Los Angeles Auto Show 宣佈 2024 年活動，令人興奮吉普車與越野車體驗陣容

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Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA

Oct 16, 2024, 12:30 ET

洛杉磯2024年10月16日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show® 今天宣佈 2024 年活動將以擴大令人興奮的吉普車和越野車品牌展示陣容為特色，當中包括首次參展和再度參展的參展商，並提供試駕機會。

由於消費者興趣急速成長，吉普車人氣和曝光率不斷飆升。這特別是在南加州，當地文化、氣候和地形均特別適合戶外冒險。LA Auto Show 將於 11 月 22 日至 12 月 1 日假洛杉磯會展中心舉行，聚集多個全球重要吉普車和越野車輛品牌，展示品牌能力和配件。今年的產品陣容包括 Chevy、GMC Hummer、Toyota、Subaru、INEOS、Ford、JEEP、Exodus Rigs 和 OVR 等。

Los Angeles Auto Show 和 AutoMobility LA 主席兼總裁 Terri Toennies 表示：「Los Angeles Auto Show 是汽車最新趨勢和創新的全球重要平台，而吉普車是我們最令人興奮的類別之一。參觀人士將可以親眼目睹和感受我們行業動態部份的力量與活力，我們也將再次為參觀人士帶來無與倫比的體驗。」

除了其他令人興奮的體驗之外，今年的節目包括：

露營吉普車 (Camp Jeep)。這個展覽佔地 30,000 平方英尺，為參觀人士提供體驗吉普車絕佳越野能力的機會，克服一系列障礙與挑戰。這是在車主可以駕駛車輛前，需要接受的嚴峻模擬測試。「露營吉普車」是個互動冒險區，專業四驅車手將展示 Jeep Wrangler Rubicon 392、Wrangler Rubicon 4XE、Grand Cherokee Trailhawk 4XE 和 Gladiator Rubicon 的強大實力與力量。

Ford 的 Bronco Mountain。參觀人士可在特別設計內外越野路線上駕駛，並攀越 Bronco Mountain，測試自己的膽識！這展區位於洛杉磯會展中心的北廣場，參觀人士可以親身見識 Bronco 的力量，同時了解該品牌的悠久傳統。他們還將試駕 Bronco 和 Bronco Sport Overlanding 車型，體驗 Bronco 越野能力的刺激。

由 OVRMag.com 提供 OVRLand Outpost。再一年來，這座 OVRLand Outpost 的 Outdoor Vehicle Recreation 突顯活力文化與社區。這展區展示令人難忘的 31 台吉普裝罝、3 台露營拖車，以及一系列公司、影響力者和贈品，慶祝為探索人跡罕至道路而製造的車輛。

世界著名四驅車 (World Famous 4x4)。修車和改車愛好者會前往這家位於 Burbank 的越野車店，它已建造、維修和更改卡車和全部品牌的四驅車。該店位於 The Garage Aftermarket，而座右銘是「你夢想，我們建造」(you dream it, we build it)。在過去 25 年來，他們的車輛已經亮相於無數國家雜誌、電影和電視節目。

陸上過夜 (Overland Overnight)。除了參觀人士活動，屆時由眾多傳媒、內容創作者和影響力者組成的精選群體，將於該會議中心過夜，盡情體驗吉普車。從 11 月 21 日（星期四）晚上 7 點開始，這些戶外、旅行和品味專家將可在展覽廳公眾開放時間前，盡情參觀。他們將於 Subaru 公園留宿、「露營吉普車山」(Camp Jeep Mountain) 旁紥營，Ford Bronco 賽道上睡覺，然後爬進 Toyota 過夜，度過與眾不同的一夜。全部內容將收錄於社交媒體，請即關注 @LAAutoShow，萬勿錯過！

關於 Los Angeles Auto Show 及 AutoMobility LA
Los Angeles Auto Show® 始於 1907 年，現時公認為全球最具影響力汽車活動之一。此車展表揚洛杉磯市民對汽車的持久熱愛，並為汽車業界提供全球首次亮相、科技與創新的平台。
此活動將於 11 月 22 日至 12 月 1 日開放予公眾參觀 10 天，當中包括感恩節。這為準汽車買家、業界高層、影響力者、車迷和希望在假期期間度過難忘一天的家庭，帶來萬勿錯過的活動。LA Auto Show 假洛杉磯會展中心舉行，這除了為洛杉磯帶來數億美元經濟、刺激當地就業市場，也成為洛杉磯會議中心最大收入來源。

AutoMobility LA® 2024 將於 11 月 21 日舉行傳媒及業界人士日，屆時將包括一系列革新的首次亮相與公告，以及一個多位主要汽車和科技領袖出席的會議議程。這些專家將登上 AutoMobility LA 的主要演講台，帶來一系列演講和小組討論，並探討汽車業界最迫切的問題。

傳媒聯絡
Kat Kirsch
[email protected]

Tania Weinkle
[email protected]

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