatz eines quantitativen POC-Fingerstick-D-Dimer-Tests für den Ausschluss einer VTE bei symptomatischen Patienten nachweist, was die Möglichkeit bietet, die Beurteilung durch den Arzt in der Primär- und Sekundärversorgung zu verbessern und die Zeit des Krankenhausaufenthalts sowie für weitere Untersuchungen zu verkürzen.

Ron Zwanziger, Chief Executive Officer von LumiraDx, kommentierte: "Die neuen und aktualisierten CE-Kennzeichnungen für unsere NT-proBNP- und D-Dimer-Tests stellen einen wichtigen Fortschritt im Bereich der kardiovaskulären Tests im Point-of-Care-Bereich dar. Die Gesundheitssysteme in Europa und weltweit sind bestrebt, die Versorgung von zentralisierten Versorgungseinrichtungen auf dezentrale Gesundheitseinrichtungen zu verlagern. Unsere neuen Tests liefern innerhalb von Minuten Ergebnisse aus einer einfach zu entnehmenden Fingerstichprobe und ermöglichen so ein schnelles und genaues Management kardiovaskulärer Erkrankungen in der Primär- und Notfallversorgung. Die Möglichkeit, dies direkt am Ort der Behandlung zu tun, kann die Patientenversorgung verbessern, die Belastung der Gesundheitssysteme, insbesondere der Notaufnahmen, verringern und zu besseren Behandlungsergebnissen führen."

Der LumiraDx D-Dimer Test ist in Europa erhältlich. Der LumiraDx NT-proBNP-Test soll im Laufe dieses Jahres auf den Markt kommen.

Über LumiraDx

LumiraDx (Nasdaq: LMDX) ist ein Unternehmen der nächsten Generation in der Point-of-Care-(POC)-Diagnostik (gegründet in 2014) und befasst sich mit Produktion und Vertrieb einer innovativen diagnostischen Lösung. Die LumiraDx Platform wurde entwickelt, um in Minutenschnelle mit Labormethoden vergleichbare diagnostische Ergebnisse für ein breites Portfolio an diagnostischen Tests am Point-of-Care zu liefern. Die diagnostischen Testlösungen von LumiraDx werden von Regierungen und führenden Gesundheitseinrichtungen, in Laboren, Notaufnahmen, Arztpraxen, Apotheken, Schulen und am Arbeitsplatz eingesetzt, um Gesundheitszustände und Krankheiten zu untersuchen, zu diagnostizieren und zu überwachen. LumiraDx hat mehr als 30 Tests für Infektionskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Gerinnungsstörungen auf der LumiraDx Platform auf dem Markt und in der Entwicklung. Darüber hinaus verfügt LumiraDx über ein umfassendes Portfolio an schnellen, präzisen und kosteneffizienten COVID-19-Testlösungen, die vom Labor bis zum Point of Need reichen.

LumiraDx hat seinen Sitz in Großbritannien und beschäftigt weltweit mehr als 1600 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LumiraDx finden sie unter lumiradx.com.

