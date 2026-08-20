Lupin und Tenpoint Therapeutics geben strategische Partnerschaft zur Vermarktung von YUVEZZI™ in der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Norwegen und Island bekannt

Zeigt das gemeinsame Engagement, den weltweiten Zugang zu den einzigen Augentropfen mit zwei Wirkstoffen zur Korrektur der Presbyopie – die nur einmal täglich angewendet werden – im schnell wachsenden Segment des Presbyopie-Managements zu erweitern

MUMBAI, Indien, sowie NAPLES, Florida, WARREN, New Jersey, AMSTERDAM und LONDON, 20. August 2026 /PRNewswire/ -- Der weltweit tätige Pharmakonzern Lupin Limited („Lupin") (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN) verkündete heute, dass VISUfarma B.V. („VISUfarma"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Lupin, einen exklusiven Lizenzvertrag mit Visus Therapeutics Inc., USA, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Tenpoint Therapeutics Holding Limited („Tenpoint"), abgeschlossen hat. Diese Partnerschaft gewährt VISUfarma die exklusiven Rechte zur Durchführung von Zulassungsverfahren sowie zur Kommerzialisierung, Vermarktung, Werbung, zum Vertrieb und Verkauf von YUVEZZI™ (Carbachol- und Brimonidintartrat-Augentropfen) 2,75 %/0,1 %, einem firmeneigenen Augenmedikament zur Behandlung von Presbyopie bei Erwachsenen, in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in der Schweiz, in Norwegen und in Island (Lizenzgebiete).

Tenpoint Therapeutics Logo

Im Rahmen der Vereinbarung wird VISUfarma eine strategische Investition in Visus tätigen. Tenpoint und Visus haben zudem – einzeln oder gemeinsam – Anspruch auf Meilensteinzahlungen für Zulassungs- und Vermarktungserfolge sowie auf gestaffelte Lizenzgebühren auf Basis des Nettoumsatzes.

Vinita Gupta, Chief Executive Officer von Lupin, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Tenpoint Therapeutics, um eine neuartige ophthalmologische Therapie auf den Markt zu bringen, die unsere Strategie im Bereich der Spezialversorgung vorantreibt. Aufbauend auf der strategischen Übernahme von VISUfarma stärkt diese Partnerschaft unser Geschäftsfeld der Augenheilkunde weiter und erweitert unsere Präsenz in wichtigen europäischen Märkten. Die Aufnahme von YUVEZZI™ unterstreicht unser Engagement, den Zugang zu differenzierten Therapien zu erweitern, die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern und unsere Führungsposition in der Augenheilkunde in den Lizenzgebieten zu festigen."

„Diese spannende Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt für Tenpoint, während wir unsere Arbeit fortsetzen, um YUVEZZI™ für Millionen von Patienten mit Presbyopie und Augenärzten weltweit verfügbar zu machen", sagte Henric Bjarke, Chief Executive Officer von Tenpoint. „Lupins starke Vertriebsaktivitäten erstrecken sich über wichtige europäische Märkte, und die langjährige Präsenz seines auf Spezialaugenheilkunde spezialisierten Unternehmens VISUfarma im Bereich der Augenheilkunde macht Lupin zu einem hervorragenden Partner. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der Einführung von YUVEZZI™ in Europa."

Als erstes und einziges zugelassenes, einmal täglich anzuwendendes Augentropfenpräparat mit zwei Wirkstoffen gegen Presbyopie stellt YUVEZZI™ einen bedeutenden Fortschritt in der Augenheilkunde dar. Die Aufnahme von YUVEZZI™ in das Portfolio stärkt Lupins Augenheilkunde-Portfolio und unterstützt die Strategie des Unternehmens, sein Spezialmedizingeschäft durch innovative Therapien auszubauen, die wichtige ungedeckte Patientenbedürfnisse adressieren.

Tenpoint treibt die Vermarktung von YUVEZZI™ in den Vereinigten Staaten nach der kürzlich erfolgten Zulassung durch die US-amerikanische FDA voran. Dies erweitert die Reichweite von YUVEZZI™ durch strategische regionale Partnerschaften weltweit weiter, und Tenpoint hat im Vereinigten Königreich bereits einen Antrag auf Marktzulassung (MMA) über das internationale Anerkennungsverfahren der MHRA eingereicht. Das Unternehmen wird seine Pläne für Zulassungsanträge für YUVEZZI™ in anderen wichtigen Regionen weltweit weiter umsetzen.

