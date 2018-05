Tongji-Universität startet Index zur Messung von Innovation - will das Unternehmertum Chinas anregen

Universität startet den weltweit ersten Index, der das Maß an Innovation, Unternehmertum und Wagnisfinanzierung in China abbildet

SHANGHAI, 24. Mai 2018 /PRNewswire/ -- Am Morgen des 20. Mai fand an der Tongji-Universität eine Pressekonferenz statt, auf der über den weltweit ersten Index zur Messung von Innovation, Unternehmertum und Wagnisfinanzierung informiert wurde. Der Index wurde vom „Zentrum zur Erforschung von Innovation, Unternehmertum und Wagnisfinanzierung" (Research Center of Innovation, Entrepreneurship and Venture Financing) entwickelt. Das Zentrum wurde gemeinschaftlich von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Management (School of Economics and Management) der Tongji-Universität, vom Advanced Institute of Business Research sowie von CDF-Capital gegründet.