Luohu explore les opportunités économiques en Europe et renforce ses liens avec le Portugal

LIBSON, Portugal, 16 sept. 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une démarche stratégique faisant suite à une récente tournée dans la région Asie-Pacifique, le Luohu District de Shenzhen, situé dans la province de Guangdong en Chine du Sud, a envoyé une nouvelle délégation en Espagne et au Portugal, avec pour objectif d'explorer les opportunités économiques et commerciales sur le marché européen.

More than 30 prominent Portuguese companies and institutions attend the promotional event of Luohu in Lisbon, Portugal on Thursday

La Chine (Shenzhen•Luohu) - La conférence sur la coopération et les échanges économiques et commerciaux avec le Portugal (Lisbonne), qui s'est tenue jeudi à Lisbonne, a vu une forte participation de plus de 30 entreprises et institutions portugaises de premier plan, dont l'agence d'investissement de la vallée d'Oveiras (OVIA) et le groupe Timing.

Ces entités ont manifesté un vif intérêt pour une collaboration avec Luohu, en particulier dans des secteurs tels que les soins de santé, la finance, les médias, les services aux entreprises et le tourisme culturel. Cet événement a marqué une étape importante dans la promotion de partenariats mutuellement bénéfiques entre Luohu et des acteurs clés du paysage commercial portugais.

Alors que les industries de Luohu prospèrent, le district renforce sa présence mondiale par la promotion des investissements étrangers, ce qui stimule les activités de commerce et d'investissement. Luohu, situé au cœur de Shenzhen, une ville innovante en plein essor qui a connu le succès économique au cours des quatre dernières décennies, s'enorgueillit des piliers de la finance, du commerce et des services aux entreprises. Le district excelle également dans des secteurs tels que la créativité culturelle, l'or et la joaillerie.

L'industrie des services domine le PIB de Luohu avec 94 %, et le district abrite plus de 100 institutions financières agréées, dont de grandes entreprises telles que PwC, EY et Deloitte. Sous l'impulsion de politiques incitatives fortes, l'industrie de la santé se développe rapidement à Luohu. Le district excelle dans les domaines de l'esthétique médicale, des dispositifs médicaux de pointe, des sciences de la vie et de la gestion de la santé, et fait preuve d'un progrès constant.

Elle a également donné la priorité au développement de la médecine de précision, à la préservation de la santé haut de gamme, aux médicaments innovants, aux dispositifs médicaux haut de gamme et à d'autres domaines spécialisés. Les riches scénarios d'application clinique du district constituent également une bonne base pour la recherche, le développement et la transformation de médicaments et de dispositifs médicaux innovants. En 2023, Luohu a vu la création de 32 plateformes innovantes dans le domaine de la médecine et de la santé, dont le centre de recherche Shenzhen-Europe Innovation Medicine and Health.

Développé conjointement par le gouvernement du district et l'Institut de technologie avancée de Shenzhen de l'Académie chinoise des sciences, l'un des meilleurs instituts de recherche en Chine, le centre a recruté un groupe de talents internationaux.

Outre l'innovation, Luohu a mis en place des politiques d'incitation pour stimuler le secteur de la cosmétologie médicale. À la fin de l'année 2023, le district a pris la tête de la ville en publiant 10 mesures pour le secteur. Parmi ces mesures, le district a décidé de créer un centre de consommation d'esthétique médicale, de soutenir le commerce et les services de produits d'esthétique médicale et de réglementer la qualité des services du secteur, tant en ligne que hors ligne.

Lors de la visite de la délégation en Espagne et au Portugal, le gouvernement du district s'est engagé à améliorer les services et l'environnement commercial afin d'attirer les entreprises et les investisseurs des marchés nationaux et internationaux.

La délégation s'est également entretenue avec des leaders du secteur tels que Global Media Group, Joinko Group et EFG International à Lisbonne, démontrant ainsi l'engagement de Luohu à renforcer les liens et à encourager la collaboration à l'échelle mondiale.