Informationen zu Lupin

Lupin Limited ist ein weltweit führendes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Mumbai, Indien, das in Indien, den USA, anderen entwickelten Märkten und Schwellenländern stark vertreten ist und dessen Produkte in über 100 Märkten vertrieben werden. Lupin verfügt über ein diversifiziertes Portfolio, das Generika, komplexe Generika, Spezialmedikamente und Biosimilars umfasst, und stärkt seine Marktposition kontinuierlich durch ein differenziertes Portfolio. Das Unternehmen nimmt in den USA und in Indien in zentralen Therapiebereichen wie Herz-Kreislauf, Atemwege, Diabetes, Magen-Darm sowie Frauengesundheit eine führende Position ein. 15 hochmoderne Produktionsstätten gewährleisten einen nachhaltigen Betrieb, unterstützt durch 6 Forschungszentren und eine engagierte Belegschaft von über 26.000 Fachkräften. Lupin baut das Gesundheitsökosystem durch Diagnostik, digitale Gesundheit, Patientenunterstützungsprogramme und Initiativen zum Krankheitsmanagement weiter aus. Nachhaltigkeit ist nach wie vor eine zentrale Säule der Unternehmensstrategie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lupin.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn unter und https://www.linkedin.com/company/lupin

Informationen zu YUVEZZI™

YUVEZZI™ (Carbachol und Brimonidintartrat-Augentropfen) 2,75 %/0,1 % ist ein einmal täglich anzuwendendes Zweikomponenten-Augentropfenpräparat, das von der US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA) zur Behandlung von Presbyopie zugelassen ist, einer Erkrankung, die durch den allmählichen Verlust der Nahsehschärfe gekennzeichnet ist und typischerweise im Alter von etwa 45 Jahren einsetzt.

YUVEZZI kombiniert zwei Wirkstoffe, die zusammenwirken, um das Nahsehen zu verbessern. Carbachol bewirkt, dass sich die Pupillen verengen, wodurch das Fokussieren im Nahbereich erleichtert wird. Brimonidin verhindert, dass sich die Pupillen zu groß werden (oder „erweitern").

Weitere Informationen zu YUVEZZI sowie die vollständige Fachinformation finden Sie unter www.YUVEZZI.com. Augenärzte und Optiker finden weitere Informationen unter www.YUVEZZIECP.com .

YUVEZZI™ – Wichtige Sicherheitshinweise

Verwenden Sie YUVEZZI nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind oder derzeit an einer Entzündung der Iris (Iritis) leiden. Informieren Sie Ihren Arzt vor der Anwendung von YUVEZZI, wenn Sie an Depressionen, niedrigem Blutdruck oder Durchblutungsstörungen leiden. YUVEZZI kann vorübergehend verschwommenes, trübes oder dunkles Sehen verursachen. Wenn dies bei Ihnen auftritt, vermeiden Sie das Autofahren, den Umgang mit Maschinen und die Ausübung gefährlicher Tätigkeiten.

Seien Sie vorsichtig beim Fahren in der Nacht und bei anderen Tätigkeiten bei schlechten Lichtverhältnissen.

Rufen Sie sofort Ihren Arzt an, wenn Sie plötzlich Lichtblitze, Floater oder einen Sehverlust bemerken.

Achten Sie darauf, dass die Spitze der Ampulle weder Ihr Auge noch Ihr Augenlid oder eine andere Oberfläche berührt.

Die häufigsten Nebenwirkungen von YUVEZZI sind Kopfschmerzen, Sehstörungen sowie vorübergehende Augenschmerzen und/oder Augenreizungen bei der Anwendung. Dies sind jedoch nicht alle möglichen Nebenwirkungen von YUVEZZI.

Die meisten Nebenwirkungen waren im Allgemeinen leicht, hielten nicht lange an und klangen von selbst ab.

Informationen zu Tenpoint Therapeutics

Tenpoint Therapeutics Ltd. ist ein auf den kommerziellen Markt ausgerichtetes Pharmaunternehmen im Bereich der Augenheilkunde, das sich auf die Vermarktung von YUVEZZI™ (Carbachol und Brimonidintartrat-Augentropfen) 2,75 %/0,1 %, dem ersten und einzigen Augentropfen mit zwei Wirkstoffen zur Behandlung von Presbyopie, einer Erkrankung, von der fast 128 Millionen Menschen in den USA und weltweit etwa 2 Milliarden Menschen betroffen sind. Durch das Verständnis der Bedürfnisse in der Praxis und die Zusammenarbeit mit Augenärzten und Augenoptikern arbeitet Tenpoint daran, Innovationen für das alternde Auge zu entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter https://tenpointtherapeutics.com/

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