L'UNICEF et le groupe Rönesans unissent leurs forces pour soutenir les enfants touchés par les tremblements de terre en Turquie

ISTANBUL, Turquie, 5 octobre 2023 /PRNewswire/ -- À la suite des tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé Gaziantep-Kahramanmaraş, en Turquie en février 2023, l'UNICEF s'est associé au groupe Rönesans pour fournir des services essentiels et apporter un soutien aux enfants, aux adolescents et aux familles touchés par la catastrophe. L'UNICEF et Rönesans ont collaboré pour mettre en place des centres (Birlikte) de soutien aux enfants, aux adolescents et aux familles dans les espaces de vie temporaires construits par Rönesans à Malatya, l'une des onze villes les plus touchées par les tremblements de terre à Turquie, afin de protéger les enfants et de veiller à leur santé mentale, à leur bien-être psychosocial et à leur développement général.

İpek Ilicak Kayaalp , Chair of the Board of Directors of Rönesans, and Paolo Marchi, UNICEF Türkiye Representative, met with children and young individuals at Malatya Yaşam Kent.

Rönesans Holding, la principale entité d'investissement du conglomérat, dont le siège est à Ankara, en Turquie, a réagi rapidement à la catastrophe en construisant immédiatement des espaces de vie temporaires dans deux villes de Turquie, Malatya et Adıyaman. Soigneusement conçus avec le bien-être des membres les plus vulnérables de la société à cœur, en particulier les femmes et les enfants, ces espaces de vie temporaires sont devenus vitaux pour les personnes touchées.

Depuis les tremblements de terre du 6 février, l'UNICEF travaille sans relâche pour fournir des services aux enfants et aux familles touchés. Les services fournis par l'UNICEF ont permis à plus de 405 600 enfants de reprendre une éducation formelle et non formelle et ont apporté un soutien psychosocial à plus de 862 000 enfants et aidants. À ce jour, l'UNICEF et ses partenaires ont mis en place 53 centres et espaces de soutien aux enfants, aux adolescents et aux familles dans la région touchée.

Lors d'une récente visite conjointe sur le terrain, Paolo Marchi, représentant de l'UNICEF en Turquie, a déclaré : « Les tremblements de terre ont profondément affecté et changé la vie de nombreux enfants et ont eu des conséquences physiques et psychologiques traumatisantes. Le soutien de Rönesans Holding nous permet de proposer des services psychosociaux dans des espaces sûrs aux enfants, aux adolescents et à leurs soignants. Ces partenariats incarnent l'esprit de solidarité et d'action collective. Avec Rönesans Holding, nous visons à créer un impact durable sur la vie des enfants touchés et de leurs familles. »

À Malatya, l'UNICEF et Rönesans ont créé des centres pour les enfants, les adolescents et les femmes, notamment des crèches, un centre d'orientation psychologique, des centres sportifs et musicaux pour les jeunes, des infrastructures sociales et des espaces d'étude.

İpek Ilıcak Kayaalp, président du conseil d'administration de Rönesans, qui a récemment été invité au conseil consultatif des entreprises de l'UNICEF en Turquie, a déclaré : « Nous sommes heureux de collaborer avec l'UNICEF à ce projet crucial, en apportant notre aide aux personnes touchées par le séisme. Notre but est de veiller à ce que les espaces de vie temporaires privilégient le bien-être des segments les plus vulnérables de notre société, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes, des enfants et des jeunes. Chez Rönesans, notre objectif est non seulement de fournir un soulagement immédiat, mais aussi d'avoir un impact à long terme qui se prolonge bien au-delà de la réponse initiale. Nous sommes déterminés à offrir de l'aide et du soutien pour les années qui suivront cette tragédie, qui a des répercussions profondes pour la région et sa population. »

Visant à créer un sentiment de communauté et d'appartenance pour tous les résidents, les espaces de vie temporaires construits et conçus par Rönesans sont déjà utiles à plus de 10 000 personnes à Malatya et à Adıyaman ; elles servent de structures de transition pour combler l'écart entre la réponse immédiate et le soutien durable.

Après avoir travaillé avec de nombreux autres partenaires au lendemain du séisme, Rönesans a également créé des zones sûres et fourni des salles de soins pour les bébés, des terrains de jeux, un soutien à l'enseignement spécialisé pour les enfants handicapés et un cinéma pour les enfants. En plus de se concentrer sur l'aide humanitaire d'urgence pendant les tremblements de terre grâce à un système de réponse rapide organisé capable de réagir rapidement et efficacement en cas de besoin, Rönesans continuera à travailler avec l'UNICEF, en soutenant les centres Birlikte au sein des espaces de vie temporaires et en apportant un soutien vital aux enfants et aux adolescents survivants de catastrophes naturelles.

À propos du groupe Rönesans

Rönesans Holding, la principale entité d'investissement du conglomérat, dont le siège est à Ankara, est la 38e plus importante société contractante internationale au monde et la 9e d'Europe avec des activités internationales dans 30 pays d'Europe, d'Asie centrale, du Moyen-Orient et d'Afrique — notamment Ballast Nedam aux Pays-Bas et Heitkamp en Allemagne. Depuis 30 ans, Rönesans agit avec succès en tant que maître d'œuvre et investisseur dans les secteurs du bâtiment, du développement immobilier, de la santé et de l'énergie. Plaçant la résilience et la croissance par l'innovation au cœur de l'entreprise, avec une priorité sur la durabilité et le développement social, Rönesans a développé des projets soutenant les étudiants grâce à des bourses, des plateformes et des initiatives académiques ; il est signataire du Pacte mondial des Nations Unies depuis 2015 et signataire des Principes d'autonomisation des Femmes de l'ONU depuis 2016.

Avec ses partenaires GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies et IFC, du groupe de la Banque mondiale (actionnaire minoritaire du groupe), Rönesans a investi plus de 7 milliards d'euros dans des projets pionniers en Turquie.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF travaille dans certains des endroits les plus difficiles du monde pour toucher les enfants les plus défavorisés. Dans plus de 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, partout, à construire un monde meilleur pour tous.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2237797/Ronesans_Holding_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2237798/Ronesans_Holding_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2237799/Ronesans_Holding_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2213961/ronesans_holding_Logo.jpg

