Lupin et Tenpoint Therapeutics annoncent un partenariat stratégique visant à commercialiser YUVEZZI™ dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Suisse, en Norvège et en Islande

Ce partenariat témoigne d'un engagement commun à élargir l'accès mondial au seul collyre à double principe actif administré une fois par jour pour la correction de la presbytie, sur le segment en pleine croissance de la prise en charge de la presbytie

MUMBAI, Inde, NAPLES, Floride, WARREN, New Jersey, AMSTERDAM et LONDRES, 20 août 2026 /PRNewswire/ -- Lupin Limited (« Lupin »), géant pharmaceutique mondial (BSE : 500257) (NSE : LUPIN) (REUTERS : LUPIN.BO) (BLOOMBERG : LPCIN) a annoncé aujourd'hui que VISUfarma B.V. (« VISUfarma »), filiale détenue à 100 % par Lupin, a conclu un accord de licence exclusif avec Visus Therapeutics Inc., aux États-Unis, filiale détenue à 100 % par Tenpoint Therapeutics Holding Limited (« Tenpoint »). Ce partenariat confère à VISUfarma les droits exclusifs pour mener à bien des activités réglementaires, la commercialisation, le marketing, la promotion, la distribution et la vente de YUVEZZI™ (solution ophtalmique dosée à 2,75 % de carbachol et 0,1 % de tartrate de brimonidine), un produit ophtalmique exclusif indiqué dans le traitement de la presbytie chez l'adulte, au sein de l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Suisse, en Norvège et en Islande (territoires sous licence).

Tenpoint Therapeutics Logo

Dans le cadre de l'accord, VISUfarma réalisera un investissement stratégique dans Visus. Tenpoint et Visus, individuellement ou conjointement, pourront également percevoir des paiements liés à la réalisation d'étapes réglementaires et commerciales, des paiements liés à la mise sur le marché ainsi que des redevances échelonnées calculées sur le chiffre d'affaires net.

Vinita Gupta, directrice générale de Lupin, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Tenpoint Therapeutics pour proposer un nouveau traitement ophtalmologique qui s'inscrit dans notre stratégie de soins spécialisés. Dans la foulée de l'acquisition stratégique de VISUfarma, ce partenariat renforce encore davantage notre pôle de soins oculaires et étend notre présence sur les principaux marchés européens. L'ajout de YUVEZZI™ souligne notre engagement à élargir l'accès à des traitements différenciés, à améliorer les résultats pour les patients et à renforcer notre position de leader dans le domaine des soins ophtalmologiques sur l'ensemble des territoires sous licence. »

« Ce partenariat passionnant marque une étape importante pour Tenpoint alors que nous poursuivons nos efforts pour mettre YUVEZZI™ à la disposition des millions de patients atteints de presbytie et des professionnels de la vue à travers le monde », a déclaré Henric Bjarke, directeur général de Tenpoint. « Les solides activités commerciales de Lupin couvrent les principaux marchés européens, et la présence de longue date de VISUfarma, sa filiale spécialisée en ophtalmologie, dans le secteur des soins oculaires, en fait un excellent partenaire. Nous nous réjouissons de collaborer avec vous pour lancer YUVEZZI™ en Europe. »

Premier et unique collyre à double principe actif, administré une fois par jour et homologué pour le traitement de la presbytie, YUVEZZI™ représente une avancée majeure dans le domaine des soins oculaires. L'intégration de YUVEZZI™ vient renforcer le portefeuille de produits ophtalmologiques de Lupin et s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à développer son activité dans le domaine des soins spécialisés grâce à des traitements innovants qui répondent à des besoins importants et non satisfaits des patients.

Tenpoint poursuit la commercialisation de YUVEZZI™ aux États-Unis après l'autorisation récemment accordée par la FDA américaine. Grâce à des partenariats régionaux stratégiques à l'échelle mondiale, YUVEZZI™ étend encore davantage sa portée, et Tenpoint a déjà déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché (MMA) au Royaume-Uni, dans le cadre de la procédure de reconnaissance internationale de la MHRA. Elle poursuivra la mise en œuvre de ses projets visant à déposer des demandes d'autorisation de mise sur le marché pour YUVEZZI™ dans d'autres régions clés à travers le monde.

