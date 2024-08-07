洛杉矶国际车展®AutoMobility LA® 2024活动开放报名

全球顶级汽车新闻和行业盛会宣布推出2024年全新扩展计划

洛杉矶2024年8月7日 /美通社/ -- 洛杉矶国际车展® （简称“洛杉矶车展”）今日宣布， AutoMobility LA® 2024 活动（简称“AMLA 2024”）现已开放报名。 全球顶级汽车新闻和行业盛会AMLA 2024将于11月21日星期四在洛杉矶会议中心举行，并推出2024年全新扩展计划。 该活动将接待数千名汽车行业高管、资深媒体代表、行业思想领袖和影响者。此次活动将汇集数千名汽车行业高管、认证媒体代表、行业思想领袖和业内名人。

AMLA 2024的活动重点将是来自世界各地汽车制造商的一系列新车在全球和北美的首次亮相。 包括新闻发布会等完整活动日程将在未来几个月内公布。

今年，AutoMobility LA将首次推出Fleet Mobility Showcase，作为一项展示车队领域最新车辆、技术和产品创新的展览，涵盖了从乘用车到8级重型卡车的全部信息。 与会者可以与原始设备制造商（OEM）互动，探索其最新产品，并在现场体验众多车辆的试乘和试驾活动。

展览产品包括多种电动汽车（EV）、氢燃料电池电动汽车（HFCEV）和内燃机汽车（ICE），确认参展的公司包括：

Ford Pro

Nikola Motors

Isuzu Commercial Trucks of America

本次活动还将重现AMLA主舞台，并推出精心策划的栏目，汇集汽车和技术领域的顶尖人才。 这些专家将通过一系列实际案例研究、演讲和小组讨论，探讨行业最紧迫的问题。

今年已确认的演讲嘉宾包括：

Marques McCammon – Karma Automotive总裁

– Karma Automotive总裁 Hussein Al Attar – BMW Group Designworks汽车设计总监

– BMW Group Designworks汽车设计总监 Mary Jo Madda博士 – Google.org高级项目经理

“AutoMobility LA是汽车、技术、设计和政策领域的顶尖人士汇聚一堂、共同推动行业发展的地方，”洛杉矶车展和AutoMobility LA的总裁兼首席运营官Terri Toennies表示。 “从精彩的新车发布再到我们的会议内容，此次活动带来了激动人心的体验和教育意义，为与会者提供了联络平台，并为其创造实际合作的机会。 我们对于汽车行业的创新趋势和发展势头，以及随之而来的对AutoMobility LA 2024的参与需求都倍感兴奋。”

此外，洛杉矶车展欣然宣布THE ZEVAS™奖项的回归，该奖项旨在表彰目前可供销售或预订的最新零排放车辆。 THE ZEVAS于2021年首次推出，旨在褒奖新兴和知名汽车制造商及其在新电动和混合动力汽车以及现有车型的新零排放版本方面的创新。 加利福尼亚州继续引领美国新电动和混合动力车辆的发展，2023年其销量占总销量的26%（资料来源： Edmunds ），这一时间地点用来庆祝该类别持续、成熟的创新及其积极影响再合适不过了。

AMLA 2024现已开放报名，经认可和批准的媒体可免费注册。 业内与会者可在10月31日之前享受149美元的“早鸟”注册费。 自11月1日起，249美元的全额注册费将适用于所有获批的业内报名者。 点击https://automobilityla-2024.reg.buzz/即可报名。

AMLA 2024结束后，洛杉矶车展将于2024年11月22日至12月1日对公众开放。

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关于洛杉矶国际车展和AutoMobility LA

洛杉矶国际车展®创办于1907年，是世界上最具影响力的汽车盛会之一。 该展览展现了洛杉矶人对汽车的持久热爱，并为行业内汽车发布、技术和创新提供了全球化的平台。

车展将于11月22日至12月1日对公众开放，持续10天，包括感恩节当天。 这是一个准车主、行业高管、业内名人、汽车爱好者，以及想在假日期间享受难忘一天的家庭不能错过的活动。 洛杉矶车展在洛杉矶会议中心举行，为城市经济贡献数亿美元，刺激当地就业市场，是会议中心的首要收入来源。

11月21日，即车展的媒体和行业日，AutoMobility LA将推出一系列开创性的新车发布和公告，以及由汽车和技术领域领军人物参与的会议活动。 这些专家将于AutoMobility LA的主舞台通过一系列演讲和小组讨论，探讨业内最为紧迫的问题。

媒体联系人

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Tania Weinkle

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Dan Sampson

洛杉矶国际车展与AutoMobility LA首席营销与传播官

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Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA