LumiThera expandirá la investigación del sistema de luz Valeda® para el tratamiento de retinopatía diabética

SEATTLE, 18 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., una empresa de dispositivos médicos comerciales que ofrece tratamiento de fotobiomodulación (PBM por sus siglas en inglés) para enfermedades oculares, ha anunciado hoy que ha iniciado más estudios junto con la Universidad de Wisconsin-Milwaukee para establecer el uso de fotobiomodulación en tratamientos para retinopatía diabética.

"Investigación reciente en el laboratorio en áreas clínicas y preclínicas ha indicado que PBM puede ser un tratamiento potencial para edemas diabéticos", comentó Janis Eells, doctorante y profesor de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. "La investigación nos muestra que el uso temprano de PBM ofrece beneficios a la hora reducir los efectos perjudiciales de altos niveles de glucosa en las células retinianas y datos precoces en humanos empiezan a mostrar el beneficio en la clínica".

La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en el mundo. La hoja informativa de 2019 de International Diabetes Foundation (Fundación Internacional de la Diabetes) estima que 463 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes en estos momentos y las estimaciones de futuro predicen que el número aumentará a 578 millones en el año 2030.

"Hemos trabajado junto con el Dr. Eells y la Universidad de Wisconsin-Milwaukee en la investigación acerca de AMD seca y la labor en retinopatía diabética y edema macular diabético (EMD) es una extensión lógica de nuestra plataforma PBM", declaró Clark E. Tedford, doctorante, presidente y director ejecutivo de LumiThera, Inc., "El resultado del laboratorio del Dr. Eells indica que hay múltiples beneficios celulares cuando se trata la enfermedad de manera temprana y PBM podría ser un enfoque alternativo al tratamiento precoz de la enfermedad".

LumiThera tiene una marca CE para comercializar el sistema Valeda en la Unión Europea para el tratamiento de enfermedades oculares incluyendo AMD seca. La compañía anunció con anterioridad que los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y su departamento el Instituto Nacional del Ojo ofrecieron una subvención de 2,5 millones de dólares para respaldar el ensayo clínico multicéntrico LIGHTSITE II para obtener aprobación en EE.UU. para AMD seca. La compañía está registrando dos ensayos clínico multicéntricos, uno en la Unión Europea y uno en EE.UU. para AMD seca. El ensayo clínico acerca de EMD supone una segunda base importante de enfermedades oculares para el sistema Valeda.

"Estamos encantados de implicarnos en el desarrollo de Valeda para AMD seca no neovascular y EMD. En estos momentos estamos registrando a pacientes en el ensayo clínico LIGHTSITE III y creemos que PBM podría ser una plataforma aún más importante para EMD", observaron Quan Dong Nguyen, doctor en medicina y maestría en ciencias, y Diana V. Do, doctora en medicina, ambos profesores de oftalmología en Byers Eye Institute, Stanford University. "EMD es la principal causa de pérdida funcional de visión en personas adultas en edad laboral en todo el mundo. Los tratamientos con inyecciones intravítreas de agentes farmacológicos son efectivos, pero son costosos e invasivos. PBM podría mejorar de manera significativa las prácticas actuales con su enfoque no invasivo".

"La base científica que LumiThera está creando para PBM con colaboraciones en investigación preclínica y clínica no deja de impresionarme", declaró David Boyer, doctor en medicina, Retina-Vitreous Associates Medical Group. "Los beneficios de PBM en múltiples rutas celulares críticas relacionadas con la etiología de la labor preclínica se está evaluando en la clínica y podría cambiar la manera como abordamos enfermedades crónicas que conllevan ceguera".

Acerca de LumiThera, Inc.

LumiThera es una compañía de dispositivos médicos en fase comercial centrada en el tratamiento de la gente afectada por enfermedades oculares incluyendo AMD seca, una causa principal de ceguera en adultos mayores de 65 años y retinopatía diabética, la principal causa de ceguera en el mundo. La compañía es líder en el uso de PBM para el tratamiento de enfermedades oculares agudas y crónicas. La compañía está desarrollando el sistema de aplicación de luz Valeda basado en sus oficinas que se usarán especialistas oftalmólogos como tratamiento médico.

El sistema de aplicación de luz Valeda cuenta con un certificado CE de un organismo acreditado de la UE, como corresponde para su uso comercial en la Unión Europea solo. Valeda no cuenta con la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) en EE.UU.

