Lúpulo fresco é enviado em apenas um dia à Coreia para produção de cerveja

Fornecer às fábricas de cerveja do outro lado do globo acesso ao lúpulo na sua forma mais pura é um enorme marco para a indústria. Com a missão de conectar fábricas de cerveja de todo o mundo com fazendas familiares multigeracionais, o foco da YCH é criar parcerias estratégicas a fim de aumentar o acesso ao lúpulo para fábricas de cerveja do mundo inteiro.

O lúpulo foi usado para preparar cervejas com lúpulo fresco por três cervejarias de Seul que foram lançadas no mês passado.

Como o lúpulo fresco é um produto altamente perecível que deve ser entregue da plantação à fábrica de cerveja em 36 horas, geralmente ele é comprado por fábricas de cerveja localizadas mais perto da plantação, que são as fazendas de lúpulo do Noroeste do Pacífico onde 75% do lúpulo da nação são produzidos. Até mesmo as fábricas de cerveja americanas enfrentam desafios logísticos, como a coordenação do cronograma de produção e da coleta, o que torna a cerveja de lúpulo fresco difícil de preparar e ter um estilo muito procurado.

Isto não foi uma barreira para a Yakima Chief Hops. Graças à equipe de vendas e logística da YCH, à equipe de marketing internacional do departamento de agricultura do estado de Washington e ao Programa de Serviços de Plantas; a distribuidora coreana Brew Source International e à parceira de cultivo de lúpulo, Yakima Chief Ranches, puderam entregar com sucesso 720 libras de lúpulo fresco das marcas Mosaic® e Ahtanum® à Coreia do Sul em um dia.

O lúpulo fresco viajou 5.345 milhas até a Seul Brewery, a Amazing Brewery e a Playground Brewery, passando por inspeções de exportação e obedecendo aos rigorosos requisitos aduaneiros.

"Quando Jim Lambert, representante de vendas da YCH da Ásia, originalmente propôs a ideia, eu realmente senti a energia", diz Tyler Shearn, gerente de importação e exportação da Yakima Chief Hops. "A ideia era bastante desafiadora, exigiu meses de preparação, atenção aos detalhes e colaboração. Na YCH, somos encorajados a olhar para os desafios do passado e dar o primeiro passo em direção ao progresso e à melhoria contínua".

