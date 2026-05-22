Lupin reçoit l'approbation de la Chine pour la suspension orale de phosphate d'oseltamivir

Lupin fait son entrée sur le marché chinois

BOMBAY, Inde et PÉKIN, 22 mai 2026 /PRNewswire/ -- Lupin Limited (Lupin) (BSE : 500257) (NSE : LUPIN) (REUTERS : LUPIN.BO) (BLOOMBERG : LPCIN) annonce aujourd'hui que l'Administration nationale chinoise des produits médicaux a approuvé sa demande abrégée de nouveau médicament pour le phosphate d'oseltamivir, en partenariat avec Yabao Pharmaceuticals, un leader sur le marché chinois des médicaments pédiatriques. Il s'agit de la première entrée d'un produit de Lupin en Chine, une étape importante dans son expansion mondiale.

Le phosphate d'oseltamivir pour suspension orale, 6 mg/mL, sera lancé et commercialisé afin d'en élargir l'accès, en particulier pour un usage pédiatrique. Lupin renforce ainsi sa présence mondiale et son engagement à fournir des médicaments de haute qualité et abordables aux patients et aux enfants dans le besoin.

Le phosphate d'oseltamivir pour suspension orale, 6 mg (base)/mL est indiqué :

pour le traitement de la grippe A et B chez les patients âgés de deux semaines et plus

pour la prévention de la grippe A et B chez les personnes âgées d'un an et plus

Fabrice Egros, président - développement de l'entreprise, Lupin, déclare : « Nous sommes ravis d'avoir reçu l'autorisation pour la suspension orale d'oseltamivir en Chine. Il s'agit d'une étape stratégique dans notre entrée sur l'un des plus grands marchés pharmaceutiques du monde. Cette autorisation reflète notre engagement commun à élargir l'accès à des thérapies de haute qualité et abordables, en particulier dans le domaine des soins pédiatriques. Nous nous réjouissons de renforcer notre présence sur ce marché grâce à notre partenariat ».

Wei Ren, président de Yabao, , déclare : « Nous sommes heureux d'annoncer l'approbation officielle de la suspension orale d'oseltamivir en Chine, qui marque une étape clé dans notre partenariat avec Lupin. Elle renforce l'engagement de Yabao en faveur de médicaments pédiatriques de qualité et témoigne de notre étroite collaboration. Nous continuerons à développer notre portefeuille de R&D pour les médicaments contre les maladies chroniques pédiatriques et adultes afin de faire progresser conjointement nos activités.

À propos de Lupin

Lupin Limited est un leader pharmaceutique mondial dont le siège se trouve à Mumbai, en Inde, et dont les produits sont distribués sur plus de 100 marchés. La société est spécialisée dans les produits pharmaceutiques, notamment les formulations de marque et génériques, les génériques complexes, les produits biotechnologiques et les ingrédients pharmaceutiques actifs. Bénéficiant de la confiance des professionnels de santé et des consommateurs du monde entier, l'entreprise jouit d'une position solide en Inde et aux États-Unis dans de nombreux domaines thérapeutiques : maladies respiratoires et cardiovasculaires, thérapies antidiabétiques, anti-infectieuses et gastro-intestinales, système nerveux central et santé des femmes. Lupin compte plus de 24 000 collaborateurs dévoués, répartis dans sept centres de recherche et sur 15 sites de production ultramodernes dans le monde entier. Lupin s'engage à améliorer les résultats pour la santé des patients à travers ses filiales : Lupin Diagnostics, Lupin Digital Health et Lupin Manufacturing Solutions.

Pour en savoir plus, visitez le site www.lupin.com ou suivez-nous sur LinkedIn https://www.linkedin.com/company/lupin

À propos de Yabao

Yabao Pharmaceutical Co. (Shanghai Stock Exchange 600351) est une entreprise pharmaceutique chinoise de premier plan, dont les activités de développement, de fabrication et de commercialisation sont entièrement intégrées en Chine. Yabao poursuit le développement stratégique de produits pharmaceutiques innovants, en plus de ses activités bien établies dans le domaine des médicaments traditionnels chinois modernes et des produits chimiques génériques. Outre de solides capacités cliniques et réglementaires, Yabao dispose de solides compétences en matière de formulation et de production d'IPA et répond aux exigences des bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) avec deux sites de fabrication approuvés par la FDA américaine et une agence européenne, respectivement. Pour plus d'informations sur Yabao Pharmaceutical Co, veuillez consulter le site www.yabao.com.cn

*Règle refuge

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