L'Université Tongji publie un indice pour mesurer l'innovation afin de stimuler l'entrepreneuriat chinois

Le nouvel indice, officiellement nommé l'Indice de l'innovation, de l'entrepreneuriat et du financement à risque, se base sur quatre indicateurs principaux : l'environnement extérieur ou les fondamentaux macroéconomiques, l'investissement dans les ressources, les capacités des industries et des sociétés existantes, et l'ensemble des avantages. Il se concentre également sur une analyse de plusieurs facteurs, dont le contexte politique et le paysage industriel ainsi que la base économique régionale.

L'indice identifie trois pôles économiques de croissance importants basés sur la distribution géographique : Pékin et Tianjin représentent la zone de croissance principale, la ceinture économique du fleuve Yang Tsé et la région de Guangdong. Les résultats montrent que les avantages économiques importants des régions les plus développées du pays attirent les investissements de capitaux. Les régions reculées et en cours de développement ne peuvent attirer assez de talents ou de capitaux, ce qui mène à un faible niveau d'innovation, d'entrepreneuriat et de financement à risque tel qu'indique l'indice.

L'entreprise privée est la source et le moteur de l'innovation. Afin d'améliorer la capacité d'innovation au sein du secteur privé, le gouvernement doit d'abord mettre à disposition des mesures et des systèmes flexibles et transparents qui encouragent un environnement positif pour le développement économique axé vers le marché. Deuxièmement, le gouvernement devrait ensuite combiner une mise à niveau secteur par secteur avec les technologies émergentes telles que l'IA afin de véritablement transformer le paysage industriel. Finalement, la diversité industrielle générale doit être analysée et réévaluée et une attention particulière doit être portée sur le choix, le développement et se focaliser uniquement sur les secteurs qui apportent le plus de valeur concrète à une région, plutôt que de créer et de maintenir un portefeuille industriel exhaustif.

SOURCE School of Economics and Management, Tongji University