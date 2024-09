Luohu erkundet wirtschaftliche Möglichkeiten in Europa und stärkt die Beziehungen zu Portugal

LIBSON, Portugal, 16. Sept. 2024 /PRNewswire/ -- Der Luohu District in Shenzhen, in der südchinesischen Provinz Guangdong, hat im Anschluss an eine kürzliche Tour durch den asiatisch-pazifischen Raum eine neue Delegation nach Spanien und Portugal entsandt, die sich auf die Erkundung von Wirtschafts- und Handelsmöglichkeiten auf dem europäischen Markt konzentriert.

More than 30 prominent Portuguese companies and institutions attend the promotional event of Luohu in Lisbon, Portugal on Thursday

Die China (Shenzhen•Luohu) - An der Konferenz über wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit und Austausch, die am Donnerstag in Lissabon stattfand, nahmen mehr als 30 prominente portugiesische Unternehmen und Institutionen teil, darunter die Oveiras Valley Investment Agency (OVIA) und die Timing Group.

Diese Unternehmen zeigten großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit Luohu, insbesondere in Bereichen wie Gesundheitswesen, Finanzen, Medien, Unternehmensdienstleistungen und Kulturtourismus. Die Veranstaltung war ein bedeutender Schritt zur Förderung von Partnerschaften zwischen Luohu und den wichtigsten Akteuren der portugiesischen Wirtschaft, von denen beide Seiten profitieren.

Während die Industrie in Luohu floriert, verstärkt der Bezirk seine globale Präsenz durch die Förderung ausländischer Investitionen und stärkt so die Handels- und Investitionstätigkeit. Luohu liegt im Herzen von Shenzhen, einer schnell wachsenden Innovationsstadt, die in den letzten vier Jahrzehnten wirtschaftliche Erfolge erzielt hat, und verfügt über die Säulen Finanzen, Handel und Unternehmensdienstleistungen. Der Bezirk zeichnet sich auch in Bereichen wie kulturellem Schaffen, Gold und Schmuck aus.

Da der Dienstleistungssektor mit 94 Prozent des BIP in Luohu dominiert, gibt es im Bezirk über 100 zugelassene Finanzinstitute, darunter große Firmen wie PwC, EY und Deloitte. Angetrieben von starken Anreizen expandiert die Gesundheitsbranche in Luohu schnell. Der Bezirk ist in den Bereichen medizinische Ästhetik, hochmoderne medizinische Geräte, Biowissenschaften und Gesundheitsmanagement führend und zeichnet sich durch einen unaufhaltsamen Fortschritt aus.

Sie hat auch der Entwicklung von Präzisionsmedizin, High-End-Gesundheitserhaltung, innovativen Arzneimitteln, High-End-Medizinprodukten und anderen spezialisierten Bereichen Priorität eingeräumt. Die reichhaltigen klinischen Anwendungsszenarien des Distrikts bieten auch eine gute Grundlage für die Erforschung, Entwicklung und Umsetzung innovativer Arzneimittel und medizinischer Geräte. Im Jahr 2023 werden in Luohu 32 innovative Plattformen im Bereich Medizin und Gesundheit eingerichtet, darunter das Shenzhen-Europe Innovation Medicine and Health Research Center.

Das Zentrum wurde gemeinsam von der Bezirksregierung und dem Shenzhen Institute of Advanced Technology der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, einem der führenden Forschungsinstitute in China, entwickelt und hat einen Pool internationaler Talente angeworben.

Neben der Innovation hat Luohu auch politische Anreize zur Förderung der medizinischen Kosmetik geschaffen. Ende 2023 hat der Bezirk die Führung in der Stadt übernommen, indem er 10 Maßnahmen für den Sektor herausgegeben hat. Von den Maßnahmen beschloss der Bezirk, eine Drehscheibe für den Konsum von medizinischer Ästhetik zu errichten, den Handel mit medizinisch-ästhetischen Produkten und Dienstleistungen zu unterstützen und die Dienstleistungsqualität des Sektors sowohl online als auch offline zu regulieren.

Während des Besuchs der Delegation in Spanien und Portugal versprach die Bezirksregierung, die Dienstleistungen und das Geschäftsumfeld zu verbessern, um Unternehmen und Investoren aus dem In- und Ausland anzuziehen.

Die Delegation traf in Lissabon auch mit Branchenführern wie der Global Media Group, der Joinko Group und EFG International zusammen und unterstrich damit das Engagement von Luohu für die Stärkung der Beziehungen und die Förderung der Zusammenarbeit auf globaler Ebene.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2505892/20240915122405.jpg