洛杉矶车展宣布为2024年活动提供激动人心的陆上和越野车辆体验

洛杉矶2024年10月16日 /美通社/ -- 洛杉矶车展 ® （洛杉矶车展）今日宣布， 2024年活动将增加一系列激动人心的陆上和越野品牌展示，包括新参展商和回归参展商以及测试乘车机会。

在消费者兴趣快速增长的加速下，越境游客的知名度和曝光率都在飙升。 在南加州尤其如此，那里的文化、天气和地形特别有利于户外探险。 LA Auto Show于11月22日至12月1日在洛杉矶会议中心汇集了全球领先的越野车和越野车品牌，展示他们的能力和配件。 今年的阵容包括雪佛兰、GMC Hummer、Toyota、斯巴鲁、INEOS、福特、吉普、Exodus Rigs、OVR等。

Los Angeles Auto Show & AutoMobility LA总裁兼首席运营官Terri Toennies表示： "Los Angeles Auto Show是汽车行业最新趋势和创新的卓越全球舞台，落地是我们最激动人心的类别之一。" "我们将再次为与会者提供无与伦比的体验，因为他们将能够亲身体验和感受到我们行业这一充满活力的细分市场的力量和活力。"

在其他令人兴奋的体验中，今年的展会特色包括：

Camp Jeep. 这个占地30,000平方英尺的展览将让与会者有机会体验吉普车令人敬畏的越野功能，他们将克服一系列障碍和挑战，模拟客户在开车前所需的严格测试。 Camp Jeep是一个互动冒险区，专业的4 × 4驾驶员将展示Jeep Wrangler Rubicon 392、Wrangler Rubicon 4XE、Grand Cherokee Trailhawk 4XE和Gladiator Rubicon的力量和力量。

福特野马山。参加者可以在特别设计的室内/室外越野赛道上骑行，测试他们的神经！ 位于洛杉矶会议中心的北广场，游客可以亲眼目睹野马的力量，同时了解该品牌的传奇遗产。 他们还将通过Bronco和Bronco Sport Overlanding车型体验Bronco的越野能力。

OVRLand Outpost ，由OVRMag.com提供。 再过一年，这个OVRLand前哨站突出了户外车辆休闲的充满活力的文化和社区。 该展览展示了令人印象深刻的31个陆上钻井平台、3个露营拖车以及一系列公司、影响者和赠品，旨在庆祝为探索人迹罕至的道路而建造的车辆。

世界著名的4x4。 车辆修复和定制的粉丝将找到这家位于伯班克的越野店建造、修复和改造的卡车和所有4x4车型。 该商店位于The Garage Aftermarket ，其座右铭是"你梦寐以求，我们建造它" ，在过去的25年里，他们的车辆已在无数全国性杂志、电影和电视节目中亮相。

Overland Overnight. 除了为与会者提供激活服务外，精选的媒体、内容创作者和网红还将在会议中心过夜，体验陆上活动带来的一切。 从11月21日星期四下午7点开始，这些户外、旅行和生活方式专家将在展厅向公众开放之前完全进入展厅。 他们将住在斯巴鲁公园，在吉普营地山边露营，在福特野马赛道上睡觉，然后爬上Toyota车过夜。 所有这些都将在社交媒体上捕获，因此请务必跟随 @ LAAutoShow ！

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关于Los Angeles Auto Show & AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show ® 被公认为是世界上最具影响力的汽车盛会之一。 该展会体现了洛杉矶人对汽车的持久热爱，也为行业首次亮相、技术和创新提供了一个全球性平台。

11月22日至12月1日向公众开放，展会将持续10天，包括感恩节。 对于有意购车者、行业高管、网红、汽车爱好者以及希望在展会期间度过难忘一天的家庭来说，这场盛会不容错过。 LA Auto Show在洛杉矶会议中心举行，为该市的经济贡献了数亿美元，刺激了当地的就业市场，是该中心的头号创收来源。

11月21日，该展会的媒体和行业日 AutoMobility LA ® 2024 将包括一系列开创性的首次亮相和产品发布，以及一个主要由汽车和技术领域领先的人物参加的会议节目。 这些专家将在AutoMobility LA主舞台的一系列演讲和小组讨论中探讨最紧迫的行业问题。

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