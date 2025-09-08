Lupulin Exchange und Yakima Chief Hops arbeiten bei der Einführung einer Marktplattform in Europa zusammen

YAKIMA, Wash., September 9, 2025 /PRNewswire/ -- The Lupulin Exchange (LEx) geht eine Partnerschaft mit Yakima Chief Hops (YCH) ein, um die Flexibilität des Spotmarktes auf dem europäischen Brauereimarkt zu erhöhen. Die Lupulin Exchange ist eine gemeinschaftsorientierte Marktplatzplattform, die es kommerziellen Brauereien ermöglicht, ihren Hopfenbestand auszugleichen, und allen Brauereien, Händlern und Erzeugern eine offene Plattform zum Kauf und Verkauf von Hopfen bietet. Nach dem großen Erfolg des 2014 in den USA gestarteten Online-Marktes wird die Lupulin Exchange durch die Unterstützung und Partnerschaft mit Yakima Chief Hops erstmals auch kommerziellen Brauern in ganz Europa zugänglich gemacht.

Europäische Brauer, Pflanzer und Händler werden bald in der Lage sein, über die Lupulin Exchange Spot-Hopfen zu kaufen, die zum Kauf verfügbaren Bestände aufzulisten, Zugang zu den Marktbedingungen zu erhalten, Hop Alerts zu erstellen und sichere, bequeme Transaktionen durchzuführen. Durch die Nutzung des etablierten globalen Netzwerks und der internationalen Infrastruktur von Yakima Chief Hops wird Lupulin Exchange in der Lage sein, das Gleichgewicht auf dem neuen Markt zu erleichtern und die Effizienz für europäische Brauereien zu steigern.

Yakima Chief Hops ist bestrebt, den Brauereikunden einen Mehrwert zu bieten und neue Geschäftskanäle für Brauereien zu fördern. Die Partnerschaft mit The Lupulin Exchange verkörpert das Engagement der Organisation für Transparenz und Verbindungen zwischen Hopfenerzeugern und Brauereien. Die offene Marktplatzplattform ist für Händler, Erzeuger und Brauereien gleichermaßen ein wertvolles Hilfsmittel, um das sich verändernde Angebot und die Nachfrage nach einer wichtigen Zutat für den Brauprozess zu steuern.

"Es war schon immer ein Traum von LEx, europäische Brauereien zu unterstützen, aber wir hatten nicht die Mittel, um dies allein zu tun. Nachdem ich mit meinen Freunden bei YCH an mehreren kleineren Projekten zusammengearbeitet hatte, wurde klar, dass wir dieselben Werte teilen und die perfekte Mischung aus Synergien haben, die für die Ausweitung der Plattform auf Europa erforderlich sind", sagt John Bryce, Gründer und CEO von Lupulin Exchange.

Die Lupulin Exchange wird voraussichtlich Ende 2025 in Europa eingeführt. Die Besucher der Drinktec 2025 können John Bryce am Stand von Yakima Chief Hops (Nr. 410 in HALL C3) treffen. Um die Möglichkeiten mit The Lupulin Exchange in Europa zu erkunden, besuchen Sie lupulinexchange.com/drinktec.

Yakima Chief Hops

YCH ist ein globaler Hopfenlieferant, der sich zu 100 % im Besitz von Landwirten befindet und es sich zur Aufgabe gemacht hat, die besten Brauereien der Welt mit Familienbetrieben zusammenzubringen. Seit über 30 Jahren sind wir führend in Innovation, Qualität und Kundenservice. Wir sind eine Ressource für Bierbrauer und bieten branchenführende Forschung und Produkte. Wir setzen uns für Nachhaltigkeit und sinnvolle soziale Belange ein und unterstützen die Gemeinden um uns herum. https://www.yakimachief.com/

Lupulin Exchange

Die Lupulin Exchange ist ein digitaler Marktplatz für Hopfen und eine Gemeinschaft, die sich für mehr Transparenz und Effizienz auf dem globalen Hopfenmarkt einsetzt. Durch die Verbindung von Hopfenbauern, Händlern und Brauereien trägt LEx zu einem ausgewogenen Angebot, einer fairen Preisgestaltung und einem besseren Zugang zu Qualitätshopfen bei.

