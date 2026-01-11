LUMISTAR zieht Rekordpublikum auf der CES 2026 an und definiert die Zukunft des Sporttrainings neu

Das KI-Tennissystem TERO und das KI-Basketballsysteem CARRY werden von Sportlern, Trainern und Branchenführern als bahnbrechende Innovationen gefeiert

LAS VEGAS, 11. Januar 2026 /PRNewswire/ -- LUMISTAR beendete sein Debüt auf der CES 2026 mit überwältigender Aufmerksamkeit seitens der Besucher, Medien und Branchenexperten, da die Live-Demonstrationen seiner KI-gestützten Tennis- und Basketball-Trainingssysteme während der gesamten Messe durchweg für vollbesetzte Zuschauerränge sorgten.

Tero and Carry at Lumistar CES

Während mehrtägiger praktischer Vorführungen wurde der Stand von LUMISTAR zu einem Anziehungspunkt für Sportler, Trainer, Vereinsbetreiber und Sporttechnologie-Experten – viele beschrieben die Erfahrung als grundlegende Veränderung in der Art und Weise, wie Sporttraining durchgeführt, gemessen und skaliert werden kann.

Die Besucher bezeichneten beide Systeme wiederholt als „bahnbrechend" und verwiesen dabei auf ihre Fähigkeit, aktiv am Training teilzunehmen, anstatt nur Ergebnisse aufzuzeichnen.

Eine Pause von traditionellen Trainingsgeräten

Seit Jahrzehnten ist die Sporttrainingstechnologie durch Wiederholungen und statische Programmierung geprägt. Herkömmliche Ballmaschinen führen voreingestellte Übungen aus. Wearables und Videosysteme analysieren die Leistung nach Abschluss der Trainingseinheiten.

Die KI-Trainingssysteme von LUMISTAR stellen dieses Modell in Frage.

Durch die Kombination von Echtzeit-Computersicht, adaptiver Entscheidungsfindung und Ausführung auf dem Spielfeld reagieren sowohl TERO (KI-Tennistrainingssystem) als auch CARRY (KI-Basketballtrainingssystem) sofort auf das Verhalten der Athleten und passen Schwierigkeitsgrad, Tempo und Trainingslogik Schlag für Schlag an.

Die Teilnehmer stellten fest, dass diese Veränderung das Training von einer repetitiven Übung in einen sich entwickelnden Dialog zwischen Athlet und System verwandelt, der realen Wettkampfsituationen sehr ähnlich ist.

Von der Datenerfassung über die Datenspeicherung bis hin zur Umsetzung

Einer der von den CES-Teilnehmern am häufigsten genannten Vorteile war die Fähigkeit des Systems, rohe Leistungsdaten in sofort umsetzbare Trainingsergebnisse umzuwandeln.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen, die fragmentierte oder ungenutzte Daten generieren, legt die Plattform von LUMISTAR Wert auf:

Kontinuierliche Datenspeicherung über alle Trainingseinheiten hinweg

Echtzeit-Leistungsauswertung

Klare Visualisierung des Fortschritts und der Trainingseffizienz

Trainer und Sportler betonten, dass dieser Ansatz die verschwendete Trainingszeit drastisch reduziert und gleichzeitig den Erwerb von Fähigkeiten beschleunigt – wodurch jede Trainingseinheit messbar, vergleichbar und zielorientiert wird.

Große Vorfreude vor der Markteinführung

Das Interesse an den Produkten reichte weit über die Ausstellungsfläche hinaus. Zahlreiche professionelle Trainer, Trainingsakademien und Sportvereine bekundeten ihr starkes Interesse an der Einführung der Systeme nach ihrer Markteinführung und verwiesen dabei auf deren Potenzial, die täglichen Trainingsabläufe neu zu definieren und die Abhängigkeit von ständiger menschlicher Aufsicht zu verringern.

„Dies ist keine schrittweise Verbesserung, sondern ein völliges Umdenken darüber, was Trainingsgeräte leisten sollten", sagte ein professioneller Trainer, der die CES besuchte.

„Zum ersten Mal reagiert die Maschine auf den Sportler und nicht umgekehrt."

Was kommt als Nächstes?

Nach seiner Premiere auf der CES:

TERO , das KI-Tennistrainingssystem von LUMISTAR, kann ab März 2026 vorbestellt werden und wird ab Mai 2026 vollständig auf dem Markt erhältlich sein.

, das KI-Tennistrainingssystem von LUMISTAR, kann ab vorbestellt werden und wird ab vollständig auf dem Markt erhältlich sein. CARRY, das KI-Basketball-Trainingssystem, wird im zweiten Quartal 2026 über Kickstarter auf den Markt kommen.

LUMISTAR wird vor der kommerziellen Markteinführung weiterhin private Vorführungen und Pilotprogramme mit ausgewählten Trainingseinrichtungen weltweit durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lumistar.ai.

Informationen zu LUMISTAR

LUMISTAR ist ein auf Sport spezialisiertes KI-Unternehmen, das intelligente Trainingssysteme entwickelt, die Sportler in Echtzeit aktiv einbinden. Durch die Überwindung der Grenzen traditioneller Trainingsmethoden und statischer Geräte möchte LUMISTAR die Trainingseffizienz steigern, die Datenspeicherung verbessern und eine hochwertige sportliche Entwicklung zugänglicher und nachhaltiger machen.

