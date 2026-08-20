-Lupin y Tenpoint Therapeutics anuncian una alianza estratégica para comercializar YUVEZZI™ en la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Noruega e Islandia

Esta alianza demuestra un compromiso compartido para ampliar el acceso global al único colirio de doble acción para la corrección de la presbicia, de administración diaria, en el segmento de rápido crecimiento del tratamiento de la presbicia.

MUMBAI, India y NAPLES, Fla. y WARREN, New Jersey y AMSTERDAM y LONDRES, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La importante farmacéutica mundial Lupin Limited ("Lupin") (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN) anunció hoy que VISUfarma B.V. ("VISUFarma"), una filial de propiedad total de Lupin, ha celebrado un acuerdo de licencia exclusiva con Visus Therapeutics Inc., U.S.A., una filial de propiedad total de Tenpoint Therapeutics Holding. Limitado ("Tenpoint"). Esta asociación otorga a VISUfarma los derechos exclusivos para llevar a cabo actividades regulatorias, comercialización, marketing, promoción, distribución y venta de YUVEZZI™ (solución oftálmica de tartrato de carbacol y brimonidina) al 2,75 %/0,1%, un producto oftálmico patentado indicado para el tratamiento de la presbicia en adultos, en la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Noruega e Islandia (Territorios con Licencia).

Tenpoint Therapeutics Logo

En virtud del acuerdo, VISUfarma realizará una inversión estratégica en Visus. Tenpoint y Visus, de forma individual o conjunta, también podrán recibir pagos por hitos regulatorios y comerciales, así como regalías escalonadas basadas en las ventas netas.

Vinita Gupta, consejera delegada de Lupin, declaró: "Estamos encantados de asociarnos con Tenpoint Therapeutics para ofrecer una nueva terapia oftálmica que impulsa nuestra estrategia de atención especializada. Esta alianza, que se basa en la adquisición estratégica de VISUfarma, fortalece aún más nuestra división de atención oftalmológica y amplía nuestra presencia en mercados europeos clave. La incorporación de YUVEZZI™ subraya nuestro compromiso de ampliar el acceso a terapias diferenciadas, mejorar los resultados para los pacientes y consolidar nuestro liderazgo en el cuidado ocular en los Territorios con Licencia".

"Esta emocionante alianza representa un paso importante para Tenpoint, ya que continuamos trabajando para que YUVEZZI™ esté disponible para millones de pacientes con presbicia y profesionales de la salud visual en todo el mundo", declaró Henric Bjarke, consejero delegado de Tenpoint. "La sólida presencia comercial de Lupin abarca los principales mercados europeos, y la dilatada trayectoria de su empresa de oftalmología especializada, VISUfarma, en el sector oftalmológico, la convierte en un socio excelente. Esperamos colaborar estrechamente para llevar YUVEZZI™ a Europa".

Como el primer y único colirio de doble acción de administración diaria aprobado para la presbicia, YUVEZZI™ representa un avance significativo en el cuidado de la vista. La incorporación de YUVEZZI™ amplía la cartera de productos oftalmológicos de Lupin y respalda la estrategia de la compañía para expandir su negocio de atención especializada mediante terapias innovadoras que abordan importantes necesidades no cubiertas de los pacientes.

Tenpoint está impulsando la comercialización de YUVEZZI™ en Estados Unidos tras su reciente aprobación por la FDA. Esto amplía aún más el alcance de YUVEZZI™ a través de alianzas estratégicas regionales en todo el mundo, y Tenpoint ya ha presentado una solicitud de autorización de comercialización en Reino Unido, mediante el Procedimiento de Reconocimiento Internacional de la MHRA. Continuará ejecutando sus planes para las solicitudes regulatorias de YUVEZZI™ en otras regiones clave a nivel mundial.

Acerca de Lupin

Lupin Limited es una empresa farmacéutica líder a nivel mundial con sede en Mumbai, India, y una fuerte presencia en India, Estados Unidos, otros mercados desarrollados y mercados emergentes. con productos distribuidos en más de 100 mercados. Lupin cuenta con una cartera diversificada que abarca medicamentos genéricos, genéricos complejos, medicamentos especializados y biosimilares, y continúa fortaleciendo su posición en el mercado a través de una cartera diferenciada. La compañía mantiene un sólido liderazgo en EE.UU. e India en áreas terapéuticas clave, como la cardiovascular, respiratoria, la diabetes, la gastroenterología y la salud de la mujer. Quince modernas instalaciones de fabricación respaldan operaciones sostenibles, con seis centros de investigación y una plantilla de más de 26.000 profesionales. Lupin continúa expandiendo el ecosistema de la salud mediante diagnósticos, salud digital, programas de apoyo al paciente e iniciativas de gestión de enfermedades. La sostenibilidad sigue siendo un pilar fundamental de la estrategia empresarial de la compañía.

Para obtener más información, visite www.lupin.com o síganos en LinkedIn https://www.linkedin.com/company/lupin

Acerca de YUVEZZI™

YUVEZZI™ (solución oftálmica de carbacol y tartrato de brimonidina) al 2,75 %/0,1 % es un colirio de doble acción de administración diaria, aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para el tratamiento de la presbicia, una afección caracterizada por la pérdida gradual de la agudeza visual de cerca que generalmente comienza alrededor de los 45 años.

YUVEZZI combina dos medicamentos que actúan conjuntamente para mejorar la visión de cerca. El carbacol ayuda a que las pupilas se contraigan, facilitando el enfoque de cerca. La brimonidina ayuda a evitar que las pupilas se dilaten demasiado.

Para obtener más información sobre YUVEZZI y la información completa de prescripción, visite www.YUVEZZI.com. Los profesionales de la salud visual pueden visitar www.YUVEZZIECP.com para obtener recursos adicionales.

Información importante de seguridad de YUVEZZI™

No use YUVEZZI si es alérgico a alguno de sus ingredientes o si actualmente tiene inflamación del iris (iritis). Antes de tomar YUVEZZI, informe a su médico si tiene depresión, presión arterial baja o problemas circulatorios. YUVEZZI puede causar visión borrosa, tenue u oscura temporalmente. Si experimenta esto, evite conducir, operar maquinaria y participar en actividades peligrosas.

Tenga precaución al conducir de noche y al realizar otras actividades con poca luz.

Llame a su médico de inmediato si experimenta repentinamente destellos de luz, moscas volantes o pérdida de la visión.

No permita que la punta del vial toque su ojo, párpado ni ninguna otra superficie.

Los efectos secundarios más comunes de YUVEZZI son dolor de cabeza, visión borrosa y dolor o irritación ocular temporal al usarlo. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de YUVEZZI.

La mayoría de los efectos secundarios fueron generalmente leves, de corta duración y desaparecieron por sí solos.

Acerca de Tenpoint Therapeutics

Tenpoint Therapeutics Ltd. es una compañía farmacéutica oftálmica en fase comercial, centrada en la comercialización de YUVEZZI™ (solución oftálmica de carbacol y tartrato de brimonidina) al 2,75 %/0,1 %, el primer y único colirio de doble acción para el tratamiento de la presbicia, una afección que afecta a casi 128 millones de personas en EE.UU. y a aproximadamente 2.000 millones en todo el mundo. Al comprender las necesidades reales y colaborar con profesionales de la salud visual, Tenpoint trabaja para innovar en el cuidado de la vista.

Para obtener más información, visite https://tenpointtherapeutics.com/

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