Lupita Nyong'o est la dernière star en date à être sublimée par LILYSILK lors de la tournée de presse de Black Panther : Wakanda Forever

NEW YORK, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la première marque de soie au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre des vies spectaculaires et durables, peut désormais affirmer avec certitude qu'elle est un élément incontournable de la garde-robe des plus grandes célébrités du monde. Lupita Nyong'o a récemment rejoint la longue liste des stars ayant choisi les pièces spectaculaires de la marque de soie iconique en arborant le chemisier en soie Lisianthus Hydrangea LILYSILK X Mika Ninagawa lors de sa récente tournée de presse pour Black Panther: Wakanda Forever.

Lupita Nyong’o Latest Star to Look Gorgeous in LILYSILK During Press Tour for Black Panther Wakanda Forever

Il n'est pas surprenant que Lupita ait choisi ce chemisier en soie très féminin issu de la collection exclusive Mika Ninagawa de LILYSILK, car il confère une touche d'élégance artistique à toute tenue grâce à son motif de lisianthus et d'hortensia bleu et violet qui exprime à merveille sa créativité et son assurance. La silhouette drapée flatteuse offre des possibilités de style infinies à la styliste des célébrités et de Lupita, Micaela Erlanger, qui mentionne sur son Instagram : « Pour ce look bleu sur bleu, je me suis inspirée du tailleur masculin, mais en le déclinant dans une couleur vive audacieuse et en ajoutant un chemisier imprimé dynamique. »

Dans la même collection, l'ensemble pyjama Dahlia Rose de LILYSILK X Mika Ninagawa a été sélectionné par la rédaction comme étant le plus beau pyjama de Noël pour femmes en 2022 par Cosmopolitan UK le 4 novembre. Maddy Alford, rédactrice en chef des achats chez Cosmopolitan UK, et Courtney Smith, assistante de mode chez Cosmopolitan UK, ont déclaré : « Pour une attention toute particulière, nous adorons le modèle à fleurs rouges de LILYSILK. Quand nous ne le porterons pas après les fêtes, nous associerons le haut avec jean et un trench au bureau. »

« Les femmes audacieuses savent comment s'exprimer et nous sommes honorés que Lupita ait choisi de porter cet imprimé intrépide et coloré de LILYSILK », a précisé David Wang, PDG de LILYSILK.

À propos de LILYSILK

LILYSILK est une marque de soie luxueuse dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie meilleure et un mode de vie plus durable. Notre souci des uns et des autres et de la planète est ce qui nous motive. Toutes les soies ne se valent pas : nous fabriquons nos produits à partir des fibres naturelles les plus fines, nous nous engageons à ne pas produire de déchets et à fournir un service exceptionnel. Nous voulons vous apporter le confort ultime à chaque instant, chaque jour et pour toujours. Notre objectif est de vous faire vivre de façon spectaculaire et de faire de la planète un monde meilleur.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1947331/Lupita_Nyong_o_Latest_Star_to_Look_Gorgeous_in_LILYSILK_During_Press_Tour_for_Black_Panther_Wakanda.mp4

