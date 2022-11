Lupita Nyong'o luce LILYSILK durante la gira de prensa de Black Panther: Wakanda Forever

-Lupita Nyong'o la última estrella en lucir LILYSILK durante la gira de prensa de Black Panther: Wakanda Forever

NUEVA YORK, 15 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, a marca de seda líder en el mundo con la misión de inspirar a las personas a vivir vidas espectaculares y sostenibles, puede decirse ahora con certeza que es un elemento básico en los armarios de las celebridades de la lista A del mundo. Lupita Nyong'o se unió recientemente a las filas de una larga lista de estrellas que eligen las espectaculares piezas de la icónica marca de seda cuando se la vio llevando la blusa de seda LILYSILK X Mika Ninagawa Lisianthus Hydrangea durante su reciente gira de prensa para Black Panther: Wakanda Forever.

Lupita Nyong’o Latest Star to Look Gorgeous in LILYSILK During Press Tour for Black Panther Wakanda Forever

No es de extrañar que Lupita haya escogido esta camisa de seda tan femenina de la exclusiva colección Mika Ninagawa de LILYSILK, ya que añade un toque de elegancia artística a cualquier atuendo con su motivo de lisianthus y hortensias azules y moradas que refleja perfectamente su creatividad y confianza. La favorecedora silueta drapeada ofrece un sinfín de oportunidades de estilismo con la estilista de las celebridades y de Lupita, Micaela Erlanger, mencionando en su Instagram : "Para este look azul sobre azul, me inspiré en la sastrería masculina pero lo hice en un color brillante y atrevido y añadí una dinámica camisa estampada."

De la misma colección, el LILYSILK X Mika Ninagawa Dahlia Rose Pajama Set fue elegido como Editor's choice for Best Christmas Pyjamas for Women 2022 por Cosmopolitan UK el 4 de noviembre, con Maddy Alford, editora de compras de Cosmopolitan UK y Courtney Smith, y asistente de moda de Cosmopolitan UK diciendo: "Para un regalo especial, estamos enamoradas del par floral rojo de LILYSILK. Cuando no nos los pongamos después de la fiesta, llevaremos la parte superior para trabajar con vaqueros y una gabardina ".

"Las mujeres poderosas son intencionales en la forma en que eligen expresarse y nos sentimos honrados de que Lupita haya elegido llevar este atrevido y colorido estampado de LILYSILK", declaró David Wang, consejero delegado de LILYSILK.

Acerca de LILYSILK

LILYSILK es una marca de seda de lujo con la misión de inspirar a la gente a vivir una vida mejor y un estilo de vida más sostenible. Lo que nos impulsa es el cuidado de los demás y del planeta. No toda la seda es igual: elaboramos nuestros productos con las mejores fibras naturales, nos comprometemos a no generar residuos y a ofrecer un servicio excepcional. Queremos ofrecerle el máximo confort en cada momento, cada día y para siempre. Nuestro objetivo es hacerle vivir de forma espectacular y hacer del planeta un lugar mejor.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1947331/Lupita_Nyong_o_Latest_Star_to_Look_Gorgeous_in_LILYSILK_During_Press_Tour_for_Black_Panther_Wakanda.mp4

SOURCE LILYSILK