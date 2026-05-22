Lupin recibe la aprobación en China para la suspensión oral de fosfato de oseltamivir

Marca el debut de Lupin en el mercado chino

MUMBAI, India y BEIJING, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La farmacéutica global Lupin Limited (Lupin) (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN) anunció hoy que la Administración Nacional de Productos Médicos de China aprobó su Solicitud Abreviada de Nuevo Medicamento para el Fosfato de Oseltamivir, en colaboración con Yabao Pharmaceuticals, líder en el mercado de China de medicamentos pediátricos. Esto marca el primer lanzamiento de un producto de Lupin en China, un hito significativo en su expansión global.

Se lanzará y comercializará la suspensión oral de fosfato de oseltamivir de 6 mg/ml para ampliar el acceso, especialmente para uso pediátrico. Esto expande la presencia global de Lupin y reafirma su compromiso de brindar medicamentos asequibles y de alta calidad a pacientes y niños que los necesitan.

El fosfato de oseltamivir para suspensión oral, 6 mg (base)/mL, está indicado:

Para el tratamiento de la influenza A y B en pacientes de 2 semanas de edad o mayores.

Para la prevención de la influenza A y B en personas de 1 año de edad o mayores.

Fabrice Egros, presidente de Desarrollo Corporativo de Lupin, declaró: «Nos complace haber recibido la aprobación para la suspensión oral de oseltamivir en China. Este es un paso estratégico en nuestra entrada a uno de los mercados farmacéuticos más grandes del mundo. Refleja nuestro compromiso compartido de ampliar el acceso a terapias asequibles y de alta calidad, especialmente en pediatría. Esperamos consolidar nuestra presencia en este mercado gracias a nuestra colaboración».

Wei Ren, presidente de Yabao, declaró: «Nos complace anunciar la aprobación oficial de la suspensión oral de oseltamivir en China, lo que representa un hito clave en nuestra colaboración con Lupin. Esto refuerza el compromiso de Yabao con la calidad de los medicamentos pediátricos y demuestra nuestra sólida colaboración. Ampliaremos aún más nuestra cartera de I+D para medicamentos pediátricos y para enfermedades crónicas en adultos, con el fin de impulsar conjuntamente nuestros negocios».

Acerca de Lupin

Lupin Limited es una empresa farmacéutica líder a nivel mundial, con sede en Mumbai, India, y productos distribuidos en más de 100 mercados. Lupin se especializa en productos farmacéuticos, incluyendo formulaciones de marca y genéricas, genéricos complejos, productos biotecnológicos e ingredientes farmacéuticos activos. Con la confianza de profesionales de la salud y consumidores en todo el mundo, la compañía goza de una sólida posición en India y Estados Unidos en diversas áreas terapéuticas, como respiratoria, cardiovascular, antidiabética, antiinfecciosa, gastrointestinal, del sistema nervioso central y de la salud de la mujer. Lupin cuenta con 15 plantas de fabricación de vanguardia y 7 centros de investigación a nivel mundial, además de una plantilla de más de 24.000 profesionales. Lupin está comprometida con la mejora de los resultados de salud de los pacientes a través de sus filiales: Lupin Diagnostics, Lupin Digital Health y Lupin Manufacturing Solutions.

Para obtener más información, visite www.lupin.com o síganos en LinkedIn https://www.linkedin.com/company/lupin

Acerca de Yabao

Yabao Pharmaceutical Co. (Bolsa de Valores de Shanghái 600351) es una empresa farmacéutica líder en China con desarrollo, fabricación y comercialización totalmente integrados en el país. Yabao está impulsando el desarrollo estratégico de productos farmacéuticos innovadores, además de su consolidada presencia en el mercado de la medicina tradicional china moderna y los medicamentos genéricos. Además de sus sólidas capacidades clínicas y regulatorias, Yabao cuenta con amplia experiencia en formulación y producción de principios activos farmacéuticos (API), y cumple con los requisitos de buenas prácticas de fabricación (cGMP) gracias a dos plantas de producción aprobadas por la FDA de EE.UU. y una agencia europea, respectivamente. Para obtener más información sobre Yabao Pharmaceutical Co., visite www.yabao.com.cn

*Declaración de seguridad

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