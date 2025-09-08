Lupulin Exchange et Yakima Chief Hops collaborent pour lancer une plateforme de marché en Europe

YAKIMA, Wash., septembre 9, 2025 /PRNewswire/ -- The Lupulin Exchange (LEx) is partnering with Yakima Chief Hops (YCH) to increase spot market flexibility in the European brewing market. Le Lupulin Exchange est une plateforme de marché communautaire qui permet aux brasseurs commerciaux d'équilibrer leurs stocks de houblon et offre une plateforme ouverte à tous les brasseurs, commerçants et producteurs pour acheter et vendre du houblon. Fort du succès rencontré lors du lancement en 2014 du marché en ligne aux États-Unis, The Lupulin Exchange ouvrira pour la première fois l'accès aux brasseurs commerciaux de toute l'Europe grâce au soutien et au partenariat de Yakima Chief Hops.

Les brasseurs, producteurs et négociants européens pourront bientôt acheter du houblon au comptant, dresser la liste des stocks disponibles à l'achat, avoir accès aux conditions du marché, créer des Hop Alerts et effectuer des transactions sûres et pratiques par l'intermédiaire de la plateforme Lupulin Exchange. Grâce au réseau mondial et à l'infrastructure internationale de Yakima Chief Hops, Lupulin Exchange pourra faciliter l'équilibre sur le nouveau marché et accroître l'efficacité des brasseurs européens.

Yakima Chief Hops s'efforce d'apporter une valeur ajoutée aux clients brasseurs et de soutenir de nouveaux canaux commerciaux pour les brasseries. Le partenariat avec The Lupulin Exchange incarne l'engagement de l'organisation en faveur de la transparence et de la connexion entre les producteurs de houblon et les brasseurs. La plateforme de marché ouverte est un atout précieux pour les commerçants, les producteurs et les brasseries, qui peuvent ainsi suivre l'évolution de l'offre et de la demande d'un ingrédient essentiel dans le processus de brassage.

"Soutenir les brasseurs européens a toujours été un rêve pour LEx, mais nous n'avions pas les ressources nécessaires pour le faire seuls. Après avoir collaboré avec mes amis de YCH sur plusieurs petits projets, il est devenu évident que nous partagions les mêmes valeurs et que nous avions le parfait mélange de synergies nécessaires pour étendre la plateforme à l'Europe", déclare John Bryce, fondateur et PDG de Lupulin Exchange.

La Lupulin Exchange devrait être lancée en Europe à la fin de l'année 2025. Les participants à Drinktec 2025 pourront s'entretenir avec John Bryce au stand n°410 de Yakima Chief Hops dans le HALL C3. Pour explorer les possibilités offertes par The Lupulin Exchange en Europe, visitez le site lupulinexchange.com/drinktec.

Yakima Chief Hops

YCH est un fournisseur mondial de houblon qui appartient à 100 % aux producteurs et dont la mission est de mettre en relation les meilleurs brasseurs du monde avec les exploitations familiales de houblon. Présents depuis plus de 30 ans, nous sommes devenus des leaders en matière d'innovation, de qualité et de service à la clientèle. Nous sommes une ressource pour les brasseurs, fournissant des recherches et des produits à la pointe de l'industrie. Nous sommes des défenseurs de la durabilité et des causes sociales importantes, et nous nous efforçons de soutenir les communautés qui nous entourent. https://www.yakimachief.com/

Lupulin Exchange

Le Lupulin Exchange est un marché numérique du houblon et une communauté qui s'engage à améliorer la transparence et l'efficacité du marché mondial du houblon. En mettant en relation les producteurs de houblon, les négociants et les brasseurs, LEx contribue à équilibrer l'offre, à promouvoir une tarification équitable et à améliorer l'accès au houblon de qualité.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2765151/Yakima_Chief_Hops_Logo.jpg