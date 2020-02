LumiThera étend le système d'émission de lumière Valeda® à la recherche sur la rétinopathie diabétique

SEATTLE, 18 février 2020 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., une entreprise de dispositifs médicaux en phase de commercialisation proposant un traitement par photobiomodulation (PBM) pour les troubles et les maladies oculaires, a annoncé aujourd'hui avoir entamé de nouvelles études avec l'Université du Wisconsin à Milwaukee pour mettre au point sa plateforme de photobiomodulation pour la rétinopathie diabétique (RD).

« Des recherches récentes dans nos laboratoires, tant dans le domaine préclinique que clinique, indiquent un potentiel pour traiter l'œdème diabétique par PBM », a déclaré Janis Eells, titulaire d'un doctorat, professeure à l'Université du Wisconsin à Milwaukee. « Nos travaux montrent que le traitement précoce par PBM permet de réduire les effets nocifs d'un taux élevé de glucose sur les cellules de la rétine, les premières données humaines montrant les avantages dans le cadre clinique commençant à apparaître. »

La RD est la principale cause de cécité au monde. La fiche d'information 2019 de la Fondation Mondiale du Diabète estime que 463 millions de personnes sont atteintes de diabète dans le monde aujourd'hui, ce chiffre devant passer à 578 millions d'ici à 2030.

« Nous collaborons avec le Dr Eells et l'Université du Wisconsin à Milwaukee sur des recherches relatives à la DMLA sèche, aussi les travaux sur la RD et l'œdème maculaire diabétique (OMD) sont une extension logique de notre plateforme de PBM », a déclaré Clark E. Tedford, titulaire d'un doctorat, le PDG de LumiThera, Inc. « Les résultats du laboratoire du Dr. Eells mettent en évidence les multiples avantages cellulaires d'un traitement précoce de la maladie et la PBM serait une approche alternative en la matière. »

LumiThera a obtenu le marquage CE pour commercialiser le système Valeda dans l'Union européenne en vue de traiter des maladies oculaires, dont la DMLA sèche. La société a auparavant annoncé que le National Institute of Health et la division du National Eye Institute, ont accordé une subvention de 2,5 millions d'USD pour soutenir l'essai clinique multicentrique LIGHTSITE II devant aboutir à l'approbation du traitement de la DMLA sèche aux États-Unis. La société a entrepris deux essais multicentriques pour la DMLA sèche, l'un dans l'Union européenne et l'autre aux États-Unis. L'option de traitement de l'OMD fournit une deuxième grande plateforme relative aux maladies oculaires pour le système Valeda.

« Nous sommes ravis de participer au développement de Valeda pour la DMLA non néovasculaire (sèche) et l'OMD. Nous recrutons actuellement des patients pour l'étude LIGHTSITE III et nous estimons que la PBM pourrait constituer une plateforme encore plus importante pour l'OMD, ont relevé Quan Dong Nguyen, docteur en médecine et titulaire d'un Master ès sciences, et Diana V. Do, docteure en médecine, tous deux professeurs en ophtalmologie au Byers Eye Institute de l'Université de Stanford. « L'OMD est la principale cause de perte de vision fonctionnelle chez l'adulte actif dans le monde. Les traitements par injection intravitréenne d'agents pharmacologiques sont efficaces mais peuvent être onéreux et invasifs. La PBM pourrait améliorer de façon notable les pratiques actuelles grâce à son approche non invasive. »

« Je suis constamment impressionné par les bases scientifiques mises en place par LumiThera pour la PBM grâce à des collaborations dans la recherche préclinique comme clinique », a déclaré David Boyer, titulaire d'un Master ès sciences, de Retina-Vitreous Associates Medical Group. « Les bénéfices de la PBM sur les multiples voies cellulaires essentielles impliquées dans l'étiologie de la maladie au stade préclinique, sont maintenant évalués dans le cadre clinique et pourraient changer la façon dont nous traitons les maladies chroniques conduisant à la cécité. »

À propos de LumiThera Inc.

LumiThera est une société de dispositifs médicaux en phase de commercialisation, spécialisée dans le traitement des personnes souffrant de troubles et de maladies oculaires, notamment la dégénérescence maculaire atrophique liée à l'âge (DMLA sèche), représentant une cause majeure de cécité chez les adultes de plus de 65 ans. L'entreprise est à l'avant-garde en termes d'utilisation de la photobiomodulation (PBM) pour le traitement des maladies et des troubles oculaires chroniques et aigus. Elle s'attache à mettre au point le système d'émission de lumière Valeda, utilisé par les ophtalmologues comme traitement médical.

Le système d'émission de lumière Valeda a obtenu l'autorisation d'utiliser le marquage CE auprès d'un organisme notifié de l'UE comme l'exige son utilisation commerciale au sein de l'Espace économique européen uniquement. Valeda n'est pas homologué par la Food & Drug Administration (FDA) aux États-Unis.