À propos de Lupin

Lupin Limited est un leader pharmaceutique mondial dont le siège social se trouve à Mumbai, en Inde. L'entreprise bénéficie d'une forte présence en Inde, aux États-Unis, sur d'autres marchés développés et sur les marchés émergents, et ses produits sont distribués sur plus de 100 marchés. Lupin dispose d'un portefeuille diversifié comprenant des génériques, des génériques complexes, des médicaments de spécialité et des biosimilaires, et continue de renforcer sa position sur le marché grâce à ce portefeuille différencié. La société conserve une position de leader solide aux États-Unis et en Inde dans ses principaux domaines thérapeutiques, notamment les maladies cardiovasculaires, respiratoires, le diabète, les troubles gastro-intestinaux et la santé des femmes. Quinze sites de production à la pointe de la technologie assurent la pérennité de ses activités, auxquels s'ajoutent six centres de recherche et un effectif dévoué de plus de 26 000 professionnels. Lupin poursuit le développement de son écosystème de santé grâce à des solutions de diagnostic, à la santé numérique, à des programmes d'accompagnement des patients et à des initiatives de prise en charge des maladies. Le développement durable reste un pilier fondamental de la stratégie commerciale de l'entreprise.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lupin.com ou suivez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/lupin

À propos de YUVEZZI™

YUVEZZI™ (solution ophtalmique dosée à 2,75 % de carbachol et 0,1 % de tartrate de brimonidine) est un collyre à double principe actif, à prise unique quotidienne, approuvé par la Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement de la presbytie, une affection caractérisée par une perte progressive de l'acuité visuelle de près qui commence généralement vers l'âge de 45 ans.

YUVEZZI associe deux principes actifs qui agissent en synergie pour améliorer la vision de près. Le carbachol aide les pupilles à se rétrécir (ou à se « contracter »), facilitant la mise au point de près. La brimonidine empêche les pupilles de s'agrandir excessivement (ou de « se dilater »).

Pour plus d'informations sur YUVEZZI et pour consulter la notice complète, veuillez consulter le site www.YUVEZZI.com. Les professionnels de la vue peuvent consulter le site www.YUVEZZIECP.com pour obtenir des ressources supplémentaires.

YUVEZZI™ : informations importantes relatives à la sécurité

N'utilisez pas YUVEZZI si vous êtes allergique à l'un de ses composants ou si vous souffrez actuellement d'une inflammation de l'iris (iritis). Avant de prendre YUVEZZI, informez votre médecin si vous souffrez de dépression, d'hypotension ou de troubles circulatoires. YUVEZZI peut entraîner une vision temporairement floue, trouble ou assombrie. Si vous ressentez ces symptômes, évitez de conduire, d'utiliser des machines et de pratiquer des activités dangereuses.

Faites preuve de prudence si vous conduisez de nuit et lorsque vous menez d'autres activités dans des conditions de faible luminosité.

Appelez immédiatement votre médecin si vous constatez soudainement des flashs lumineux, des corps flottants ou une perte de vision.

Veillez à ce que l'embout du flacon n'entre pas en contact avec votre œil, votre paupière ou toute autre surface.

Les effets indésirables les plus fréquents associés à YUVEZZI sont des maux de tête, des troubles de la vision, ainsi que des douleurs et/ou irritations oculaires temporaires lors de l'utilisation. Cette liste d'effets indésirables causés par YUVEZZI n'est pas exhaustive.

La plupart des effets indésirables étaient généralement légers, ne duraient pas longtemps et disparaissaient d'eux-mêmes.

À propos de Tenpoint Therapeutics

Tenpoint Therapeutics Ltd. est une société pharmaceutique ophtalmologique en phase commerciale spécialisée dans la commercialisation de YUVEZZI™ (solution ophtalmique dosée à 2,75 % de carbachol et 0,1 % de tartrate de brimonidine), le premier et unique collyre à double principe actif destiné au traitement de la presbytie, une affection qui touche près de 128 millions de personnes aux États-Unis et environ 2 milliards de personnes dans le monde. En comprenant les besoins concrets et en s'associant à des professionnels de la vue, Tenpoint s'efforce d'apporter des solutions innovantes pour les yeux vieillissants.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://tenpointtherapeutics.com/

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