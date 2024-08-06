洛杉磯汽車展（LA Auto Show®）開始接受報名參加2024年洛杉磯汽車城（AutoMobility LA® 2024）活動

首屈一指的全球汽車新聞和行業活動宣佈2024年全新擴展節目內容

洛杉磯2024年8月7日 /美通社/ -- 洛杉磯汽車展® （LA Auto Show）今天宣佈，2024年洛杉磯汽車城（AutoMobility LA® 2024 ）（以下簡稱「AMLA 2024」）訪客登記現已開放。首屈一指的全球汽車媒體和行業活動AMLA 2024將於11月21日（星期四）在洛杉磯會議中心（Los Angeles Convention Center）舉行，且特別為2024年帶來嶄新的擴展節目內容。活動將招待成千上萬的汽車企業主管、認可媒體代表、行業思想領袖、網絡紅人。

AMLA 2024的重點將是世界各地汽車製造商一系列全球和北美首次亮相的最新車款。完整活動時間表，包括新聞發佈會時間，將在未來幾個月公佈。

今年，洛杉磯汽車城（AutoMobility LA）將首次展出「Fleet Mobility Showcase」，一個有關展覽車隊領域的最新車輛、技術和產品創新展覽，展出從客車到8級重型卡車的所有內容。與會者可以與OEM製造商互動，探索其最新產品，並在現場許多車輛中享受騎行和駕駛體驗。

展會將展示各款電動車、HFCEV和ICE產品，已確認出席的參展商包括：

福特專業汽車（Ford Pro）

尼古拉汽車（Nikola Motors）

美國五十鈴商用貨車（Isuzu Commercial Trucks of America）

2024年的活動還將包括AMLA主舞台的回歸，節目內容經精心策劃，出席嘉賓包括多位汽車和技術領域的業界領袖。這些專家將出席一系列實際案例研究、演講和小組討論，探討最迫切的行業問題。

今年已確認的演講者名單包括：

Marques McCammon — 卡瑪汽車（Karma Automotive）總裁

— 卡瑪汽車（Karma Automotive）總裁 Hussein Al Attar —— 寶馬集團設計工程（BMW Group Designworks）汽車設計總監

—— 寶馬集團設計工程（BMW Group Designworks）汽車設計總監 Dr. Mary Jo Madda —— Google.org高級項目經理

洛杉磯汽車展（Los Angeles Auto Show）兼洛杉磯汽車城（AutoMobility LA）主持兼營運總監Terri Toennies表示：「洛杉磯汽車城（AutoMobility LA）讓汽車、技術、設計和政策領域頂尖人士聚集起來，推動行業發展前進。」「從出色的首推車輛產品到會議內容，這次活動提供興奮、教育、交流，並促進與會者之間的真實合作機會。我們對汽車行業的創新和動力，以及從而導致的2024年洛杉磯汽車城（AutoMobility LA 2024）的參與需求感到興奮。」

洛杉磯汽車展（LA Auto Show）還很高興宣佈THE ZEVAS™獎勵計劃回歸，旨在表揚目前可供銷售或預訂的最新零排放車輛。THE ZEVAS於2021年首次推出，以表揚新興和成熟汽車製造商，並慶祝這些汽車製造商在新電動和混合動力車輛方面的創新，亦向現有車型的全新零排放版本致敬。加州在採用新電動和混合動力汽車方面繼續領先美國，佔2023年全部銷售量的 26%（資料來源：Edmunds），因此，展會時間和地點非常適合慶祝電動車類別一致且經過驗證的創新和積極影響。

AMLA 2024現已開始報名，經認可和批准的媒體可免費報名。業界參與者可以在10月31日起享受149美元的「早鳥」報名費。從11月1日起，全額報名費為249美元，費用將適用於所有經批准的業界註冊人士。立即在https://automobilityla-2024.reg.buzz/登記報名。

在AMLA 2024之後，洛杉磯汽車展（LA Auto Show）將於2024年11月22日至12月1日期間向公眾開放。

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關於洛杉磯汽車展（Los Angeles Auto Show）和洛杉磯汽車城（AutoMobility LA）

自 1907 年創辦以來，洛杉磯汽車展（Los Angeles Auto Show®）被廣泛認為是全球最有影響力的汽車活動之一。該汽車展慶祝洛杉磯市民對自己的汽車持久的熱愛，並為行業首次、技術和創新提供了全球平台。

汽車展於11月22日至12月1日向公眾開放，持續10天，包括感恩節。對於潛在的汽車買家、行業主管、網紅、汽車愛好者以及希望在假期期間享受難忘的一天的家庭來說，這是一個必須參加的活動。洛杉磯汽車展（LA Auto Show）在洛杉磯會議中心（Los Angeles Convention Center）舉行，為洛杉磯市的經濟貢獻數億美元，刺激當地就業市場，並且是洛杉磯會議中心首屈一指的收入來源。

11月21日，洛杉磯汽車城（AutoMobility LA）是汽車展的媒體和行業日，將包括一系列突破性的首次亮相和公告，以及一連串雲集汽車和技術領域領袖的大型會議。這些專家將在洛杉磯汽車城（AutoMobility LA）的主舞台上出席一系列演講和小組討論，探討最迫切的行業問題。

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Dan Sampson

洛杉磯汽車展（Los Angeles Auto Show）兼洛杉磯汽車城（AutoMobility LA）營銷及傳訊總監

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